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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

16.03.2021 14:21



***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2021
Karar Sayısı
2021-12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

             BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
  
2020 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
 
  
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2020 Yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918425


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Altın Gr. 416 416 -3,08  
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Tam 2.758 2.828 -29,26  
Yarım 1.333 1.368 -14,15  
Çeyrek 669 684 -7,08  
Gümüş.Ons 26,00 26,02 -0,24  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,11  
B. Petrol 67,88 67,88 -1,00  
Seans Raporu 15:37
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