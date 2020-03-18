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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

18.03.2020 19:25
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***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2020
Karar Sayısı
14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

         BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
 
 
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830570


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BIZIM 6,82 11.680.123 % 0,00  
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Frank 6,6938 6,7341 % 0,41  
Riyal 1,7277 1,7364 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 -10,70  
Altın Gr. 307 307 -2,22  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,05 12,09 0,10  
Gümüş Gr. 2,51 2,51 0,01  
B. Petrol 25,94 25,94 1,06  
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