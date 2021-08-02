***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 10.02.2021 tarihli açıklamamızSPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesinin yedinci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.İlgide yer alan açıklamamız kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Temmuz 2021 tarih ve 9721 sayılı kararı ile-Tarshish-Hapoalim Holding and Investment Ltd.'nin Bankamızda doğrudan sahip olduğu %69,83oranındaki payın %0'a düşmesine,-Bank Hapoalim B.M.'nin bankamızda dolaylı %69,83 oranındaki payının %0'a düşmesine,-C Faktoring A.Ş.'nin bankamızda doğrudan sahip olduğu %30,17 oranındaki payın %0'a düşmesine,-Damla Cıngıllıoğlu'nun bankamızdaki dolaylı %24,474 oranındaki payının %0'a düşmesine,-HR Bank Ltd.'nin bankamızda doğrudan %94 oranında pay edinmesine,-Denata Bare'in bankamızda dolaylı olarak %85,6 oranında pay edinmesineizin verildiği, bankamıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954176BIST