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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

04.03.2022 11:15
***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31.12.2021 Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007194


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
11:412.006
Değişim :  -0,86% |  -17,35
Açılış :  2.014  
Önceki Kapanış :  2.023  
En Yüksek
2.024 En Düşük
2.001
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,41 2.582.204 % 41,00  
YUNSA 14,59 17.482.501 % 9,95  
EGSER 18,02 25.464.577 % 8,88  
ATEKS 37,88 7.219.720 % 8,41  
ATATP 70,15 31.673.150 % 6,77  
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11:41 Alış Satış %  
Dolar 14,2000 14,2156 % 0,72  
Euro 15,6684 15,6993 % 0,35  
Sterlin 18,8558 18,9504 % 0,45  
Frank 15,3976 15,4904 % 0,63  
Riyal 3,7762 3,7952 % 0,70  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 -0,18  
Altın Gr. 883 883 4,32  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,12 25,14 -0,06  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,02  
B. Petrol 111 111 0,57  
Seans Raporu 11:41
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