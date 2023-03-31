***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 13:56
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankpozitif Hisselerinin Satışına İlişkin Anlaşma
Bankamız ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve diğer Tarshish grup şirketleri sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile 30 Mart 2023 tarihinde anlaşmaya varmıştır. İşlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınması şartına bağlıdır
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130178
BIST
15:184.830
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -65,76
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:1819,1825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:1820,9137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0247
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:181.220,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.220,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:18
|EKSUN
|86,50
|36.767.517
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.041.921
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,11
|116.114.310
|% -9,71
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|TUPRS
|540,80
|1.578.202.797
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|EREGL
|35,66
|1.345.351.489
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,70
|1.307.597.671
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,48
|542.518.204
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,25
|1.074.918.660
|% -2,00
|
|EKGYO
|6,26
|438.258.961
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1777
|19,1825
|% 0,08
|
|Euro
|20,8974
|20,9137
|% -0,12
|
|Sterlin
|23,6642
|23,7829
|% -0,06
|
|Frank
|20,8464
|20,9720
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0952
|5,1208
|% 0,07
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.244
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.042
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.021
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|0,10
|
Seans Raporu
15:18
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15:33BSOKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 063, 483 adet işlem
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
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15:32
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15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de
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15:32EMKEL
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 855, 997 adet işlem