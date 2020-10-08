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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.10.2020 12:37
GÜNCEL HABERLER



***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ŞABAN YEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
LORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879754


BIST




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BIST En Aktif Hisseler15:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRZMA 6,05 18.902.403 % 10,00  
UTPYA 18,37 9.816.431 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.584 % 10,00  
VANGD 11,11 3.001.222 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:29 Alış Satış %  
Dolar 7,9224 7,9246 % 0,54  
Euro 9,3212 9,3306 % 0,58  
Sterlin 10,2063 10,2575 % 0,50  
Frank 8,5983 8,6501 % 0,43  
Riyal 2,1057 2,1163 % 0,48  
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15:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 11,06  
Altın Gr. 483 483 4,08  
Cumhuriyet 3.193 3.242 40,00  
Tam 3.177 3.255 35,36  
Yarım 1.535 1.575 17,10  
Çeyrek 770 787 8,55  
Gümüş.Ons 23,99 24,04 0,21  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,86 42,86 0,87  
Seans Raporu 15:29
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