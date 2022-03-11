***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2022 16:17
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tarshish-Hapoalim Holdings and Invesments Ltd. 337292350 TRY 100,00
TOPLAM 337292350 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
LORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009518
BIST
16:312.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 21,26
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3114,7468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1077
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:3116,2481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0962
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2047
16:31937,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -14,81
|Açılış
|: 937,22
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:29
|GRSEL
|10,96
|22.285.121
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.629.430
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|73.974.061
|% 9,00
|
|MEPET
|2,28
|14.444.444
|% 8,57
|
|ALARK
|20,02
|264.688.284
|% 8,51
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,58
|39.830.751
|% -5,63
|
|AKFGY
|2,53
|106.393.209
|% -4,53
|
|IHAAS
|11,40
|4.699.930
|% -3,72
|
|SKTAS
|3,01
|14.189.614
|% -3,53
|
|THYAO
|26,74
|4.923.228.327
|% 3,89
|
|KRDMD
|14,96
|3.738.787.935
|% -2,67
|
|SISE
|13,62
|1.973.788.938
|% 3,50
|
|EREGL
|34,20
|1.463.343.350
|% -1,21
|
|GARAN
|11,75
|1.372.905.635
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,96
|3.738.787.935
|% -2,67
|
|ODAS
|1,54
|310.608.798
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,26
|637.207.970
|% 4,49
|
|THYAO
|26,74
|4.923.228.327
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,71
|580.567.682
|% 0,82
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7304
|14,7407
|% -0,77
|
|Euro
|16,2200
|16,2480
|% -0,59
|
|Sterlin
|19,2829
|19,3796
|% -0,32
|
|Frank
|15,8056
|15,9008
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9256
|3,9453
|% -0,39
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-29,14
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-14,44
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.323
|-128,00
|
|Tam
|6.210
|6.370
|-120,36
|
|Yarım
|3.002
|3.081
|-58,22
|
|Çeyrek
|1.505
|1.541
|-29,11
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,33
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:44ALKIM
Yüzde 4.11 oranında artışla 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 814, 611 adet işlem
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16:43TAVHL
Yüzde 4.80 oranında artışla 34.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 206, 430 adet işlem
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16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 42 artarak (% 0.98 ) 2, 313
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16:42XU100
Endeks 2, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 28, 997.00 milyon TL de
-
16:41INVEO
Yüzde 4.33 oranında artışla 28.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 449 adet işlem