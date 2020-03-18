***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2020Karar Sayısı14SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ2019 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYANBankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830570BIST