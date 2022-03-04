***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
04.03.2022 11:15
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.12.2021 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007194
BIST
11:412.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -17,35
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
11:4114,2156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1014
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
11:4115,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0553
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
11:41886,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,93
|Açılış
|: 886,10
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler11:41
|AVOD
|1,41
|2.582.204
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,59
|17.482.501
|% 9,95
|
|EGSER
|18,02
|25.464.577
|% 8,88
|
|ATEKS
|37,88
|7.219.720
|% 8,41
|
|ATATP
|70,15
|31.673.150
|% 6,77
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,51
|15.000.437
|% -7,14
|
|AKFGY
|3,03
|26.965.708
|% -6,77
|
|DAGHL
|13,00
|1.016.828
|% -5,59
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,75
|1.704.082.023
|% 1,03
|
|EREGL
|34,78
|1.188.326.220
|% -1,58
|
|KOZAL
|131,50
|772.895.867
|% 2,02
|
|ASELS
|24,48
|712.890.255
|% 2,77
|
|THYAO
|25,52
|659.934.343
|% -1,62
|
|KRDMD
|13,75
|1.704.082.023
|% 1,03
|
|DOHOL
|2,77
|274.808.937
|% 4,53
|
|PETKM
|7,99
|531.603.368
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,63
|238.200.530
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,02
|85.964.595
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2000
|14,2156
|% 0,72
|
|Euro
|15,6684
|15,6993
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,8558
|18,9504
|% 0,45
|
|Frank
|15,3976
|15,4904
|% 0,63
|
|Riyal
|3,7762
|3,7952
|% 0,70
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-0,18
|
|Altın Gr.
|883
|883
|4,32
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,57
|