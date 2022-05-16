***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi ide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31 273 -1.521 -1.279Kar Dağıtımı-20.172 20.172 0Diğer-20.172 20.172 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.797 5.842 114.544 -207.164 -1.521 282.939Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.417 16.103 28.045 42.731Kar Dağıtımı19.797 -19.797 0Diğer19.797 -19.797 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -8.607 25.087 114.544 -187.367 28.045 347.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER401.864 1.348.997 1.750.861 178.695 1.078.530 1.257.225GARANTİ VE KEFALETLER52.455 11.401 63.856 53.192 20.380 73.572Teminat Mektupları52.455 11.401 63.856 53.192 20.380 73.572Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler29 9.541 9.570 29 8.454 8.483Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları52.420 1.860 54.280 53.157 11.926 65.083TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR349.409 1.337.596 1.687.005 125.503 1.058.150 1.183.653Alım Satım Amaçlı İşlemler349.409 1.337.596 1.687.005 125.503 1.058.150 1.183.653Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.715 10.691 21.406 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 10.691 10.691 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri10.715 0 10.715 0Para ve Faiz Swap İşlemleri189.247 1.180.447 1.369.694 61.494 1.006.240 1.067.734Swap Para Alım İşlemleri0 565.773 565.773 0 410.241 410.241Swap Para Satım İşlemleri189.247 386.878 576.125 61.494 368.913 430.407Swap Faiz Alım İşlemleri0 227.796 227.796 0 227.086 227.086Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Futures Para İşlemleri149.447 146.458 295.905 64.009 51.910 115.919Futures Para Alım İşlemleri149.447 0 149.447 64.009 0 64.009Futures Para Satım İşlemleri0 146.458 146.458 0 51.910 51.910EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.248.339 11.797.001 13.045.340 1.000.156 10.717.646 11.717.802EMANET KIYMETLER93.988 4.667.821 4.761.809 93.988 4.152.859 4.246.847Tahsile Alınan Çekler108 2.253 2.361 108 1.997 2.105Tahsile Alınan Ticari Senetler93.880 4.665.568 4.759.448 93.880 4.150.862 4.244.742REHİNLİ KIYMETLER1.154.351 7.129.180 8.283.531 906.168 6.564.787 7.470.955Teminat Senetleri5.991 315.248 321.239 6.031 319.594 325.625Emtia0 0 0 0Varant0 0 0 0Gayrimenkul671.099 4.302.571 4.973.670 671.667 3.828.384 4.500.051Diğer Rehinli Kıymetler477.261 2.511.361 2.988.622 228.470 2.416.809 2.645.279KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.650.203 13.145.998 14.796.201 1.178.851 11.796.176 12.975.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı34.738 4.967Alınan Faizler21.731 18.722Ödenen Faizler-7.180 -4.497Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar2.192 881Elde Edilen Diğer Kazançlar1.478 982Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar56 709Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.543 -6.038Ödenen Vergiler-916 -402Diğer25.920 -5.390Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-22.498 333Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.891 26Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.909 -8.667Kredilerdeki Net (Artış) Azalış264.597 31.612Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.762 -6.801Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-163.285 -5.508Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-117.772 -10.329Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.240 5.300YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.580 -2.644İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-125 -1.132Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-59.513 -3.954Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar44.058 2.442Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-763 -661Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-763 -661Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi401 265Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.702 2.260Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar32.099 2.986Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.397 5.246Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)28.045 -1.521DİĞER KAPSAMLI GELİRLER14.686 242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.417 -31Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.771 -39Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler354 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.103 273Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri20.112 341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.009 -68TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.731 -1.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)123.885 152.826 276.711 73.747 163.476 237.223Nakit ve Nakit Benzerleri14.325 149.709 164.034 853 160.361 161.214Nakit Değerler ve Merkez Bankası458 134.817 135.275 475 128.882 129.357Bankalar403 14.892 15.295 412 31.479 31.891Para Piyasalarından Alacaklar13.505 13.505 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-41 -41 -34 -34Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.049 9.049 6.792 6.792Devlet Borçlanma Senetleri9.049 9.049 6.792 6.792Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar94.498 94.498 58.941 58.941Devlet Borçlanma Senetleri94.338 94.338 58.781 58.781Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar6.013 3.117 9.130 7.161 3.115 10.276Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.013 3.117 9.130 7.161 3.115 10.276İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)205.040 582.850 787.890 202.071 765.092 967.163Krediler366.375 471.692 838.067 356.565 659.771 1.016.336Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 111.158 111.158 0 105.321 105.321İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-161.335 -161.335 -154.494 -154.494SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)66.500 66.500 66.500 66.500Satış Amaçlı66.500 66.500 66.500 66.500ORTAKLIK YATIRIMLARI4.071 4.071 4.071 4.071Bağlı Ortaklıklar (Net)4.071 4.071 4.071 4.071Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.071 4.071 4.071 4.071MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.621 12.621 13.561 13.561MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.194 4.194 4.336 4.336Diğer4.194 4.194 4.336 4.336YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI487 0 487 486 486ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9.775 0 9.775 10.711 0 10.711DİĞER AKTİFLER (Net)24.077 643 24.720 26.913 569 27.482VARLIKLAR TOPLAMI450.650 736.319 1.186.969 402.396 929.137 1.331.533YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER2.603 770.623 773.226 2.601 857.535 860.136PARA PİYASALARINA BORÇLAR528 0 528 30.684 0 30.684İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0FONLAR5.381 3.087 8.468 8.192 58.396 66.588Müstakrizlerin Fonları5.381 3.087 8.468 8.192 58.396 66.588GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.738 12.176 16.914 8.385 18.660 27.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.738 12.176 16.914 8.385 18.660 27.045FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.836 6.836 7.196 7.196KARŞILIKLAR23.933 23.933 20.802 20.802Çalışan Hakları Karşılığı15.236 15.236 12.439 12.439Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar8.697 8.697 8.363 8.363CARİ VERGİ BORCU2.020 2.020 1.611 1.611ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6.073 1.234 7.307 11.262 1.203 12.465ÖZKAYNAKLAR347.737 347.737 305.006 305.006Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Hisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.607 -8.607 -7.190 -7.190Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler25.087 25.087 8.984 8.984Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar-159.322 -159.322 -187.367 -187.367Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-187.367 -187.367 -207.164 -207.164Dönem Net Kâr veya Zararı28.045 28.045 19.797 19.797Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI399.849 787.120 1.186.969 395.739 935.794 1.331.533Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ25.167 18.396Kredilerden Alınan Faizler20.103 15.310Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13 7Bankalardan Alınan Faizler260 62Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler73 685Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.645 1.204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar459 120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.186 1.084Finansal Kiralama Faiz Gelirleri2.044 1.114Diğer Faiz Gelirleri29 14FAİZ GİDERLERİ (-)-6.524 -5.240Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.569 -4.498Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-451 -404Kiralama Faiz Giderleri-339 -313Diğer Faiz Giderleri-165 -25NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ18.643 13.156NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.192 920Alınan Ücret ve Komisyonlar2.482 991Gayri Nakdi Kredilerden305 389Diğer2.177 602Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-290 -71Gayri Nakdi Kredilere-1 -2Diğer-289 -69TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)29.842 594Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)20.769 25Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)13.734 -8.543Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.661 9.112DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.478 982FAALİYET BRÜT KÂRI52.155 15.652BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-7.049 -6.087DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-8.543 -5.395DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.237 -7.708NET FAALİYET KARI (ZARARI)25.326 -3.538BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.326 -3.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)2.719 2.017Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.755 -25Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.474 2.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)28.045 -1.521DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI28.045 -1.521Grubun Karı (Zararı)28.045 -1.521Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030686BIST