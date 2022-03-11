***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tarshish-Hapoalim Holdings and Invesments Ltd. 337292350 TRY 100,00TOPLAM 337292350 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıMENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu BaşkanıJOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEOKALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıLORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009518BIST