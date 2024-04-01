***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
01.04.2024 18:11
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/04/2024
Karar Sayısı
23
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2023 Yılı Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265198
BIST