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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2021 11:58



***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İlgi: 02.08.2021 tarihli açıklamamız
İlgide yer alan açıklamamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Temmuz 2021 tarih ve 9721 sayılı kararı ile Bankamız Hissedarları Tarshish-Hapoalim Holding and Investment Ltd. (pay oranı %69,83) ve C Faktoring A.Ş.'nin (pay oranı %30,17) toplam %100 hisse payının %0'a düşürülmesine ve Bankanın %94 hisse payının İngiltere'de mukim HR Bank Ltd. tarafından satın alınmasına izin verildiği duyurulmuştu.
Ancak Bankamız Hissedarları ve Alıcılar tarafından 9 Şubat 2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi tahtında Alıcılar'ın taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle sözleşme Satıcılar tarafından feshedilmiştir.
Bu meyanda, bankamız hisselerinin devri gerçekleşmemiş olup bankamız hissedarlık yapısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 9721 sayılı kararı öncesindeki mevcut durumunu korumaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965685


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Yarım 1.579 1.620 5,36  
Çeyrek 792 810 2,68  
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