***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 31.03.2023 tarihli açıklamamızSPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesinin yedinci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.İlgide yer alan açıklamamızda, Şirketimiz paylarının satışı işleminin ilgili düzenleyici kurumların onaylarının alınması şartına bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, işleme ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayının alındığı ancak 29 Mayıs 2023 tarihi itibariyle diğer düzenleyici kurum onaylarına ilişkin sürecin ise devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154389BIST