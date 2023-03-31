***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankpozitif Hisselerinin Satışına İlişkin AnlaşmaBankamız ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve diğer Tarshish grup şirketleri sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile 30 Mart 2023 tarihinde anlaşmaya varmıştır. İşlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınması şartına bağlıdırKamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130178BIST