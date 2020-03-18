***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.03.2020 13:43
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.12.2019 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830340
BIST
14:3286.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -628,63
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:326,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0714
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:327,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:32313,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,22
|Açılış
|: 313,31
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.133.593
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.425.283
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.069.053
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|263.648
|% 9,90
|
|ADANA
|6,81
|8.621.723
|% 9,84
|
|TSPOR
|2,43
|204.594.802
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.195.529
|% -9,97
|
|THYAO
|8,02
|707.654.905
|% 0,50
|
|ASELS
|22,02
|492.730.725
|% 0,18
|
|GARAN
|8,26
|431.174.830
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,06
|304.093.516
|% -2,50
|
|TSPOR
|2,43
|204.594.802
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,01
|185.661.153
|% -1,95
|
|THYAO
|8,02
|707.654.905
|% 0,50
|
|ODAS
|1,20
|105.860.039
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|204.594.802
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|52.825.035
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6906
|7,7292
|% 0,04
|
|Frank
|6,7036
|6,7440
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7184
|1,7271
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,65
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-10,43
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,05
|
|Çeyrek
|501
|512
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|12,35
|12,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|-0,93
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