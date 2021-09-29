***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 11:58
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.08.2021 tarihli açıklamamız
İlgide yer alan açıklamamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Temmuz 2021 tarih ve 9721 sayılı kararı ile Bankamız Hissedarları Tarshish-Hapoalim Holding and Investment Ltd. (pay oranı %69,83) ve C Faktoring A.Ş.'nin (pay oranı %30,17) toplam %100 hisse payının %0'a düşürülmesine ve Bankanın %94 hisse payının İngiltere'de mukim HR Bank Ltd. tarafından satın alınmasına izin verildiği duyurulmuştu.
Ancak Bankamız Hissedarları ve Alıcılar tarafından 9 Şubat 2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi tahtında Alıcılar'ın taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle sözleşme Satıcılar tarafından feshedilmiştir.
Bu meyanda, bankamız hisselerinin devri gerçekleşmemiş olup bankamız hissedarlık yapısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 9721 sayılı kararı öncesindeki mevcut durumunu korumaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965685
BIST
13:161.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:168,8608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:1610,3372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0404
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:16496,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,14
|Açılış
|: 496,48
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:16
|MANAS
|17,29
|20.507.015
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.279.971
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.798.402
|% 9,76
|
|ATAGY
|3,92
|2.598.596
|% 9,50
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|111.471.652
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|506.492
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.010.047
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,17
|5.169.059
|% -7,90
|
|THYAO
|13,82
|623.828.855
|% 0,29
|
|GARAN
|8,96
|535.124.621
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,00
|317.473.815
|% 2,81
|
|TUPRS
|112,20
|263.257.028
|% -0,62
|
|ORCAY
|18,41
|251.746.724
|% -3,36
|
|GARAN
|8,96
|535.124.621
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.073.424
|% 1,28
|
|THYAO
|13,82
|623.828.855
|% 0,29
|
|TSKB
|1,20
|42.145.619
|% 1,69
|
|PEKGY
|0,96
|33.652.469
|% 0,00
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8574
|8,8608
|% -0,11
|
|Euro
|10,3299
|10,3372
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9429
|12,0028
|% -0,19
|
|Frank
|9,4990
|9,5562
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3542
|2,3660
|% -0,10
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,56
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.332
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|11,07
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,36
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,41
|