***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.11.2023 15:02
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2023
Karar Sayısı
2023 - 41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
İliişikte sunduğumuz Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebligi (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ait 9 aylık Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217819
BIST
'
16:517.681
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 113,09
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5128,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5130,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3537
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9751
En Düşük
30,5634
16:511.798,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.798,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BANVT
|143,00
|203.746.820
|% 10,00
|
|PENTA
|22,22
|143.074.831
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.733.243.482
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.065.744
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.131.391
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,30
|6.976.592.128
|% 2,20
|
|TUPRS
|151,60
|3.292.249.401
|% 3,13
|
|MIATK
|815,00
|2.733.243.482
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,04
|2.729.832.096
|% 1,21
|
|REEDR
|25,46
|2.597.470.640
|% -6,74
|
|EKGYO
|7,41
|2.533.286.361
|% 5,71
|
|IHLAS
|1,47
|364.519.576
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|709.651.228
|% 2,01
|
|ISCTR
|20,04
|2.729.832.096
|% 1,21
|
|IHGZT
|1,38
|183.805.392
|% -4,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6229
|28,6306
|% 0,14
|
|Euro
|30,9328
|30,9457
|% 1,06
|
|Sterlin
|35,3702
|35,5476
|% 1,06
|
|Frank
|31,8476
|32,0395
|% 0,84
|
|Riyal
|7,6085
|7,6466
|% 0,10
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|878,49
|880,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,92
|1.003,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.956,46
|1.956,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04MARBL
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 015, 788 adet işlem
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17:02IHLAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 310, 848 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PETKM, TUPRS
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 07 artarak (% 1.28 ) 6, 656
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NATEN, KERVN, KLMSN, BFREN, MIATK, ENSRI, IHLGM, SANEL, PENTA, ATATP