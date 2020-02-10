***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.02.2020 23:35
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 0 1.512.475 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 0 1.338.132 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.535 83 3.965 -18.758 40.960 0 0 161.759 189.544 189.544
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
348.304 0 0 0 0 348.304 348.304
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.696 -1.696 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 1.413 108.435 -109.848 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 1.413 108.435 -109.848 0 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.103 -2.038 0 79 20.576 -113.354 -988 138.554 43.932 43.932
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 -637
Kar Dağıtımı
-13.572 175.331 -161.759
Dağıtılan Temettü
0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-13.572 175.331 -161.759
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 259.625 0 138.554 1.919.275 1.919.275
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.208.630 30.170.553 33.379.183 6.589.188 34.330.411 40.919.599
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 754.905 2.724.342 3.479.247 597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
754.905 1.045.827 1.800.732 596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
15.047 287 15.334 10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
739.858 1.045.540 1.785.398 586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
0 214.924 214.924 411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
0 214.924 214.924 411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 624.297 624.297 0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
0 624.297 624.297 0 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 839.294 839.294 0 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 290.597 138.379 428.976 449.255 299.806 749.061
Cayılamaz Taahhütler
290.597 138.379 428.976 449.255 299.806 749.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
67.343 138.379 205.722 257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
151.731 0 151.731 117.343 0 117.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
71.523 0 71.523 74.242 0 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.163.128 27.307.832 29.470.960 5.542.847 32.307.724 37.850.571
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
690.286 2.452.991 3.143.277 970.803 3.192.279 4.163.082
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
690.286 2.452.991 3.143.277 970.803 3.192.279 4.163.082
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.472.842 24.854.841 26.327.683 4.572.044 29.115.445 33.687.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
191.740 342.198 533.938 758.167 665.301 1.423.468
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
159.606 111.731 271.337 124.973 533.112 658.085
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
32.134 230.467 262.601 633.194 132.189 765.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
438.686 22.761.967 23.200.653 1.586.276 23.171.073 24.757.349
Swap Para Alım İşlemleri
174.727 5.511.909 5.686.636 1.152.608 4.555.379 5.707.987
Swap Para Satım İşlemleri
263.959 5.441.478 5.705.437 433.668 5.051.590 5.485.258
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.904.290 5.904.290 0 6.782.052 6.782.052
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.904.290 5.904.290 0 6.782.052 6.782.052
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
838.192 1.746.518 2.584.710 2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
269.717 1.009.481 1.279.198 528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
568.475 737.037 1.305.512 1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
4.224 4.158 8.382 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
4.224 0 4.224 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 4.158 4.158 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
55.180.855 50.870.916 106.051.771 37.036.009 43.505.919 80.541.928
EMANET KIYMETLER
17.338.053 1.526.244 18.864.297 797.062 385.612 1.182.674
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.503.030 522.415 17.025.445 104.449 182.180 286.629
Tahsile Alınan Çekler
806.039 125.768 931.807 673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
28.984 8.642 37.626 19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 869.419 869.419 0 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.622.626 49.344.672 86.967.298 36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
79.361 0 79.361 56.132 0 56.132
Teminat Senetleri
21.688.143 18.204.640 39.892.783 22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
746.113 1.361.832 2.107.945 886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.477.365 25.384.363 38.861.728 11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.631.644 4.393.837 6.025.481 1.510.860 4.425.437 5.936.297
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
58.389.485 81.041.469 139.430.954 43.625.197 77.836.330 121.461.527
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
156.135 -389.384
Alınan Faizler
2.132.304 2.188.111
Ödenen Faizler
-1.480.465 -1.670.989
Alınan Temettüler
2.769 700
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.670 35.770
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
259.567 274.323
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-195.489 -165.196
Ödenen Vergiler
-11.482 -7.696
Diğer
VI-b -586.739 -1.044.407
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-423.881 1.168.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.875 -7.108
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-563.590 436.626
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
626.070 -883.619
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
593.925 -277.055
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
113.746 1.222
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.387.999 1.101.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.827.095 525.541
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b -731.061 271.383
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-267.746 779.174
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
9.479 -109.733
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-100.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.969 -2.774
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.476 8.146
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-63.628 -152.514
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
155.600 37.409
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 350.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 348.304
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 1.696
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.302 166.117
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-233.965 1.185.558
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.421.711 1.236.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.187.746 2.421.711
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.554 161.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-94.622 27.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-935 1.618
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.240 1.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.646 106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
471 -212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-93.687 26.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
79 3.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
26.379 -24.049
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-145.326 52.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.181 -6.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.932 189.544
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.993.667 2.295.728 4.289.395 2.484.386 2.007.329 4.491.715
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.252.946 2.022.014 3.274.960 1.375.928 1.564.570 2.940.498
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 172.637 1.990.025 2.162.662 1.373.256 1.373.138 2.746.394
Bankalar
I-c 540.201 31.989 572.190 3.037 191.432 194.469
Para Piyasalarından Alacaklar
540.169 0 540.169 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-61 -61 -365 0 -365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 704 34.739 35.443 1.036 11.654 12.690
Devlet Borçlanma Senetleri
704 3.813 4.517 1.036 10.938 11.974
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 30.926 30.926 0 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 168.674 159.728 328.402 254.318 134.287 388.605
Devlet Borçlanma Senetleri
160.490 159.728 320.218 248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 4.912 0 4.912
Diğer Finansal Varlıklar
510 0 510 500 0 500
Türev Finansal Varlıklar
I-l 571.343 79.247 650.590 853.104 296.818 1.149.922
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
123.155 73.996 197.151 197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
448.188 5.251 453.439 655.339 13.352 668.691
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.319.291 8.967.206 13.286.497 5.433.477 8.889.082 14.322.559
Krediler
I-e-f 4.626.037 9.190.030 13.816.067 5.677.259 8.999.987 14.677.246
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 7 0 7 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 262.923 262.923 0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
0 262.923 262.923 0 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -306.753 -485.747 -792.500 -243.789 -347.706 -591.495
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-r 408.176 0 408.176 113.090 0 113.090
Satış Amaçlı
408.176 0 408.176 113.090 0 113.090
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
523.728 0 523.728 381.091 0 381.091
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 523.728 0 523.728 381.091 0 381.091
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
523.728 0 523.728 381.091 0 381.091
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 164.471 0 164.471 58.454 0 58.454
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-n 37.398 0 37.398 44.058 0 44.058
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.398 0 37.398 44.058 0 44.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 10.294 0 10.294
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-p 44.480 0 44.480 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-s 73.378 65.050 138.428 100.780 59.358 160.138
VARLIKLAR TOPLAMI
7.564.589 11.327.984 18.892.573 8.625.630 10.955.769 19.581.399
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 3.703.958 7.859.088 11.563.046 4.226.304 5.834.151 10.060.455
ALINAN KREDİLER
II-c 34.728 2.266.255 2.300.983 14.067 4.299.722 4.313.789
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.595 192.346 193.941 0 171.306 171.306
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 188.481 89.780 278.261 305.188 97.237 402.425
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
121.825 78.523 200.348 245.286 86.866 332.152
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
66.656 11.257 77.913 59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 26.364 87.994 114.358 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 65.930 15.737 81.667 58.438 26.497 84.935
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
48.290 0 48.290 42.292 0 42.292
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.640 15.737 33.377 16.146 26.497 42.643
CARİ VERGİ BORCU
II-i 34.210 0 34.210 26.620 0 26.620
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 6.203 0 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-i 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472
Krediler
0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 166.203 442.704 608.907 177.633 862.581 1.040.214
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.935.465 -16.190 1.919.275 1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.617 0 15.617 16.552 0 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-12.595 -16.190 -28.785 60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
259.625 0 259.625 273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
22.870 0 22.870 21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
236.755 0 236.755 251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
138.554 0 138.554 -12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
138.554 0 138.554 161.759 0 161.759
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.156.934 12.735.639 18.892.573 6.686.547 12.894.852 19.581.399
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.157.978 2.367.511
Kredilerden Alınan Faizler
1.517.244 1.657.766
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.593 38.792
Bankalardan Alınan Faizler
53.646 78.534
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
101.599 76.599
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
56.120 48.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.514 1.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.220 36.104
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.386 10.724
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-l 400.776 467.674
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.494.053 -1.729.772
Mevduata Verilen Faizler
-891.313 -1.008.265
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-274.348 -282.136
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.605 -8.367
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.912 0
Diğer Faiz Giderleri
IV-l -309.875 -431.004
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
663.925 637.739
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.180 28.157
Alınan Ücret ve Komisyonlar
48.587 42.958
Gayri Nakdi Kredilerden
27.079 23.474
Diğer
IV-l 21.508 19.484
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.407 -14.801
Gayri Nakdi Kredilere
-62 -58
Diğer
IV-l -10.345 -14.743
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 2.769 700
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 32.868 66.378
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.826 2.328
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
21.611 1.132
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.569 62.918
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 15.532 16.491
FAALİYET BRÜT KÂRI
753.274 749.465
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -254.538 -239.076
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-f -1.943 -356
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-195.489 -165.196
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -204.128 -179.312
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
97.176 165.525
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
61.683 33.668
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 158.859 199.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -20.305 -37.434
Cari Vergi Karşılığı
-50.761 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-78.740 -129.614
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
109.196 92.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j 138.554 161.759
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-k 138.554 161.759
Grubun Karı (Zararı)
138.554 161.759
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818322
BIST