***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 0 1.512.475 1.512.475TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343Yeni Bakiye1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 0 1.338.132 1.338.132Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 1.535 83 3.965 -18.758 40.960 0 0 161.759 189.544 189.544Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı348.304 0 0 0 0 348.304 348.304İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.696 -1.696 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 1.413 108.435 -109.848 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 1.413 108.435 -109.848 0 0 0Diğer0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.103 -2.038 0 79 20.576 -113.354 -988 138.554 43.932 43.932Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 -637Kar Dağıtımı-13.572 175.331 -161.759Dağıtılan Temettü0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar-13.572 175.331 -161.759Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 259.625 0 138.554 1.919.275 1.919.275Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.208.630 30.170.553 33.379.183 6.589.188 34.330.411 40.919.599GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 754.905 2.724.342 3.479.247 597.086 1.722.881 2.319.967Teminat Mektupları754.905 1.045.827 1.800.732 596.675 1.089.509 1.686.184Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler15.047 287 15.334 10.249 3.643 13.892Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları739.858 1.045.540 1.785.398 586.426 1.085.866 1.672.292Banka Kredileri0 214.924 214.924 411 102.926 103.337İthalat Kabul Kredileri0 214.924 214.924 411 102.926 103.337Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 624.297 624.297 0 385.116 385.116Belgeli Akreditifler0 624.297 624.297 0 385.116 385.116Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 839.294 839.294 0 145.330 145.330Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 290.597 138.379 428.976 449.255 299.806 749.061Cayılamaz Taahhütler290.597 138.379 428.976 449.255 299.806 749.061Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri67.343 138.379 205.722 257.670 299.806 557.476Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri151.731 0 151.731 117.343 0 117.343Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri71.523 0 71.523 74.242 0 74.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.163.128 27.307.832 29.470.960 5.542.847 32.307.724 37.850.571Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar690.286 2.452.991 3.143.277 970.803 3.192.279 4.163.082Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler690.286 2.452.991 3.143.277 970.803 3.192.279 4.163.082Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.472.842 24.854.841 26.327.683 4.572.044 29.115.445 33.687.489Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri191.740 342.198 533.938 758.167 665.301 1.423.468Vadeli Döviz Alım İşlemleri159.606 111.731 271.337 124.973 533.112 658.085Vadeli Döviz Satım İşlemleri32.134 230.467 262.601 633.194 132.189 765.383Para ve Faiz Swap İşlemleri438.686 22.761.967 23.200.653 1.586.276 23.171.073 24.757.349Swap Para Alım İşlemleri174.727 5.511.909 5.686.636 1.152.608 4.555.379 5.707.987Swap Para Satım İşlemleri263.959 5.441.478 5.705.437 433.668 5.051.590 5.485.258Swap Faiz Alım İşlemleri0 5.904.290 5.904.290 0 6.782.052 6.782.052Swap Faiz Satım İşlemleri0 5.904.290 5.904.290 0 6.782.052 6.782.052Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları838.192 1.746.518 2.584.710 2.227.601 5.279.071 7.506.672Para Alım Opsiyonları269.717 1.009.481 1.279.198 528.333 3.150.835 3.679.168Para Satım Opsiyonları568.475 737.037 1.305.512 1.699.268 2.128.236 3.827.504Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri4.224 4.158 8.382 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri4.224 0 4.224 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 4.158 4.158 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER55.180.855 50.870.916 106.051.771 37.036.009 43.505.919 80.541.928EMANET KIYMETLER17.338.053 1.526.244 18.864.297 797.062 385.612 1.182.674Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.503.030 522.415 17.025.445 104.449 182.180 286.629Tahsile Alınan Çekler806.039 125.768 931.807 673.437 83.592 757.029Tahsile Alınan Ticari Senetler28.984 8.642 37.626 19.176 22.820 41.996Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 869.419 869.419 0 97.020 97.020Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER37.622.626 49.344.672 86.967.298 36.238.947 43.120.307 79.359.254Menkul Kıymetler79.361 0 79.361 56.132 0 56.132Teminat Senetleri21.688.143 18.204.640 39.892.783 22.275.449 17.248.376 39.523.825Emtia746.113 1.361.832 2.107.945 886.897 660.754 1.547.651Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul13.477.365 25.384.363 38.861.728 11.509.609 20.785.740 32.295.349Diğer Rehinli Kıymetler1.631.644 4.393.837 6.025.481 1.510.860 4.425.437 5.936.297Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI58.389.485 81.041.469 139.430.954 43.625.197 77.836.330 121.461.527Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı156.135 -389.384Alınan Faizler2.132.304 2.188.111Ödenen Faizler-1.480.465 -1.670.989Alınan Temettüler2.769 700Alınan Ücret ve Komisyonlar35.670 35.770Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar259.567 274.323Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-195.489 -165.196Ödenen Vergiler-11.482 -7.696DiğerVI-b -586.739 -1.044.407Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-423.881 1.168.558Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.875 -7.108Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-563.590 436.626Kredilerdeki Net (Artış) Azalış626.070 -883.619Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış593.925 -277.055Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)113.746 1.222Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.387.999 1.101.568Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.827.095 525.541Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b -731.061 271.383Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-267.746 779.174YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları9.479 -109.733İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-100.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-13.969 -2.774Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller31.476 8.146Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-63.628 -152.514Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar155.600 37.409Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 350.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 348.304Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 1.696Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi24.302 166.117Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-233.965 1.185.558Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.421.711 1.236.153Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.187.746 2.421.711Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)138.554 161.759DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-94.622 27.785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-935 1.618Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.240 1.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.646 106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler471 -212Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-93.687 26.167Yabancı Para Çevrim Farkları79 3.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri26.379 -24.049Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-145.326 52.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.181 -6.262TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.932 189.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.993.667 2.295.728 4.289.395 2.484.386 2.007.329 4.491.715Nakit ve Nakit Benzerleri1.252.946 2.022.014 3.274.960 1.375.928 1.564.570 2.940.498Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 172.637 1.990.025 2.162.662 1.373.256 1.373.138 2.746.394BankalarI-c 540.201 31.989 572.190 3.037 191.432 194.469Para Piyasalarından Alacaklar540.169 0 540.169 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-61 -61 -365 0 -365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 704 34.739 35.443 1.036 11.654 12.690Devlet Borçlanma Senetleri704 3.813 4.517 1.036 10.938 11.974Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 30.926 30.926 0 716 716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 168.674 159.728 328.402 254.318 134.287 388.605Devlet Borçlanma Senetleri160.490 159.728 320.218 248.906 134.287 383.193Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 4.912 0 4.912Diğer Finansal Varlıklar510 0 510 500 0 500Türev Finansal VarlıklarI-l 571.343 79.247 650.590 853.104 296.818 1.149.922Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı123.155 73.996 197.151 197.765 283.466 481.231Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı448.188 5.251 453.439 655.339 13.352 668.691İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.319.291 8.967.206 13.286.497 5.433.477 8.889.082 14.322.559KredilerI-e-f 4.626.037 9.190.030 13.816.067 5.677.259 8.999.987 14.677.246Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 7 0 7 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 262.923 262.923 0 236.801 236.801Devlet Borçlanma Senetleri0 262.923 262.923 0 236.801 236.801Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -306.753 -485.747 -792.500 -243.789 -347.706 -591.495SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-r 408.176 0 408.176 113.090 0 113.090Satış Amaçlı408.176 0 408.176 113.090 0 113.090Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI523.728 0 523.728 381.091 0 381.091İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 523.728 0 523.728 381.091 0 381.091Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar523.728 0 523.728 381.091 0 381.091Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 164.471 0 164.471 58.454 0 58.454MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-n 37.398 0 37.398 44.058 0 44.058Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer37.398 0 37.398 44.058 0 44.058YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-o 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 10.294 0 10.294ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-p 44.480 0 44.480 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-s 73.378 65.050 138.428 100.780 59.358 160.138VARLIKLAR TOPLAMI7.564.589 11.327.984 18.892.573 8.625.630 10.955.769 19.581.399YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.703.958 7.859.088 11.563.046 4.226.304 5.834.151 10.060.455ALINAN KREDİLERII-c 34.728 2.266.255 2.300.983 14.067 4.299.722 4.313.789PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.595 192.346 193.941 0 171.306 171.306İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 188.481 89.780 278.261 305.188 97.237 402.425Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı121.825 78.523 200.348 245.286 86.866 332.152Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı66.656 11.257 77.913 59.902 10.371 70.273FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 26.364 87.994 114.358 0 0 0KARŞILIKLARII-h 65.930 15.737 81.667 58.438 26.497 84.935Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı48.290 0 48.290 42.292 0 42.292Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar17.640 15.737 33.377 16.146 26.497 42.643CARİ VERGİ BORCUII-i 34.210 0 34.210 26.620 0 26.620ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 6.203 0 6.203SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-i 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472Krediler0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 166.203 442.704 608.907 177.633 862.581 1.040.214ÖZKAYNAKLARII-l 1.935.465 -16.190 1.919.275 1.872.094 3.886 1.875.980Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.617 0 15.617 16.552 0 16.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-12.595 -16.190 -28.785 60.028 3.886 63.914Kar Yedekleri259.625 0 259.625 273.197 0 273.197Yasal Yedekler22.870 0 22.870 21.402 0 21.402Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler236.755 0 236.755 251.795 0 251.795Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar138.554 0 138.554 -12.584 0 -12.584Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -174.343 0 -174.343Dönem Net Kâr veya Zararı138.554 0 138.554 161.759 0 161.759YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.156.934 12.735.639 18.892.573 6.686.547 12.894.852 19.581.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.157.978 2.367.511Kredilerden Alınan Faizler1.517.244 1.657.766Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.593 38.792Bankalardan Alınan Faizler53.646 78.534Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler101.599 76.599Menkul Değerlerden Alınan Faizler56.120 48.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.514 1.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.220 36.104İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler11.386 10.724Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz GelirleriIV-l 400.776 467.674FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.494.053 -1.729.772Mevduata Verilen Faizler-891.313 -1.008.265Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-274.348 -282.136Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.605 -8.367İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.912 0Diğer Faiz GiderleriIV-l -309.875 -431.004NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ663.925 637.739NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ38.180 28.157Alınan Ücret ve Komisyonlar48.587 42.958Gayri Nakdi Kredilerden27.079 23.474DiğerIV-l 21.508 19.484Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.407 -14.801Gayri Nakdi Kredilere-62 -58DiğerIV-l -10.345 -14.743TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 2.769 700TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-d 32.868 66.378Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)15.826 2.328Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)21.611 1.132Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.569 62.918DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 15.532 16.491FAALİYET BRÜT KÂRI753.274 749.465BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -254.538 -239.076DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-f -1.943 -356PERSONEL GİDERLERİ (-)-195.489 -165.196DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -204.128 -179.312NET FAALİYET KARI (ZARARI)97.176 165.525BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)61.683 33.668NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-h 158.859 199.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-i -20.305 -37.434Cari Vergi Karşılığı-50.761 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-78.740 -129.614Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi109.196 92.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-j 138.554 161.759DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-k 138.554 161.759Grubun Karı (Zararı)138.554 161.759Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818322BIST