***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2021 17:32
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ŞABAN YEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
LORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0
HASAN BEHÇET COŞKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Avukat 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930942
BIST
18:001.373
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 27,52
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.373
En Düşük
1.344
18:008,3034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0654
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0010,0368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1028
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:00474,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,25
|Açılış
|: 474,02
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MAALT
|193,60
|6.587.387
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.591.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.044.175
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,54
|3.996.835
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.275.119
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|57.033.495
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|94.623.485
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.610.618
|% -9,56
|
|UMPAS
|1,60
|157.122
|% -8,57
|
|GLYHO
|3,62
|70.656.975
|% -7,42
|
|EREGL
|19,37
|1.573.190.781
|% 7,67
|
|THYAO
|11,68
|1.083.159.337
|% 3,64
|
|GWIND
|5,64
|1.020.155.886
|% 1,44
|
|GARAN
|7,13
|999.326.989
|% 0,85
|
|PETKM
|6,46
|934.489.879
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,10
|402.113.277
|% 0,96
|
|GWIND
|5,64
|1.020.155.886
|% 1,44
|
|PETKM
|6,46
|934.489.879
|% 2,70
|
|GARAN
|7,13
|999.326.989
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,13
|807.014.000
|% 2,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3003
|8,3034
|% -0,78
|
|Euro
|10,0256
|10,0368
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,4847
|11,5423
|% -0,84
|
|Frank
|9,0359
|9,0904
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2044
|2,2155
|% -0,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,66
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,76
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında