***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 130 3.820 -41.643 0 -988 105.991 67.310 0 67.310Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -67 19.610 -3.058 0 0 5.800 -19.152 39.573 0 259.625 0 105.991 1.943.322 0 1.943.322Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1 0 0 0 -275 3.521 13.508 0 0 3.243 19.998 0 19.998Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.714 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.630 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.413.731 38.703.165 43.116.896 3.208.630 30.170.553 33.379.183GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 764.117 3.045.054 3.809.171 754.905 2.724.342 3.479.247Teminat Mektupları764.117 1.263.110 2.027.227 754.905 1.045.827 1.800.732Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.964 330 15.294 15.047 287 15.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları749.153 1.262.780 2.011.933 739.858 1.045.540 1.785.398Banka Kredileri0 221.846 221.846 0 214.924 214.924İthalat Kabul Kredileri0 221.846 221.846 0 214.924 214.924Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 547.043 547.043 0 624.297 624.297Belgeli Akreditifler0 547.043 547.043 0 624.297 624.297Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.013.055 1.013.055 0 839.294 839.294Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 704.876 1.225.352 1.930.228 290.597 138.379 428.976Cayılamaz Taahhütler704.876 1.225.352 1.930.228 290.597 138.379 428.976Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri386.505 1.071.912 1.458.417 67.343 138.379 205.722Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 153.440 153.440 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri251.802 0 251.802 151.731 0 151.731Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri66.569 0 66.569 71.523 0 71.523İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.944.738 34.432.759 37.377.497 2.163.128 27.307.832 29.470.960Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar790.951 2.825.805 3.616.756 690.286 2.452.991 3.143.277Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler790.951 2.825.805 3.616.756 690.286 2.452.991 3.143.277Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.153.787 31.606.954 33.760.741 1.472.842 24.854.841 26.327.683Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri94.351 330.554 424.905 191.740 342.198 533.938Vadeli Döviz Alım İşlemleri76.835 132.762 209.597 159.606 111.731 271.337Vadeli Döviz Satım İşlemleri17.516 197.792 215.308 32.134 230.467 262.601Para ve Faiz Swap İşlemleri1.271.040 29.359.649 30.630.689 438.686 22.761.967 23.200.653Swap Para Alım İşlemleri196.152 8.753.493 8.949.645 174.727 5.511.909 5.686.636Swap Para Satım İşlemleri1.074.888 7.922.332 8.997.220 263.959 5.441.478 5.705.437Swap Faiz Alım İşlemleri0 6.341.912 6.341.912 0 5.904.290 5.904.290Swap Faiz Satım İşlemleri0 6.341.912 6.341.912 0 5.904.290 5.904.290Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları337.766 1.485.534 1.823.300 838.192 1.746.518 2.584.710Para Alım Opsiyonları190.793 707.265 898.058 269.717 1.009.481 1.279.198Para Satım Opsiyonları146.973 778.269 925.242 568.475 737.037 1.305.512Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri450.630 431.217 881.847 4.224 4.158 8.382Futures Para Alım İşlemleri425.515 24.834 450.349 4.224 0 4.224Futures Para Satım İşlemleri25.115 406.383 431.498 0 4.158 4.158Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER49.183.916 58.434.790 107.618.706 55.180.855 50.870.916 106.051.771EMANET KIYMETLER12.541.932 2.166.815 14.708.747 17.338.053 1.526.244 18.864.297Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler12.084.867 1.016.513 13.101.380 16.503.030 522.415 17.025.445Tahsile Alınan Çekler443.430 99.396 542.826 806.039 125.768 931.807Tahsile Alınan Ticari Senetler13.635 14.093 27.728 28.984 8.642 37.626Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.036.813 1.036.813 0 869.419 869.419Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER36.421.808 56.267.975 92.689.783 37.622.626 49.344.672 86.967.298Menkul Kıymetler53.571 0 53.571 79.361 0 79.361Teminat Senetleri21.258.419 21.127.465 42.385.884 21.688.143 18.204.640 39.892.783Emtia634.290 1.122.214 1.756.504 746.113 1.361.832 2.107.945Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul12.906.258 28.943.542 41.849.800 13.477.365 25.384.363 38.861.728Diğer Rehinli Kıymetler1.569.270 5.074.754 6.644.024 1.631.644 4.393.837 6.025.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI53.597.647 97.137.955 150.735.602 58.389.485 81.041.469 139.430.954Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı445.832 570.353Alınan Faizler870.102 1.181.746Ödenen Faizler-444.408 -818.088Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar20.700 15.582Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar61.673 114.648Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-106.284 -99.248Ödenen Vergiler-6.024 -6.108Diğer50.065 179.052Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-66.903 552.473Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-34.693 -24.761Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-60.587 977.527Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.010.606 117.802Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-479.901 -234.607Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)145.739 3.659Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)576.470 785.414Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.325.346 -619.739Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)471.329 -452.822Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı378.929 1.122.826YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-207.395 -95.754İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -100.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.488 -4.057Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller25.301 6.997Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-237.946 -18.271Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar178.512 19.577Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-167.774 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 32Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 32Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi42.914 20.845Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)214.448 1.047.949Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.187.746 2.421.711Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.402.194 3.469.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.243 105.991DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.755 -38.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.754 -38.681Yabancı Para Çevrim Farkları-275 130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.514 4.897Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)17.318 -53.388Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.803 9.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.998 67.310Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.440.779 3.301.092 4.741.871 1.993.667 2.295.728 4.289.395Nakit ve Nakit Benzerleri526.186 3.031.999 3.558.185 1.252.946 2.022.014 3.274.960Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 166.076 2.905.412 3.071.488 172.637 1.990.025 2.162.662BankalarI-c 220.094 126.587 346.681 540.201 31.989 572.190Para Piyasalarından Alacaklar140.030 0 140.030 540.169 0 540.169Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14 -14 -61 0 -61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 641 70.048 70.689 704 34.739 35.443Devlet Borçlanma Senetleri641 12.252 12.893 704 3.813 4.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 57.796 57.796 0 30.926 30.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 266.345 91.667 358.012 168.674 159.728 328.402Devlet Borçlanma Senetleri258.671 91.667 350.338 160.490 159.728 320.218Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 510 0 510Türev Finansal VarlıklarI-l 647.607 107.378 754.985 571.343 79.247 650.590Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı114.869 104.375 219.244 123.155 73.996 197.151Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı532.738 3.003 535.741 448.188 5.251 453.439İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.145.347 9.960.660 15.106.007 4.319.291 8.967.206 13.286.497KredilerI-e-f 5.593.387 10.084.846 15.678.233 4.626.037 9.190.030 13.816.067Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 470.950 470.950 0 262.923 262.923Devlet Borçlanma Senetleri0 470.950 470.950 0 262.923 262.923Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -448.040 -595.136 -1.043.176 -306.753 -485.747 -792.500SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 446.723 0 446.723 408.176 0 408.176Satış Amaçlı446.723 0 446.723 408.176 0 408.176Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI532.877 0 532.877 523.728 0 523.728İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 532.877 0 532.877 523.728 0 523.728Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar532.877 0 532.877 523.728 0 523.728Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)151.238 0 151.238 164.471 0 164.471MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)33.781 0 33.781 37.398 0 37.398Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer33.781 0 33.781 37.398 0 37.398YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 59.366 0 59.366 44.480 0 44.480DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 193.339 114.803 308.142 73.378 65.050 138.428VARLIKLAR TOPLAMI8.003.450 13.376.555 21.380.005 7.564.589 11.327.984 18.892.573YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.643.261 8.693.804 12.337.065 3.703.958 7.859.088 11.563.046ALINAN KREDİLERII-c 33.795 3.328.957 3.362.752 34.728 2.266.255 2.300.983PARA PİYASALARINA BORÇLAR55.763 351.185 406.948 1.595 192.346 193.941İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER191.111 149.714 340.825 188.481 89.780 278.261Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı123.184 129.410 252.594 121.825 78.523 200.348Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı67.927 20.304 88.231 66.656 11.257 77.913FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 25.258 101.529 126.787 26.364 87.994 114.358KARŞILIKLARII-h 47.829 11.672 59.501 65.930 15.737 81.667Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı31.060 0 31.060 48.290 0 48.290Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar16.769 11.672 28.441 17.640 15.737 33.377CARİ VERGİ BORCUII-i 44.125 0 44.125 34.210 0 34.210ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925Krediler0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 154.763 539.640 694.403 166.203 442.704 608.907ÖZKAYNAKLARII-l 1.960.728 -21.455 1.939.273 1.935.465 -16.190 1.919.275Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.618 0 15.618 15.617 0 15.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler9.424 -21.455 -12.031 -12.595 -16.190 -28.785Kar Yedekleri398.179 0 398.179 259.625 0 259.625Yasal Yedekler24.839 0 24.839 22.870 0 22.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler373.340 0 373.340 236.755 0 236.755Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.243 0 3.243 138.554 0 138.554Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.243 0 3.243 138.554 0 138.554YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.156.633 15.223.372 21.380.005 6.156.934 12.735.639 18.892.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 789.289 1.190.987 393.815 584.407Kredilerden Alınan Faizler621.321 815.581 315.930 413.782Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 20.575 0 10.242Bankalardan Alınan Faizler13.853 27.411 5.685 16.454Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.362 56.869 8.715 33.641Menkul Değerlerden Alınan Faizler24.146 29.282 13.664 14.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar932 822 420 323Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar13.241 22.724 6.626 11.303İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler9.973 5.736 6.618 2.811Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 112.607 241.269 49.821 95.851FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -503.041 -840.663 -260.058 -398.197Mevduata Verilen Faizler-245.507 -487.815 -124.397 -236.739Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-104.190 -161.053 -53.166 -82.430Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.762 -4.601 -2.582 -2.576İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-4.799 -5.182 -2.424 -2.620Diğer Faiz GiderleriIV-k -143.783 -182.012 -77.489 -73.832NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ286.248 350.324 133.757 186.210NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.157 16.765 10.608 6.931Alınan Ücret ve Komisyonlar24.835 22.663 12.815 9.555Gayri Nakdi Kredilerden13.829 12.897 6.788 6.411DiğerIV-k 11.006 9.766 6.027 3.144Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.678 -5.898 -2.207 -2.624Gayri Nakdi Kredilere-30 -29 -15 -14DiğerIV-k -4.648 -5.869 -2.192 -2.610TEMETTÜ GELİRLERİ8 2.769 8 7TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 43.336 19.932 29.715 1.180Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)27.162 4.221 17.357 1.887Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)14.319 18.701 16.089 349Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.855 -2.990 -3.731 -1.056DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 10.243 7.244 4.786 3.317FAALİYET BRÜT KÂRI359.992 397.034 178.874 197.645BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -163.908 -86.763 -98.076 -33.952DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -67 -883 -67 -193PERSONEL GİDERLERİ (-)-106.284 -99.248 -53.276 -50.403DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -98.134 -99.377 -40.842 -49.584NET FAALİYET KARI (ZARARI)-8.401 110.763 -13.387 63.513BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)9.245 18.899 942 21.091NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 844 129.662 -12.445 84.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h 2.399 -23.671 3.292 -13.705Cari Vergi Karşılığı-17.240 -36.846 -17.240 -36.846Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-14.567 -60.369 19.444 -16.015Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi34.206 73.544 1.088 39.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 3.243 105.991 -9.153 70.899DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 3.243 105.991 -9.153 70.899Grubun Karı (Zararı)3.243 105.991 -9.153 70.899Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)(1.000 nominal için tam TL olarak) 0,02100000 0,69000000 -0,06000000 0,46200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869022BIST