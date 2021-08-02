***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 17:04
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 10.02.2021 tarihli açıklamamız
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesinin yedinci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Temmuz 2021 tarih ve 9721 sayılı kararı ile
-Tarshish-Hapoalim Holding and Investment Ltd.'nin Bankamızda doğrudan sahip olduğu %69,83oranındaki payın %0'a düşmesine,
-Bank Hapoalim B.M.'nin bankamızda dolaylı %69,83 oranındaki payının %0'a düşmesine,
-C Faktoring A.Ş.'nin bankamızda doğrudan sahip olduğu %30,17 oranındaki payın %0'a düşmesine,
-Damla Cıngıllıoğlu'nun bankamızdaki dolaylı %24,474 oranındaki payının %0'a düşmesine,
-HR Bank Ltd.'nin bankamızda doğrudan %94 oranında pay edinmesine,
-Denata Bare'in bankamızda dolaylı olarak %85,6 oranında pay edinmesine
izin verildiği, bankamıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954176
BIST