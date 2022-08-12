***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 17:32
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 -113 -2.996 -3.220
Kar Dağıtımı
-20.172 20.172 0
Diğer
-20.172 20.172 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.877 5.456 114.544 -207.164 -2.996 280.998
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.297 6.512 28.614 32.829
Kar Dağıtımı
19.797 -19.797 0
Diğer
19.797 -19.797 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -9.487 15.496 114.544 -187.367 28.614 337.835
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
682.246 1.669.458 2.351.704 178.695 1.078.530 1.257.225
GARANTİ VE KEFALETLER
47.095 12.976 60.071 53.192 20.380 73.572
Teminat Mektupları
47.095 12.976 60.071 53.192 20.380 73.572
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29 10.859 10.888 29 8.454 8.483
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
47.060 2.117 49.177 53.157 11.926 65.083
TAAHHÜTLER
18.026 0 18.026 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
18.026 18.026
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
18.026 18.026
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
617.125 1.656.482 2.273.607 125.503 1.058.150 1.183.653
Alım Satım Amaçlı İşlemler
617.125 1.656.482 2.273.607 125.503 1.058.150 1.183.653
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
50.811 52.827 103.638 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.680 34.740 51.420 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.131 18.087 52.218 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
276.814 1.320.282 1.597.096 61.494 1.006.240 1.067.734
Swap Para Alım İşlemleri
0 659.380 659.380 0 410.241 410.241
Swap Para Satım İşlemleri
276.814 401.637 678.451 61.494 368.913 430.407
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 259.265 259.265 0 227.086 227.086
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Futures Para İşlemleri
289.500 283.373 572.873 64.009 51.910 115.919
Futures Para Alım İşlemleri
289.500 0 289.500 64.009 0 64.009
Futures Para Satım İşlemleri
0 283.373 283.373 0 51.910 51.910
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.187.288 13.181.453 14.368.741 1.000.156 10.717.646 11.717.802
EMANET KIYMETLER
93.988 5.237.421 5.331.409 93.988 4.152.859 4.246.847
Tahsile Alınan Çekler
108 2.565 2.673 108 1.997 2.105
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 5.234.856 5.328.736 93.880 4.150.862 4.244.742
REHİNLİ KIYMETLER
1.093.300 7.944.032 9.037.332 906.168 6.564.787 7.470.955
Teminat Senetleri
617 367.131 367.748 6.031 319.594 325.625
Emtia
0 0 0 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
671.099 4.826.276 5.497.375 671.667 3.828.384 4.500.051
Diğer Rehinli Kıymetler
421.584 2.750.625 3.172.209 228.470 2.416.809 2.645.279
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.869.534 14.850.911 16.720.445 1.178.851 11.796.176 12.975.027
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
50.052 -8.226
Alınan Faizler
36.990 23.698
Ödenen Faizler
-14.855 -10.357
Alınan Temettüler
259 200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.136 1.079
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.782 1.438
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
5.516 639
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.503 -12.073
Ödenen Vergiler
-1.863 -735
Diğer
37.590 -12.115
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
44.646 27.526
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.011 -840
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
27.568 -12.592
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
264.597 36.155
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
57.644 2.938
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-241.089 -12.935
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-67.085 14.800
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
94.698 19.300
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-34.815 -3.625
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.642 -2.660
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
161
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-155.364 -6.169
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
124.030 5.204
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.700 -1.316
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.700 -1.316
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
681 287
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
58.864 14.646
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.099 2.986
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
90.963 17.632
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.614 -2.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.215 -224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.297 -111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.662 -139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.365 28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.512 -113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
9.402 -75
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.890 -38
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.829 -3.220
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
160.724 160.419 321.143 73.747 163.476 237.223
Nakit ve Nakit Benzerleri
46.017 146.446 192.463 853 160.361 161.214
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.206 100.317 101.523 475 128.882 129.357
Bankalar
44.940 46.129 91.069 412 31.479 31.891
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-129 0 -129 -34 -34
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
232 232 6.792 6.792
Devlet Borçlanma Senetleri
232 232 6.792 6.792
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
98.981 98.981 58.941 58.941
Devlet Borçlanma Senetleri
98.821 98.821 58.781 58.781
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
15.494 13.973 29.467 7.161 3.115 10.276
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.494 13.973 29.467 7.161 3.115 10.276
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
187.544 655.016 842.560 202.071 765.092 967.163
Krediler
366.525 526.176 892.701 356.565 659.771 1.016.336
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 128.840 128.840 0 105.321 105.321
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-178.981 -178.981 -154.494 -154.494
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 66.500 66.500
Satış Amaçlı
0 66.500 66.500
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.071 4.071 4.071 4.071
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.071 4.071 4.071 4.071
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.071 4.071 4.071 4.071
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.997 14.997 13.561 13.561
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.221 5.221 4.336 4.336
Diğer
5.221 5.221 4.336 4.336
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
487 0 487 486 486
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22.752 0 22.752 10.711 0 10.711
DİĞER AKTİFLER (Net)
35.607 731 36.338 26.913 569 27.482
VARLIKLAR TOPLAMI
431.403 816.166 1.247.569 402.396 929.137 1.331.533
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
2.706 767.896 770.602 2.601 857.535 860.136
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
416 0 416 30.684 0 30.684
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
FONLAR
3.912 23.386 27.298 8.192 58.396 66.588
Müstakrizlerin Fonları
3.912 23.386 27.298 8.192 58.396 66.588
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
10.563 35.492 46.055 8.385 18.660 27.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.563 35.492 46.055 8.385 18.660 27.045
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7.898 7.898 7.196 7.196
KARŞILIKLAR
34.620 34.620 20.802 20.802
Çalışan Hakları Karşılığı
17.927 17.927 12.439 12.439
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.693 16.693 8.363 8.363
CARİ VERGİ BORCU
8.279 8.279 1.611 1.611
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13.217 1.349 14.566 11.262 1.203 12.465
ÖZKAYNAKLAR
337.835 337.835 305.006 305.006
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.487 -9.487 -7.190 -7.190
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.496 15.496 8.984 8.984
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
-158.753 -158.753 -187.367 -187.367
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-187.367 -187.367 -207.164 -207.164
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.614 28.614 19.797 19.797
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
419.446 828.123 1.247.569 395.739 935.794 1.331.533
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
45.178 40.322 20.011 21.926
Kredilerden Alınan Faizler
35.179 34.007 15.076 18.697
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
31 10 18 3
Bankalardan Alınan Faizler
1.005 205 745 143
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
404 998 331 313
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.817 2.705 1.172 1.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
383 269 -76 149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.434 2.436 1.248 1.352
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.604 2.381 2.560 1.267
Diğer Faiz Gelirleri
138 16 109 2
FAİZ GİDERLERİ (-)
-13.204 -10.656 -6.680 -5.416
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.413 -9.028 -5.844 -4.530
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-648 -909 -197 -505
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-748 -616 -409 -303
Diğer Faiz Giderleri
-395 -103 -230 -78
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
31.974 29.666 13.331 16.510
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.136 1.105 -56 185
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.797 1.299 315 308
Gayri Nakdi Kredilerden
537 628 232 239
Diğer
2.260 671 83 69
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-661 -194 -371 -123
Gayri Nakdi Kredilere
-32 -35 -31 -33
Diğer
-629 -159 -340 -90
TEMETTÜ GELİRLERİ
259 200 259 200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
60.289 -871 30.447 -1.465
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
43.695 62 22.926 37
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.457 -6.186 -10.277 2.357
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.137 5.253 17.798 -3.859
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.782 1.438 304 456
FAALİYET BRÜT KÂRI
96.440 31.538 44.285 15.886
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-24.874 -10.802 -17.825 -4.715
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-23.503 -11.430 -14.960 -6.035
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.597 -14.573 -15.360 -6.865
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
21.466 -5.267 -3.860 -1.729
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.466 -5.267 -3.860 -1.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7.148 2.271 4.429 254
Cari Vergi Karşılığı
-6.418 0 -6.418
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.469 -97 -5.714 -72
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.035 2.368 16.561 326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
28.614 -2.996 569 -1.475
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
28.614 -2.996 569 -1.475
Grubun Karı (Zararı)
28.614 -2.996 569 -1.475
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055101
BIST