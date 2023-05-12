***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.05.2023 17:40
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2023
Karar Sayısı
2023-15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
İliişikte sunduğumuz Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebligi (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait yıllık Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151037
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0582
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0784
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2724
18:051.267,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.267,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5762
|19,6313
|% 0,43
|
|Euro
|21,2672
|21,2869
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,3555
|24,4776
|% -0,11
|
|Frank
|21,7682
|21,8993
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2115
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,45
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.772
|4.977
|113,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.474
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,64
|