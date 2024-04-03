***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
03.04.2024 09:22
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan kararı ile Bankamızın faaliyet izinlerini, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ile aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerini kapsayacak şekilde, genişletme talebinin onaylanmasına ve "servet yönetimi ve finansal planlama yapılması" yan hizmetinde bulunma talebimize ilişkin bilgi edinilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266105
BIST
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11:238.969
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -71,47
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2332,0161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2334,5350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0146
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:232.334,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,15
|Açılış
|: 2.334,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|106.533.646
|% 9,96
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|292,00
|39.840.557
|% 9,47
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.920.915
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,03
|40.645.457
|% -8,60
|
|THYAO
|299,50
|2.734.450.776
|% 0,84
|
|SAHOL
|82,20
|1.870.496.437
|% -3,75
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|TUPRS
|168,40
|1.394.968.196
|% -4,21
|
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|ISCTR
|11,39
|963.916.563
|% -0,35
|
|EKGYO
|9,08
|422.366.165
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,58
|974.939.967
|% -4,96
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0129
|32,0161
|% -0,10
|
|Euro
|34,5248
|34,5350
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,2303
|40,4319
|% -0,81
|
|Frank
|35,2230
|35,3996
|% -0,81
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,16
|26,19
|% 0,66
|
|Platin
|916,81
|917,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,28
|1.000,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,05
|89,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.267,86
|2.268,21
|% 0,66
|