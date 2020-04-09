***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2020 11:06
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
07.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836830
BIST
13:5594.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.144,81
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:556,7288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0426
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
13:557,3244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
13:55359,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,65
|Açılış
|: 359,78
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.548.773
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.340.535
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.646.457
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.247.373
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|953.347
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,26
|16.441.773
|% -4,22
|
|IHEVA
|2,56
|52.303.295
|% -3,76
|
|INFO
|5,51
|10.703.003
|% -3,33
|
|ETILR
|1,80
|36.059
|% -3,23
|
|GARAN
|8,02
|477.646.120
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,58
|408.308.917
|% 2,38
|
|ECILC
|4,59
|399.742.987
|% 6,99
|
|ASELS
|25,16
|385.737.727
|% 0,64
|
|THYAO
|9,73
|366.161.369
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,58
|408.308.917
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,92
|215.080.860
|% 1,59
|
|ECILC
|4,59
|399.742.987
|% 6,99
|
|IHLAS
|0,58
|38.450.238
|% 1,75
|
|TSPOR
|3,92
|257.046.715
|% 5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3490
|8,3909
|% -0,09
|
|Frank
|6,9102
|6,9518
|% -0,34
|
|Riyal
|1,7865
|1,7955
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|17,66
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|1,43
|