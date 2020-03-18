***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
18.03.2020 19:25
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2020
Karar Sayısı
14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830570
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5034
En Düşük
6,4647
18:057,1152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1192
En Düşük
7,0471
18:05309,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,69
|Açılış
|: 309,02
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4644
|7,5018
|% -0,66
|
|Frank
|6,6938
|6,7341
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7277
|1,7364
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-10,70
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,94
|25,94
|1,06
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