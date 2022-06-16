***BRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.06.2022 15:17
***BRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [BRG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 16/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
BRG
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037682
BIST
17:292.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -40,47
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:2917,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0718
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:2918,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1732
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2007
En Düşük
17,9707
17:291.017,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.017,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SANEL
|6,16
|5.786.022
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.949.252
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|243.187.925
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.297.079
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.469.040
|% 9,89
|
|FONET
|13,36
|139.863.808
|% -9,91
|
|MEGAP
|5,93
|73.565.951
|% -8,35
|
|MEGAP
|5,93
|73.565.951
|% -8,35
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,30
|10.154.213
|% -5,05
|
|THYAO
|47,38
|4.543.467.535
|% -2,19
|
|SASA
|45,78
|2.924.465.675
|% 2,37
|
|EREGL
|29,34
|2.528.314.180
|% -2,07
|
|SISE
|21,20
|1.616.916.192
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,09
|1.223.357.304
|% -0,83
|
|YKBNK
|4,66
|945.661.242
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|500.918.385
|% -1,92
|
|ODAS
|2,99
|482.743.857
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,94
|634.883.247
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,70
|729.444.412
|% -1,47
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3024
|17,3095
|% 0,42
|
|Euro
|18,1538
|18,1928
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,1430
|21,2490
|% 1,14
|
|Frank
|17,7461
|17,8530
|% 2,84
|
|Riyal
|4,5943
|4,6174
|% 0,39
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.745
|6.853
|-18,00
|
|Yarım
|3.311
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,15
|