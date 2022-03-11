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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2022 16:17
***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tarshish-Hapoalim Holdings and Invesments Ltd. 337292350 TRY 100,00
TOPLAM 337292350 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
LORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009518


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GRSEL 10,96 22.285.121 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.629.430 % 9,93  
FORMT 1,09 73.974.061 % 9,00  
MEPET 2,28 14.444.444 % 8,57  
ALARK 20,02 264.688.284 % 8,51  
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Euro 16,2200 16,2480 % -0,59  
Sterlin 19,2829 19,3796 % -0,32  
Frank 15,8056 15,9008 % -0,42  
Riyal 3,9256 3,9453 % -0,39  
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16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.968 -29,14  
Altın Gr. 937 938 -14,44  
Cumhuriyet 6.244 6.323 -128,00  
Tam 6.210 6.370 -120,36  
Yarım 3.002 3.081 -58,22  
Çeyrek 1.505 1.541 -29,11  
Gümüş.Ons 25,59 25,61 -0,38  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 -0,23  
B. Petrol 109 109 -0,33  
Seans Raporu 16:29
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