***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 17:38
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ortaklarından C Faktoring A.Ş, Banka'da sahip olduğu %30,17 payın tamamını 02 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta da bildirilen ortakların kendi aralarında yaptığı 31.01.2022 tarihli anlaşmaya uygun olarak, BDDK'nın onayını müteakip, 10 Mart 2022 tarihi itibariyle diğer bir Banka ortağı ve %100 Bank Hapoalim iştiraki olan Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd.'ye satmış olup Bank Hapoalim Grubu'nun Banka'daki dolaylı payı %100'e yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009102
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1897
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1956
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:05950,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,06
|Açılış
|: 950,69
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8166
|14,8382
|% 1,30
|
|Euro
|16,3893
|16,4497
|% 1,20
|
|Sterlin
|19,4251
|19,5226
|% 0,96
|
|Frank
|15,9004
|15,9962
|% 1,02
|
|Riyal
|3,9429
|3,9627
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-1,13
|
|Altın Gr.
|952
|952
|13,40
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,64
|