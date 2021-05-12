***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.05.2021 09:14
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
2021-28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
lişikte sunduğumuz Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebligi (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait 3 aylık Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936323
BIST
11:141.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:148,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:1410,1045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:14489,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 489,53
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DGGYO
|10,69
|1.494.183
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.229.687
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|156.589.430
|% 9,94
|
|CANTE
|6,14
|49.979.344
|% 9,84
|
|CEMAS
|1,44
|127.894.545
|% 9,09
|
|VAKFN
|11,34
|110.107.863
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|81.698.022
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,31
|64.586.877
|% -8,00
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,60
|14.256.394
|% -6,58
|
|THYAO
|13,20
|282.219.652
|% -1,12
|
|PETKM
|6,54
|227.265.048
|% -1,36
|
|KRDMD
|8,52
|190.714.155
|% -0,70
|
|EREGL
|20,16
|168.004.617
|% 0,30
|
|TUPRS
|96,55
|162.762.750
|% 0,84
|
|CEMAS
|1,44
|127.894.545
|% 9,09
|
|YKBNK
|2,11
|98.978.821
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|156.589.430
|% 9,94
|
|PETKM
|6,54
|227.265.048
|% -1,36
|
|KARSN
|4,31
|140.906.576
|% -2,27
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3213
|8,3235
|% 0,53
|
|Euro
|10,1021
|10,1045
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7083
|11,7670
|% 0,30
|
|Frank
|9,1502
|9,2053
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 0,43
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,74
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,65
|