***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2020 12:37
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ŞABAN YEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
LORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879754
BIST
15:311.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:317,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:319,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0532
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:31483,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,53
|Açılış
|: 483,09
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:29
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.816.431
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.344.426
|% -9,92
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|SISE
|6,74
|923.488.671
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|824.562.721
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,65
|704.871.664
|% 1,74
|
|TKNSA
|9,35
|570.445.431
|% -4,00
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|IHLAS
|1,13
|229.037.091
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,29
|226.887.771
|% 3,20
|
|YGYO
|1,15
|190.192.420
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,71
|243.828.225
|% 1,79
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9224
|7,9246
|% 0,54
|
|Euro
|9,3212
|9,3306
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2063
|10,2575
|% 0,50
|
|Frank
|8,5983
|8,6501
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1057
|2,1163
|% 0,48
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|11,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.193
|3.242
|40,00
|
|Tam
|3.177
|3.255
|35,36
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,55
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,87
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.13 ) 1, 051
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, BRKO, IDGYO, AVOD, UTPYA, DENGE, KERVN, NUGYO, LUKSK, DAGHL
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, TUCLK, EGCYH, ROYAL, TLMAN, TKURU, EGCEY, DIRIT, SNKRN
-
15:42
FORMT, BALAT, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
MRSHL, EGCYH, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında