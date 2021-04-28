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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2021 10:08



***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
11.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931571


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UZERB 45,64 197.941 % 9,98  
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