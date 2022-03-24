***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.21.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012602BIST