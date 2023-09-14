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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2023 14:29
***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 337292350 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Müdürlügü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194981


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ELITE 39,60 43.982.888 % 10,00  
AVHOL 88,55 30.183.211 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 906.219 % 10,00  
BRSAN 680,70 2.211.588.366 % 9,99  
INGRM 667,20 125.788.977 % 9,99  
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17:06 Alış Satış %  
Dolar 26,9454 26,9511 % 0,06  
Euro 28,7628 28,7805 % -0,48  
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Riyal 7,1635 7,1994 % 0,04  
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17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 -5,80  
Altın Gr. 1.652 1.652 -0,75  
Cumhuriyet 11.243 11.413 -39,00  
Tam 11.006 11.092 -13,00  
Yarım 5.520 5.569 -7,00  
Çeyrek 2.752 2.784 -4,00  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 -0,41  
Gümüş Gr. 19,55 19,57 -0,22  
B. Petrol 93,27 93,27 1,39  
Seans Raporu 17:06
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