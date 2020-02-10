***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 0 1.512.475 1.512.475TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343Yeni Bakiye1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 0 1.338.132 1.338.132Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.535 83 0 3.965 -18.758 40.960 0 0 161.759 189.544 189.544Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 348.304İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 1.103 -2.038 0 79 20.576 -113.354 0 -988 138.554 43.932 43.932Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar-13.572 175.331 -161.759 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 259.625 0 138.554 1.919.275 1.919.275Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.996.151 27.645.987 30.642.138 6.320.271 31.644.654 37.964.925GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 754.905 2.724.342 3.479.247 597.086 1.722.881 2.319.967Teminat Mektupları754.905 1.045.827 1.800.732 596.675 1.089.509 1.686.184Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler15.047 287 15.334 10.249 3.643 13.892Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları739.858 1.045.540 1.785.398 586.426 1.085.866 1.672.292Banka Kredileri0 214.924 214.924 411 102.926 103.337İthalat Kabul Kredileri0 214.924 214.924 411 102.926 103.337Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 624.297 624.297 0 385.116 385.116Belgeli Akreditifler0 624.297 624.297 0 385.116 385.116Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 839.294 839.294 0 145.330 145.330Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 210.597 138.379 348.976 409.255 299.806 709.061Cayılamaz Taahhütler210.597 138.379 348.976 409.255 299.806 709.061Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri67.343 138.379 205.722 257.670 299.806 557.476Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri71.731 0 71.731 77.343 0 77.343Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri71.523 0 71.523 74.242 0 74.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.030.649 24.783.266 26.813.915 5.313.930 29.621.967 34.935.897Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar822.765 4.964.281 5.787.046 1.083.828 5.645.797 6.729.625Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler822.765 4.964.281 5.787.046 1.083.828 5.645.797 6.729.625Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.207.884 19.818.985 21.026.869 4.230.102 23.976.170 28.206.272Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri191.740 342.198 533.938 757.320 664.439 1.421.759Vadeli Döviz Alım İşlemleri159.606 111.731 271.337 124.973 532.250 657.223Vadeli Döviz Satım İşlemleri32.134 230.467 262.601 632.347 132.189 764.536Para ve Faiz Swap İşlemleri173.728 17.726.111 17.899.839 1.245.181 18.032.660 19.277.841Swap Para Alım İşlemleri42.248 5.305.663 5.347.911 948.271 4.312.360 5.260.631Swap Para Satım İşlemleri131.480 5.235.280 5.366.760 296.910 4.746.372 5.043.282Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.592.584 3.592.584 0 4.486.964 4.486.964Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.592.584 3.592.584 0 4.486.964 4.486.964Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları838.192 1.746.518 2.584.710 2.227.601 5.279.071 7.506.672Para Alım Opsiyonları269.717 1.009.481 1.279.198 528.333 3.150.835 3.679.168Para Satım Opsiyonları568.475 737.037 1.305.512 1.699.268 2.128.236 3.827.504Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri4.224 4.158 8.382 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri4.224 0 4.224 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 4.158 4.158 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER55.460.063 50.870.916 106.330.979 37.264.918 43.505.919 80.770.837EMANET KIYMETLER17.617.261 1.526.244 19.143.505 1.025.971 385.612 1.411.583Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.782.238 522.415 17.304.653 333.358 182.180 515.538Tahsile Alınan Çekler806.039 125.768 931.807 673.437 83.592 757.029Tahsile Alınan Ticari Senetler28.984 8.642 37.626 19.176 22.820 41.996Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 869.419 869.419 0 97.020 97.020Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER37.622.626 49.344.672 86.967.298 36.238.947 43.120.307 79.359.254Menkul Kıymetler79.361 0 79.361 56.132 0 56.132Teminat Senetleri21.688.143 18.204.640 39.892.783 22.275.449 17.248.376 39.523.825Emtia746.113 1.361.832 2.107.945 886.897 660.754 1.547.651Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul13.477.365 25.384.363 38.861.728 11.509.609 20.785.740 32.295.349Diğer Rehinli Kıymetler1.631.644 4.393.837 6.025.481 1.510.860 4.425.437 5.936.297Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI58.456.214 78.516.903 136.973.117 43.585.189 75.150.573 118.735.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı194.900 -7.799Alınan Faizler2.360.565 2.358.227Ödenen Faizler-1.586.325 -1.759.119Alınan Temettüler2.769 700Alınan Ücret ve Komisyonlar30.452 39.073Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar342.188 279.936Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-229.597 -221.334Ödenen Vergiler-21.842 -30.807Diğer-703.310 -674.475Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-615.730 957.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.643 -7.087Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-623.431 651.047Kredilerdeki Net (Artış) Azalış506.051 -2.008.626Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış369.502 -92.522Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)113.746 1.222Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.375.974 1.012.057Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.625.276 1.207.502Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-707.653 193.849Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-420.830 949.643YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları107.542 -100.565İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.369 -3.016Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller31.607 17.556Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-67.006 -152.514Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar158.310 37.409Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 348.304Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 348.304Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi28.636 190.537Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-284.652 1.387.919Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI 2.650.063 1.262.144Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI 2.365.411 2.650.063Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)138.554 161.759DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-94.622 27.785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-935 1.618Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.240 1.724Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.646 106Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler471 -212Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-93.687 26.167Yabancı Para Çevrim Farkları79 3.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri26.379 -24.049Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-145.326 52.513Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.181 -6.262TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.932 189.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.997.500 2.304.665 4.302.165 2.479.152 2.024.626 4.503.778Nakit ve Nakit Benzerleri1.271.783 2.023.492 3.295.275 1.385.180 1.566.479 2.951.659Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 172.637 1.990.025 2.162.662 1.373.278 1.373.138 2.746.416BankalarI-c 541.238 33.467 574.705 3.267 193.341 196.608Para Piyasalarından Alacaklar557.969 0 557.969 9.000 0 9.000Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-61 0 -61 -365 0 -365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 1.553 34.739 36.292 1.117 11.654 12.771Devlet Borçlanma Senetleri802 3.813 4.615 1.117 10.938 12.055Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler751 0 751 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 30.926 30.926 0 716 716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 168.674 167.651 336.325 258.862 134.287 393.149Devlet Borçlanma Senetleri160.490 159.728 320.218 248.906 134.287 383.193Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 7.923 15.597 9.456 0 9.456Diğer Finansal Varlıklar510 0 510 500 0 500Türev Finansal VarlıklarI-l 555.490 78.783 634.273 833.993 312.206 1.146.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı123.155 73.996 197.151 197.765 283.466 481.231Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı432.335 4.787 437.122 636.228 28.740 664.968İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.890.565 11.283.669 16.174.234 5.975.521 11.050.481 17.026.002KredilerI-e-f 4.673.923 9.190.030 13.863.953 5.686.116 8.999.987 14.686.103Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 570.956 2.372.175 2.943.131 602.059 2.197.001 2.799.060Faktoring AlacaklarıI-e-f 7 0 7 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 262.923 262.923 0 236.801 236.801Devlet Borçlanma Senetleri0 262.923 262.923 0 236.801 236.801Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -354.321 -541.459 -895.780 -312.661 -383.308 -695.969SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-r 409.415 0 409.415 113.385 0 113.385Satış Amaçlı409.415 0 409.415 113.385 0 113.385Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 322.442 0 322.442 63.737 0 63.737MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-n 38.824 0 38.824 45.003 0 45.003Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer38.824 0 38.824 45.003 0 45.003YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-o 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI13.854 0 13.854 15.757 0 15.757ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-p 65.844 0 65.844 22.960 0 22.960DİĞER AKTİFLER (Net)I-s 130.008 90.022 220.030 147.782 90.461 238.243VARLIKLAR TOPLAMI7.868.452 13.678.356 21.546.808 8.863.297 13.165.568 22.028.865YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.626.459 7.779.406 11.405.865 4.150.781 5.764.519 9.915.300ALINAN KREDİLERII-c 228.779 4.821.351 5.050.130 128.809 6.731.798 6.860.607PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.168 192.346 211.514 8.922 171.306 180.228İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 120.688 103.806 224.494 256.757 102.441 359.198Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı54.032 92.549 146.581 196.855 92.070 288.925Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı66.656 11.257 77.913 59.902 10.371 70.273FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 26.364 92.604 118.968 0 0 0KARŞILIKLARII-h 75.314 15.737 91.051 65.166 26.497 91.663Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı52.740 0 52.740 46.777 0 46.777Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar22.574 15.737 38.311 18.389 26.497 44.886CARİ VERGİ BORCUII-i 40.314 0 40.314 29.570 0 29.570ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 6.203 0 6.203SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472Krediler0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 201.677 485.595 687.272 202.453 908.191 1.110.644ÖZKAYNAKLARII-l 1.935.465 -16.190 1.919.275 1.872.094 3.886 1.875.980Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.617 0 15.617 16.552 0 16.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-12.595 -16.190 -28.785 60.028 3.886 63.914Kar Yedekleri259.625 0 259.625 273.197 0 273.197Yasal Yedekler22.870 0 22.870 21.402 0 21.402Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler236.755 0 236.755 251.795 0 251.795Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar138.554 0 138.554 -12.584 0 -12.584Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -174.343 0 -174.343Dönem Net Kâr veya Zararı138.554 0 138.554 161.759 0 161.759Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.274.228 15.272.580 21.546.808 6.720.755 15.308.110 22.028.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.413.070 2.547.733Kredilerden Alınan Faizler1.513.838 1.653.445Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.593 38.792Bankalardan Alınan Faizler53.684 78.534Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler113.202 76.599Menkul Değerlerden Alınan Faizler56.131 48.294Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.525 1.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.220 36.104İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler11.386 10.724Finansal Kiralama Faiz Gelirleri247.019 207.749Diğer Faiz GelirleriIV-l 400.603 444.320FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.600.423 -1.817.901Mevduata Verilen Faizler-886.083 -998.247Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-404.785 -399.275Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.623 -10.031İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-10.145 0Diğer Faiz GiderleriIV-l -290.787 -410.348NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ812.647 729.832NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ32.962 32.164Alınan Ücret ve Komisyonlar50.455 50.170Gayri Nakdi Kredilerden26.873 23.369DiğerIV-l 23.582 26.801Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-17.493 -18.006Gayri Nakdi Kredilere-161 -296DiğerIV-l -17.332 -17.710TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 2.769 700TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-d 40.440 71.823Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)15.889 2.446Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)26.728 -2.413Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.177 71.790DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 55.554 37.227FAALİYET BRÜT KÂRI944.372 871.746BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -305.589 -259.205DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-f -2.067 -356PERSONEL GİDERLERİ (-)-212.543 -193.265DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -249.925 -209.856NET FAALİYET KARI (ZARARI)174.248 209.064BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-h 174.248 209.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-i -35.694 -47.305Cari Vergi Karşılığı-59.129 -10.389Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-89.188 -147.673Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi112.623 110.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-j 138.554 161.759DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-k 138.554 161.759Grubun Karı (Zararı)138.554 161.759Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818324BIST