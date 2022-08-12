***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo NiteliğiDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 -113 -2.996 -3.220Kar Dağıtımı-20.172 20.172 0Diğer-20.172 20.172 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.877 5.456 114.544 -207.164 -2.996 280.998Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.297 6.512 28.614 32.829Kar Dağıtımı19.797 -19.797 0Diğer19.797 -19.797 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -9.487 15.496 114.544 -187.367 28.614 337.835Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo NiteliğiDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER682.246 1.669.458 2.351.704 178.695 1.078.530 1.257.225GARANTİ VE KEFALETLER47.095 12.976 60.071 53.192 20.380 73.572Teminat Mektupları47.095 12.976 60.071 53.192 20.380 73.572Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler29 10.859 10.888 29 8.454 8.483Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları47.060 2.117 49.177 53.157 11.926 65.083TAAHHÜTLER18.026 0 18.026 0 0 0Cayılamaz Taahhütler18.026 18.026Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri18.026 18.026TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR617.125 1.656.482 2.273.607 125.503 1.058.150 1.183.653Alım Satım Amaçlı İşlemler617.125 1.656.482 2.273.607 125.503 1.058.150 1.183.653Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri50.811 52.827 103.638 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.680 34.740 51.420 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri34.131 18.087 52.218 0Para ve Faiz Swap İşlemleri276.814 1.320.282 1.597.096 61.494 1.006.240 1.067.734Swap Para Alım İşlemleri0 659.380 659.380 0 410.241 410.241Swap Para Satım İşlemleri276.814 401.637 678.451 61.494 368.913 430.407Swap Faiz Alım İşlemleri0 259.265 259.265 0 227.086 227.086Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Futures Para İşlemleri289.500 283.373 572.873 64.009 51.910 115.919Futures Para Alım İşlemleri289.500 0 289.500 64.009 0 64.009Futures Para Satım İşlemleri0 283.373 283.373 0 51.910 51.910EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.187.288 13.181.453 14.368.741 1.000.156 10.717.646 11.717.802EMANET KIYMETLER93.988 5.237.421 5.331.409 93.988 4.152.859 4.246.847Tahsile Alınan Çekler108 2.565 2.673 108 1.997 2.105Tahsile Alınan Ticari Senetler93.880 5.234.856 5.328.736 93.880 4.150.862 4.244.742REHİNLİ KIYMETLER1.093.300 7.944.032 9.037.332 906.168 6.564.787 7.470.955Teminat Senetleri617 367.131 367.748 6.031 319.594 325.625Emtia0 0 0 0Varant0 0 0 0Gayrimenkul671.099 4.826.276 5.497.375 671.667 3.828.384 4.500.051Diğer Rehinli Kıymetler421.584 2.750.625 3.172.209 228.470 2.416.809 2.645.279KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.869.534 14.850.911 16.720.445 1.178.851 11.796.176 12.975.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo NiteliğiDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı50.052 -8.226Alınan Faizler36.990 23.698Ödenen Faizler-14.855 -10.357Alınan Temettüler259 200Alınan Ücret ve Komisyonlar2.136 1.079Elde Edilen Diğer Kazançlar1.782 1.438Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar5.516 639Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-17.503 -12.073Ödenen Vergiler-1.863 -735Diğer37.590 -12.115Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim44.646 27.526Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.011 -840Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış27.568 -12.592Kredilerdeki Net (Artış) Azalış264.597 36.155Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış57.644 2.938Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-241.089 -12.935Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-67.085 14.800Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı94.698 19.300YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-34.815 -3.625İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.642 -2.660Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller161Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-155.364 -6.169Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar124.030 5.204Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.700 -1.316Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.700 -1.316Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi681 287Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)58.864 14.646Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar32.099 2.986Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar90.963 17.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo NiteliğiDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)28.614 -2.996DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.215 -224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.297 -111Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.662 -139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.365 28Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.512 -113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri9.402 -75Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.890 -38TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.829 -3.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo NiteliğiDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)160.724 160.419 321.143 73.747 163.476 237.223Nakit ve Nakit Benzerleri46.017 146.446 192.463 853 160.361 161.214Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.206 100.317 101.523 475 128.882 129.357Bankalar44.940 46.129 91.069 412 31.479 31.891Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-129 0 -129 -34 -34Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar232 232 6.792 6.792Devlet Borçlanma Senetleri232 232 6.792 6.792Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar98.981 98.981 58.941 58.941Devlet Borçlanma Senetleri98.821 98.821 58.781 58.781Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar15.494 13.973 29.467 7.161 3.115 10.276Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.494 13.973 29.467 7.161 3.115 10.276İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)187.544 655.016 842.560 202.071 765.092 967.163Krediler366.525 526.176 892.701 356.565 659.771 1.016.336Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 128.840 128.840 0 105.321 105.321İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-178.981 -178.981 -154.494 -154.494SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 66.500 66.500Satış Amaçlı0 66.500 66.500ORTAKLIK YATIRIMLARI4.071 4.071 4.071 4.071Bağlı Ortaklıklar (Net)4.071 4.071 4.071 4.071Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.071 4.071 4.071 4.071MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)14.997 14.997 13.561 13.561MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.221 5.221 4.336 4.336Diğer5.221 5.221 4.336 4.336YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI487 0 487 486 486ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22.752 0 22.752 10.711 0 10.711DİĞER AKTİFLER (Net)35.607 731 36.338 26.913 569 27.482VARLIKLAR TOPLAMI431.403 816.166 1.247.569 402.396 929.137 1.331.533YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER2.706 767.896 770.602 2.601 857.535 860.136PARA PİYASALARINA BORÇLAR416 0 416 30.684 0 30.684İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0FONLAR3.912 23.386 27.298 8.192 58.396 66.588Müstakrizlerin Fonları3.912 23.386 27.298 8.192 58.396 66.588GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER10.563 35.492 46.055 8.385 18.660 27.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.563 35.492 46.055 8.385 18.660 27.045FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7.898 7.898 7.196 7.196KARŞILIKLAR34.620 34.620 20.802 20.802Çalışan Hakları Karşılığı17.927 17.927 12.439 12.439Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar16.693 16.693 8.363 8.363CARİ VERGİ BORCU8.279 8.279 1.611 1.611ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13.217 1.349 14.566 11.262 1.203 12.465ÖZKAYNAKLAR337.835 337.835 305.006 305.006Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Hisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.487 -9.487 -7.190 -7.190Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.496 15.496 8.984 8.984Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar-158.753 -158.753 -187.367 -187.367Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-187.367 -187.367 -207.164 -207.164Dönem Net Kâr veya Zararı28.614 28.614 19.797 19.797Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI419.446 828.123 1.247.569 395.739 935.794 1.331.533Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo NiteliğiDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ45.178 40.322 20.011 21.926Kredilerden Alınan Faizler35.179 34.007 15.076 18.697Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler31 10 18 3Bankalardan Alınan Faizler1.005 205 745 143Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler404 998 331 313Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.817 2.705 1.172 1.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar383 269 -76 149Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.434 2.436 1.248 1.352İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.604 2.381 2.560 1.267Diğer Faiz Gelirleri138 16 109 2FAİZ GİDERLERİ (-)-13.204 -10.656 -6.680 -5.416Mevduata Verilen FaizlerKullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.413 -9.028 -5.844 -4.530Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-648 -909 -197 -505İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-748 -616 -409 -303Diğer Faiz Giderleri-395 -103 -230 -78NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ31.974 29.666 13.331 16.510NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.136 1.105 -56 185Alınan Ücret ve Komisyonlar2.797 1.299 315 308Gayri Nakdi Kredilerden537 628 232 239Diğer2.260 671 83 69Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-661 -194 -371 -123Gayri Nakdi Kredilere-32 -35 -31 -33Diğer-629 -159 -340 -90TEMETTÜ GELİRLERİ259 200 259 200TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)60.289 -871 30.447 -1.465Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)43.695 62 22.926 37Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.457 -6.186 -10.277 2.357Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)13.137 5.253 17.798 -3.859DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.782 1.438 304 456FAALİYET BRÜT KÂRI96.440 31.538 44.285 15.886BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-24.874 -10.802 -17.825 -4.715DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-23.503 -11.430 -14.960 -6.035DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-26.597 -14.573 -15.360 -6.865NET FAALİYET KARI (ZARARI)21.466 -5.267 -3.860 -1.729BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.466 -5.267 -3.860 -1.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7.148 2.271 4.429 254Cari Vergi Karşılığı-6.418 0 -6.418Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.469 -97 -5.714 -72Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22.035 2.368 16.561 326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)28.614 -2.996 569 -1.475DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI28.614 -2.996 569 -1.475Grubun Karı (Zararı)28.614 -2.996 569 -1.475Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055101BIST