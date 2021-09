***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.08.2021 tarihli açıklamamızİlgide yer alan açıklamamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Temmuz 2021 tarih ve 9721 sayılı kararı ile Bankamız Hissedarları Tarshish-Hapoalim Holding and Investment Ltd. (pay oranı %69,83) ve C Faktoring A.Ş.'nin (pay oranı %30,17) toplam %100 hisse payının %0'a düşürülmesine ve Bankanın %94 hisse payının İngiltere'de mukim HR Bank Ltd. tarafından satın alınmasına izin verildiği duyurulmuştu.Ancak Bankamız Hissedarları ve Alıcılar tarafından 9 Şubat 2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi tahtında Alıcılar'ın taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle sözleşme Satıcılar tarafından feshedilmiştir.Bu meyanda, bankamız hisselerinin devri gerçekleşmemiş olup bankamız hissedarlık yapısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 9721 sayılı kararı öncesindeki mevcut durumunu korumaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965685BIST