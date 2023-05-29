***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2023 17:06
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.03.2023 tarihli açıklamamız
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesinin yedinci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
İlgide yer alan açıklamamızda, Şirketimiz paylarının satışı işleminin ilgili düzenleyici kurumların onaylarının alınması şartına bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, işleme ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayının alındığı ancak 29 Mayıs 2023 tarihi itibariyle diğer düzenleyici kurum onaylarına ilişkin sürecin ise devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154389
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1315
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1896
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.255,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.255,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0926
|20,0977
|% 0,66
|
|Euro
|21,5529
|21,5666
|% 0,89
|
|Sterlin
|24,7650
|24,8892
|% 0,76
|
|Frank
|22,1489
|22,2824
|% 0,76
|
|Riyal
|5,3433
|5,3701
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,13
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem