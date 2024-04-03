***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan kararı ile Bankamızın faaliyet izinlerini, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ile aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerini kapsayacak şekilde, genişletme talebinin onaylanmasına ve "servet yönetimi ve finansal planlama yapılması" yan hizmetinde bulunma talebimize ilişkin bilgi edinilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266105BIST