***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.11.2021 18:13
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2021
Karar Sayısı
2021 - 44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
lişikte sunduğumuz Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebligi (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976887
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
18:0511,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0088
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
18:05584,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 11,27
|Açılış
|: 584,49
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7993
|9,8119
|% 0,82
|
|Euro
|11,2772
|11,3026
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,1570
|13,2230
|% 0,03
|
|Frank
|10,6498
|10,7139
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6049
|2,6180
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|584
|584
|10,90
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|