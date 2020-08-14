***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 130 3.820 -41.643 0 0 -988 105.991 67.310 0 67.310Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -67 19.610 -3.058 0 0 5.800 -19.152 39.573 0 259.625 0 105.991 1.943.322 0 1.943.322Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1 0 0 0 -275 3.521 13.508 0 0 0 3.243 19.998 0 19.998Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.714 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.630 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.125.386 35.449.275 39.574.661 2.996.151 27.645.987 30.642.138GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 764.117 3.045.054 3.809.171 754.905 2.724.342 3.479.247Teminat Mektupları764.117 1.263.110 2.027.227 754.905 1.045.827 1.800.732Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.964 330 15.294 15.047 287 15.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları749.153 1.262.780 2.011.933 739.858 1.045.540 1.785.398Banka Kredileri0 221.846 221.846 0 214.924 214.924İthalat Kabul Kredileri0 221.846 221.846 0 214.924 214.924Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 547.043 547.043 0 624.297 624.297Belgeli Akreditifler0 547.043 547.043 0 624.297 624.297Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.013.055 1.013.055 0 839.294 839.294Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 624.876 1.225.352 1.850.228 210.597 138.379 348.976Cayılamaz Taahhütler624.876 1.225.352 1.850.228 210.597 138.379 348.976Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri386.505 1.071.912 1.458.417 67.343 138.379 205.722Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 153.440 153.440 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri171.802 0 171.802 71.731 0 71.731Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri66.569 0 66.569 71.523 0 71.523İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.736.393 31.178.869 33.915.262 2.030.649 24.783.266 26.813.915Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar966.350 6.010.614 6.976.964 822.765 4.964.281 5.787.046Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler966.350 6.010.614 6.976.964 822.765 4.964.281 5.787.046Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.770.043 25.168.255 26.938.298 1.207.884 19.818.985 21.026.869Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri94.351 330.554 424.905 191.740 342.198 533.938Vadeli Döviz Alım İşlemleri76.835 132.762 209.597 159.606 111.731 271.337Vadeli Döviz Satım İşlemleri17.516 197.792 215.308 32.134 230.467 262.601Para ve Faiz Swap İşlemleri887.296 22.920.950 23.808.246 173.728 17.726.111 17.899.839Swap Para Alım İşlemleri20.753 8.181.302 8.202.055 42.248 5.305.663 5.347.911Swap Para Satım İşlemleri866.543 7.380.752 8.247.295 131.480 5.235.280 5.366.760Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.679.448 3.679.448 0 3.592.584 3.592.584Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.679.448 3.679.448 0 3.592.584 3.592.584Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları337.766 1.485.534 1.823.300 838.192 1.746.518 2.584.710Para Alım Opsiyonları190.793 707.265 898.058 269.717 1.009.481 1.279.198Para Satım Opsiyonları146.973 778.269 925.242 568.475 737.037 1.305.512Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri450.630 431.217 881.847 4.224 4.158 8.382Futures Para Alım İşlemleri425.515 24.834 450.349 4.224 0 4.224Futures Para Satım İşlemleri25.115 406.383 431.498 0 4.158 4.158Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER58.189.177 113.772.360 171.961.537 55.460.063 50.870.916 106.330.979EMANET KIYMETLER12.913.706 2.166.815 15.080.521 17.617.261 1.526.244 19.143.505Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler12.456.641 1.016.513 13.473.154 16.782.238 522.415 17.304.653Tahsile Alınan Çekler443.430 99.396 542.826 806.039 125.768 931.807Tahsile Alınan Ticari Senetler13.635 14.093 27.728 28.984 8.642 37.626Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.036.813 1.036.813 0 869.419 869.419Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER45.055.295 111.605.545 156.660.840 37.622.626 49.344.672 86.967.298Menkul Kıymetler53.571 0 53.571 79.361 0 79.361Teminat Senetleri21.258.419 21.127.465 42.385.884 21.688.143 18.204.640 39.892.783Emtia634.290 1.122.214 1.756.504 746.113 1.361.832 2.107.945Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.297.116 29.266.858 44.563.974 13.477.365 25.384.363 38.861.728Diğer Rehinli Kıymetler7.811.899 60.089.008 67.900.907 1.631.644 4.393.837 6.025.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI62.314.563 149.221.635 211.536.198 58.456.214 78.516.903 136.973.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı258.209 589.499Alınan Faizler1.021.020 1.300.155Ödenen Faizler-507.566 -869.329Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar20.736 13.925Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar72.737 162.634Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-129.152 -117.770Ödenen Vergiler-11.932 -8.800Diğer-207.642 105.915Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim368 281.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-40.407 -25.921Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-188.737 827.087Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.774.924 151.006Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-981.656 -593.523Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-144.111 3.659Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)994.332 802.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.623.809 -392.630Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)512.062 -489.758Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı258.577 871.450YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-201.243 3.340İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.525 -5.094Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller26.530 7.128Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-239.151 -18.271Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar185.677 19.577Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-167.774 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 32Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 32Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi44.908 23.884Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)102.242 898.706Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.365.411 2.650.063Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.467.653 3.548.769Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.243 105.991DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.755 -38.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.754 -38.681Yabancı Para Çevrim Farkları-275 130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.514 4.897Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)17.318 -53.388Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.803 9.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.998 67.310Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.476.778 3.314.737 4.791.515 1.997.500 2.304.665 4.302.165Nakit ve Nakit Benzerleri561.103 3.033.340 3.594.443 1.271.783 2.023.492 3.295.275Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 166.076 2.905.412 3.071.488 172.637 1.990.025 2.162.662BankalarI-c 232.511 127.928 360.439 541.238 33.467 574.705Para Piyasalarından Alacaklar162.530 0 162.530 557.969 0 557.969Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14 0 -14 -61 0 -61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 7.204 70.048 77.252 1.553 34.739 36.292Devlet Borçlanma Senetleri743 12.252 12.995 802 3.813 4.615Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler6.461 0 6.461 751 0 751Diğer Finansal Varlıklar0 57.796 57.796 0 30.926 30.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 266.345 100.795 367.140 168.674 167.651 336.325Devlet Borçlanma Senetleri258.671 91.667 350.338 160.490 159.728 320.218Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 9.128 16.802 7.674 7.923 15.597Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 510 0 510Türev Finansal VarlıklarI-l 642.126 110.554 752.680 555.490 78.783 634.273Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı114.869 104.375 219.244 123.155 73.996 197.151Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı527.257 6.179 533.436 432.335 4.787 437.122İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.727.412 12.472.079 18.199.491 4.890.565 11.283.669 16.174.234KredilerI-e-f 5.645.765 10.084.846 15.730.611 4.673.923 9.190.030 13.863.953Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 596.934 2.604.697 3.201.631 570.956 2.372.175 2.943.131Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 470.950 470.950 0 262.923 262.923Devlet Borçlanma Senetleri0 470.950 470.950 0 262.923 262.923Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -515.287 -688.414 -1.203.701 -354.321 -541.459 -895.780SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 446.733 0 446.733 409.415 0 409.415Satış Amaçlı446.733 0 446.733 409.415 0 409.415Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)439.587 0 439.587 322.442 0 322.442MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)35.731 0 35.731 38.824 0 38.824Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer35.731 0 35.731 38.824 0 38.824YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI20.257 0 20.257 13.854 0 13.854ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 87.663 0 87.663 65.844 0 65.844DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 297.352 173.647 470.999 130.008 90.022 220.030VARLIKLAR TOPLAMI8.531.513 15.960.463 24.491.976 7.868.452 13.678.356 21.546.808YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.640.144 8.667.752 12.307.896 3.626.459 7.779.406 11.405.865ALINAN KREDİLERII-c 349.167 6.055.510 6.404.677 228.779 4.821.351 5.050.130PARA PİYASALARINA BORÇLAR77.750 351.185 428.935 19.168 192.346 211.514İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 136.338 168.477 304.815 120.688 103.806 224.494Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı68.411 148.173 216.584 54.032 92.549 146.581Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı67.927 20.304 88.231 66.656 11.257 77.913FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 25.258 106.508 131.766 26.364 92.604 118.968KARŞILIKLARII-h 58.405 11.672 70.077 75.314 15.737 91.051Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı34.732 0 34.732 52.740 0 52.740Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar23.673 11.672 35.345 22.574 15.737 38.311CARİ VERGİ BORCUII-i 53.041 0 53.041 40.314 0 40.314ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925Krediler0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 202.398 580.772 783.170 201.677 485.595 687.272ÖZKAYNAKLARII-l 1.960.728 -21.455 1.939.273 1.935.465 -16.190 1.919.275Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.618 0 15.618 15.617 0 15.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler9.424 -21.455 -12.031 -12.595 -16.190 -28.785Kar Yedekleri398.179 0 398.179 259.625 0 259.625Yasal Yedekler24.839 0 24.839 22.870 0 22.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler373.340 0 373.340 236.755 0 236.755Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.243 0 3.243 138.554 0 138.554Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.243 0 3.243 138.554 0 138.554Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.503.229 17.988.747 24.491.976 6.274.228 15.272.580 21.546.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 933.204 1.315.705 466.352 654.375Kredilerden Alınan Faizler621.321 812.315 315.930 411.543Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 20.575 0 10.242Bankalardan Alınan Faizler16.177 27.555 7.483 16.598Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler18.927 62.502 8.715 38.755Menkul Değerlerden Alınan Faizler24.151 29.287 13.664 14.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar937 827 420 323Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar13.241 22.724 6.626 11.303İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler9.973 5.736 6.618 2.811Finansal Kiralama Faiz Gelirleri119.460 127.349 58.154 67.424Diğer Faiz GelirleriIV-k 133.168 236.122 62.406 95.376FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -560.514 -892.426 -290.073 -425.720Mevduata Verilen Faizler-245.153 -484.629 -124.216 -235.792Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-166.967 -230.277 -85.618 -116.214Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.762 -4.617 -2.582 -2.592İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-4.916 -5.182 -2.484 -2.547Diğer Faiz GiderleriIV-k -138.716 -167.721 -75.173 -68.575NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ372.690 423.279 176.279 228.655NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.193 15.108 10.570 6.190Alınan Ücret ve Komisyonlar26.679 23.411 13.835 9.878Gayri Nakdi Kredilerden13.665 12.820 6.696 6.366DiğerIV-k 13.014 10.591 7.139 3.512Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.486 -8.303 -3.265 -3.688Gayri Nakdi Kredilere-73 -78 -33 -39DiğerIV-k -6.413 -8.225 -3.232 -3.649TEMETTÜ GELİRLERİ8 2.769 8 7TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 50.748 28.945 31.595 8.381Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)27.130 4.075 17.383 1.785Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)12.908 42.958 14.404 7.631Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)10.710 -18.088 -192 -1.035DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 26.757 22.774 13.094 13.353FAALİYET BRÜT KÂRI470.396 492.875 231.546 256.586BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -221.154 -125.046 -129.456 -52.175DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -67 -883 -67 -193PERSONEL GİDERLERİ (-)-117.718 -108.509 -59.094 -54.577DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -127.886 -125.989 -55.069 -61.360NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.571 132.448 -12.140 88.281BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 3.571 132.448 -12.140 88.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -328 -26.457 2.987 -17.382Cari Vergi Karşılığı-26.950 -36.276 -20.642 -42.698Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19.376 -57.655 15.391 -15.016Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi45.998 67.474 8.238 40.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 3.243 105.991 -9.153 70.899DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 3.243 105.991 -9.153 70.899Grubun Karı (Zararı)3.243 105.991 -9.153 70.899Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)(1.000 nominal için tam TL olarak) 0,02100000 0,69000000 -0,06000000 0,46200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869024BIST