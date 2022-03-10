***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ortaklarından C Faktoring A.Ş, Banka'da sahip olduğu %30,17 payın tamamını 02 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta da bildirilen ortakların kendi aralarında yaptığı 31.01.2022 tarihli anlaşmaya uygun olarak, BDDK'nın onayını müteakip, 10 Mart 2022 tarihi itibariyle diğer bir Banka ortağı ve %100 Bank Hapoalim iştiraki olan Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd.'ye satmış olup Bank Hapoalim Grubu'nun Banka'daki dolaylı payı %100'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009102BIST