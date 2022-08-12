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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.08.2022 17:33
***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

İlişikte sunduğumuz Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebligi (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait 6 aylık Konsolide  Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş  olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.       
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055102


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COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
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Altın Ons 1.797 1.797 7,48  
Altın Gr. 1.036 1.037 3,84  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.945 7.012 20,00  
Yarım 3.384 3.428 10,00  
Çeyrek 1.697 1.713 4,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,55 0,23  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,13  
B. Petrol 97,99 97,99 -1,61  
Seans Raporu 17:59
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