***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2023 14:29
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 337292350 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Müdürlügü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194981
BIST
'
17:067.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -65,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:0626,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:0628,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,1389
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7449
17:061.647,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.647,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ELITE
|39,60
|43.982.888
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.211.588.366
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|125.788.977
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.565.537
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.379.692
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.547.218
|% -9,96
|
|SNPAM
|33,44
|6.607.075
|% -9,96
|
|SASA
|48,22
|7.598.604.367
|% -2,98
|
|SISE
|55,10
|6.294.919.797
|% -0,27
|
|THYAO
|231,10
|5.843.100.526
|% -0,26
|
|ISCTR
|21,20
|5.414.138.495
|% -1,58
|
|ENKAI
|37,98
|4.835.499.186
|% 2,82
|
|ISCTR
|21,20
|5.414.138.495
|% -1,58
|
|KATMR
|1,99
|493.292.511
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.694.964.482
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,72
|1.045.879.920
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,38
|1.563.821.069
|% -1,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9454
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7628
|28,7805
|% -0,48
|
|Sterlin
|33,3756
|33,5430
|% -0,51
|
|Frank
|29,9713
|30,1519
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1635
|7,1994
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-5,80
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|11.006
|11.092
|-13,00
|
|Yarım
|5.520
|5.569
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|1,39
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 69 kaybederek (% -0.40 ) 8, 418
-
17:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, KATMR, YKBNK
-
17:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, USAK, TDGYO
-
17:21XU100
Endeks 7, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 118, 313.00 milyon TL de
-
17:21AYES
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 242 adet işlem