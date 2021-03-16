***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
16.03.2021 14:21
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2021
Karar Sayısı
2021-12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2020 Yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918425
BIST
15:371.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:377,4821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0506
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:378,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0556
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:37416,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,65
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ULAS
|5,17
|9.498.906
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.114.895
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.052.270.555
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.801.831
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|64.474.368
|% -6,87
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|41.370.572
|% -6,07
|
|GRNYO
|3,42
|14.082.354
|% -6,04
|
|GARAN
|8,93
|1.126.898.998
|% 2,41
|
|KOZAL
|126,00
|1.077.262.126
|% 2,02
|
|FROTO
|208,40
|1.052.270.555
|% 9,97
|
|OTKAR
|454,20
|888.500.673
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,74
|658.102.203
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,26
|301.237.669
|% 1,35
|
|GARAN
|8,93
|1.126.898.998
|% 2,41
|
|GSRAY
|4,23
|471.534.149
|% 7,09
|
|TSKB
|1,71
|162.658.917
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,74
|658.102.203
|% 1,98
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4796
|7,4821
|% -0,67
|
|Euro
|8,9272
|8,9327
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,90
|
|Frank
|8,0464
|8,0949
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,61
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-29,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-29,26
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-14,15
|
|Çeyrek
|669
|684
|-7,08
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-1,00
|
Seans Raporu
15:37
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15:47TOASO
Yüzde 4.32 oranında artışla 39.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 102 adet işlem
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15:46VESBE
Yüzde 9.16 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 014 adet işlem
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, KOZAL, KRDMD
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 13 artarak (% 0.75 ) 1, 367
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, ACSEL, BRMEN, UMPAS, TRILC, BJKAS, ULAS, BLCYT, SANKO, VAKKO