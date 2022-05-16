***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.05.2022 19:20
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi ide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31 273 -1.521 -1.279
Kar Dağıtımı
-20.172 20.172 0
Diğer
-20.172 20.172 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.797 5.842 114.544 -207.164 -1.521 282.939
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.417 16.103 28.045 42.731
Kar Dağıtımı
19.797 -19.797 0
Diğer
19.797 -19.797 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -8.607 25.087 114.544 -187.367 28.045 347.737
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
401.864 1.348.997 1.750.861 178.695 1.078.530 1.257.225
GARANTİ VE KEFALETLER
52.455 11.401 63.856 53.192 20.380 73.572
Teminat Mektupları
52.455 11.401 63.856 53.192 20.380 73.572
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29 9.541 9.570 29 8.454 8.483
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
52.420 1.860 54.280 53.157 11.926 65.083
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
349.409 1.337.596 1.687.005 125.503 1.058.150 1.183.653
Alım Satım Amaçlı İşlemler
349.409 1.337.596 1.687.005 125.503 1.058.150 1.183.653
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.715 10.691 21.406 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 10.691 10.691 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.715 0 10.715 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
189.247 1.180.447 1.369.694 61.494 1.006.240 1.067.734
Swap Para Alım İşlemleri
0 565.773 565.773 0 410.241 410.241
Swap Para Satım İşlemleri
189.247 386.878 576.125 61.494 368.913 430.407
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 227.796 227.796 0 227.086 227.086
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Futures Para İşlemleri
149.447 146.458 295.905 64.009 51.910 115.919
Futures Para Alım İşlemleri
149.447 0 149.447 64.009 0 64.009
Futures Para Satım İşlemleri
0 146.458 146.458 0 51.910 51.910
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.248.339 11.797.001 13.045.340 1.000.156 10.717.646 11.717.802
EMANET KIYMETLER
93.988 4.667.821 4.761.809 93.988 4.152.859 4.246.847
Tahsile Alınan Çekler
108 2.253 2.361 108 1.997 2.105
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 4.665.568 4.759.448 93.880 4.150.862 4.244.742
REHİNLİ KIYMETLER
1.154.351 7.129.180 8.283.531 906.168 6.564.787 7.470.955
Teminat Senetleri
5.991 315.248 321.239 6.031 319.594 325.625
Emtia
0 0 0 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
671.099 4.302.571 4.973.670 671.667 3.828.384 4.500.051
Diğer Rehinli Kıymetler
477.261 2.511.361 2.988.622 228.470 2.416.809 2.645.279
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.650.203 13.145.998 14.796.201 1.178.851 11.796.176 12.975.027
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
34.738 4.967
Alınan Faizler
21.731 18.722
Ödenen Faizler
-7.180 -4.497
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.192 881
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.478 982
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
56 709
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.543 -6.038
Ödenen Vergiler
-916 -402
Diğer
25.920 -5.390
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-22.498 333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.891 26
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.909 -8.667
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
264.597 31.612
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.762 -6.801
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-163.285 -5.508
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-117.772 -10.329
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.240 5.300
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.580 -2.644
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-125 -1.132
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-59.513 -3.954
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
44.058 2.442
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-763 -661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-763 -661
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
401 265
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.702 2.260
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.099 2.986
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.397 5.246
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.045 -1.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
14.686 242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.417 -31
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.771 -39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
354 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.103 273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
20.112 341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.009 -68
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.731 -1.279
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
123.885 152.826 276.711 73.747 163.476 237.223
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.325 149.709 164.034 853 160.361 161.214
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
458 134.817 135.275 475 128.882 129.357
Bankalar
403 14.892 15.295 412 31.479 31.891
Para Piyasalarından Alacaklar
13.505 13.505 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-41 -41 -34 -34
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.049 9.049 6.792 6.792
Devlet Borçlanma Senetleri
9.049 9.049 6.792 6.792
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
94.498 94.498 58.941 58.941
Devlet Borçlanma Senetleri
94.338 94.338 58.781 58.781
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
6.013 3.117 9.130 7.161 3.115 10.276
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.013 3.117 9.130 7.161 3.115 10.276
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
205.040 582.850 787.890 202.071 765.092 967.163
Krediler
366.375 471.692 838.067 356.565 659.771 1.016.336
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 111.158 111.158 0 105.321 105.321
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-161.335 -161.335 -154.494 -154.494
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
66.500 66.500 66.500 66.500
Satış Amaçlı
66.500 66.500 66.500 66.500
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.071 4.071 4.071 4.071
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.071 4.071 4.071 4.071
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.071 4.071 4.071 4.071
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.621 12.621 13.561 13.561
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.194 4.194 4.336 4.336
Diğer
4.194 4.194 4.336 4.336
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
487 0 487 486 486
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9.775 0 9.775 10.711 0 10.711
DİĞER AKTİFLER (Net)
24.077 643 24.720 26.913 569 27.482
VARLIKLAR TOPLAMI
450.650 736.319 1.186.969 402.396 929.137 1.331.533
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
2.603 770.623 773.226 2.601 857.535 860.136
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
528 0 528 30.684 0 30.684
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
FONLAR
5.381 3.087 8.468 8.192 58.396 66.588
Müstakrizlerin Fonları
5.381 3.087 8.468 8.192 58.396 66.588
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.738 12.176 16.914 8.385 18.660 27.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.738 12.176 16.914 8.385 18.660 27.045
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.836 6.836 7.196 7.196
KARŞILIKLAR
23.933 23.933 20.802 20.802
Çalışan Hakları Karşılığı
15.236 15.236 12.439 12.439
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
8.697 8.697 8.363 8.363
CARİ VERGİ BORCU
2.020 2.020 1.611 1.611
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.073 1.234 7.307 11.262 1.203 12.465
ÖZKAYNAKLAR
347.737 347.737 305.006 305.006
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.607 -8.607 -7.190 -7.190
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25.087 25.087 8.984 8.984
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
-159.322 -159.322 -187.367 -187.367
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-187.367 -187.367 -207.164 -207.164
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.045 28.045 19.797 19.797
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
399.849 787.120 1.186.969 395.739 935.794 1.331.533
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
25.167 18.396
Kredilerden Alınan Faizler
20.103 15.310
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13 7
Bankalardan Alınan Faizler
260 62
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
73 685
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.645 1.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
459 120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.186 1.084
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.044 1.114
Diğer Faiz Gelirleri
29 14
FAİZ GİDERLERİ (-)
-6.524 -5.240
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.569 -4.498
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-451 -404
Kiralama Faiz Giderleri
-339 -313
Diğer Faiz Giderleri
-165 -25
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.643 13.156
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.192 920
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.482 991
Gayri Nakdi Kredilerden
305 389
Diğer
2.177 602
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-290 -71
Gayri Nakdi Kredilere
-1 -2
Diğer
-289 -69
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
29.842 594
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20.769 25
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
13.734 -8.543
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.661 9.112
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.478 982
FAALİYET BRÜT KÂRI
52.155 15.652
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-7.049 -6.087
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-8.543 -5.395
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.237 -7.708
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.326 -3.538
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.326 -3.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
2.719 2.017
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.755 -25
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.474 2.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
28.045 -1.521
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
28.045 -1.521
Grubun Karı (Zararı)
28.045 -1.521
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030686
BIST