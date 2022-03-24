***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 13:55
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
21.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012602
BIST
15:192.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:1914,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:1916,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:19932,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,04
|Açılış
|: 932,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.677.469
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.585.186
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.244.258
|% 9,95
|
|ALKA
|29,44
|27.964.827
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|8.459.825
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.251.082
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|66.253.120
|% -8,07
|
|KAPLM
|62,70
|16.314.219
|% -7,79
|
|KRDMD
|15,92
|2.606.829.590
|% 3,85
|
|THYAO
|28,06
|1.513.586.468
|% -0,14
|
|EREGL
|33,78
|1.332.347.838
|% 0,84
|
|GARAN
|12,06
|1.094.520.113
|% -0,90
|
|SISE
|14,22
|837.472.389
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,27
|391.801.391
|% -2,99
|
|KRDMD
|15,92
|2.606.829.590
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,94
|584.274.899
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|476.878.149
|% -2,11
|
|GARAN
|12,06
|1.094.520.113
|% -0,90
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8539
|14,8603
|% 0,21
|
|Euro
|16,3573
|16,3881
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5712
|19,6693
|% 0,15
|
|Frank
|15,9121
|16,0080
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9501
|3,9699
|% 0,13
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,67
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.162
|6.316
|69,89
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,81
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,09
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,15
|