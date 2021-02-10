***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 11:18
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankpozitif Hisselerinin Satışına İlişkin Anlaşma
Bankamız ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş., Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile 9 Şubat 2021 tarihinde anlaşmaya varmıştır.
Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK'nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908821
BIST
11:071.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.550
11:077,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:078,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:07418,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,45
|Açılış
|: 418,69
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ERBOS
|66,55
|21.268.046
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|7.942.036
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|RODRG
|23,82
|6.392.180
|% -6,73
|
|FRIGO
|28,60
|2.381.642
|% -4,28
|
|KOZAL
|136,20
|459.728.508
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,61
|403.295.562
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,82
|402.492.839
|% 6,02
|
|PETKM
|5,25
|325.926.253
|% -0,76
|
|ODAS
|4,17
|200.473.756
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,61
|403.295.562
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,82
|402.492.839
|% 6,02
|
|PETKM
|5,25
|325.926.253
|% -0,76
|
|ODAS
|4,17
|200.473.756
|% 0,72
|
|IHLAS
|1,05
|50.786.757
|% -1,87
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0644
|7,0680
|% -0,01
|
|Euro
|8,5695
|8,5752
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7352
|9,7841
|% -0,00
|
|Frank
|7,8937
|7,9412
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8772
|1,8867
|% -0,07
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|-0,14
|