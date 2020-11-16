***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -5.749 -612 24.097 0 0 0 10.221 27.957 0 27.957Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 0 -3.008 -8.041 0 398.179 0 10.221 1.947.232 0 1.947.232Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.908.250 39.021.832 42.930.082 2.996.151 27.645.987 30.642.138GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 771.742 3.482.778 4.254.520 754.905 2.724.342 3.479.247Teminat Mektupları771.742 1.540.913 2.312.655 754.905 1.045.827 1.800.732Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.877 374 15.251 15.047 287 15.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları756.865 1.540.539 2.297.404 739.858 1.045.540 1.785.398Banka Kredileri0 109.589 109.589 0 214.924 214.924İthalat Kabul Kredileri0 109.589 109.589 0 214.924 214.924Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 661.678 661.678 0 624.297 624.297Belgeli Akreditifler0 661.678 661.678 0 624.297 624.297Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.170.598 1.170.598 0 839.294 839.294Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 719.371 1.638.492 2.357.863 210.597 138.379 348.976Cayılamaz Taahhütler719.371 1.638.492 2.357.863 210.597 138.379 348.976Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri482.085 1.275.152 1.757.237 67.343 138.379 205.722Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 363.340 363.340 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri172.558 0 172.558 71.731 0 71.731Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri64.728 0 64.728 71.523 0 71.523İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.417.137 33.900.562 36.317.699 2.030.649 24.783.266 26.813.915Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar907.234 6.669.551 7.576.785 822.765 4.964.281 5.787.046Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler907.234 6.669.551 7.576.785 822.765 4.964.281 5.787.046Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.509.903 27.231.011 28.740.914 1.207.884 19.818.985 21.026.869Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri31.641 220.704 252.345 191.740 342.198 533.938Vadeli Döviz Alım İşlemleri20.824 106.969 127.793 159.606 111.731 271.337Vadeli Döviz Satım İşlemleri10.817 113.735 124.552 32.134 230.467 262.601Para ve Faiz Swap İşlemleri804.934 25.032.138 25.837.072 173.728 17.726.111 17.899.839Swap Para Alım İşlemleri20.753 9.332.132 9.352.885 42.248 5.305.663 5.347.911Swap Para Satım İşlemleri784.181 8.522.221 9.306.402 131.480 5.235.280 5.366.760Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.588.893 3.588.893 0 3.592.584 3.592.584Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.588.892 3.588.892 0 3.592.584 3.592.584Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları239.936 1.531.394 1.771.330 838.192 1.746.518 2.584.710Para Alım Opsiyonları188.676 688.339 877.015 269.717 1.009.481 1.279.198Para Satım Opsiyonları51.260 843.055 894.315 568.475 737.037 1.305.512Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri428.518 446.775 Futures Para Alım İşlemleri205.329 223.387 428.716 4.224 0 4.224Futures Para Satım İşlemleri223.189 223.388 446.577 0 4.158 4.158Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer4.874 0 4.874 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER52.817.138 132.938.305 185.755.443 55.460.063 50.870.916 106.330.979EMANET KIYMETLER6.900.631 2.489.175 9.389.806 17.617.261 1.526.244 19.143.505Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler6.092.549 1.177.294 7.269.843 16.782.238 522.415 17.304.653Tahsile Alınan Çekler801.612 103.709 905.321 806.039 125.768 931.807Tahsile Alınan Ticari Senetler6.350 15.093 21.443 28.984 8.642 37.626Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler120 1.193.079 1.193.199 0 869.419 869.419Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER45.696.331 130.449.130 176.145.461 37.622.626 49.344.672 86.967.298Menkul Kıymetler265.127 0 265.127 79.361 0 79.361Teminat Senetleri21.177.552 24.390.216 45.567.768 21.688.143 18.204.640 39.892.783Emtia809.957 1.302.647 2.112.604 746.113 1.361.832 2.107.945Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.957.436 34.852.239 49.809.675 13.477.365 25.384.363 38.861.728Diğer Rehinli Kıymetler8.486.259 69.904.028 78.390.287 1.631.644 4.393.837 6.025.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI56.725.388 171.960.137 228.685.525 58.456.214 78.516.903 136.973.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı730.616 147.298Alınan Faizler1.212.226 1.860.558Ödenen Faizler-778.380 -1.272.923Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar31.037 22.066Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar286.117 243.325Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-195.943 -174.017Ödenen Vergiler-20.287 -12.588Diğer195.838 -521.892Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim454.314 724.636Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-37.571 -26.528Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-476.772 -68.750Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.363.311 1.274.373Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.655.907 617.035Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-144.111 -1.711Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.188.699 1.377.068Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.452.476 -1.724.929Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)490.811 -721.922Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.184.930 871.934YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-168.857 -23.813İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.654 -7.862Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller72.718 19.360Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-243.174 -115.467Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar180.027 80.156Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-167.774 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi115.640 14.391Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.131.713 862.512Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.365.411 2.650.063Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.497.124 3.512.575Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)10.221 111.580DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17.736 -88.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17.736 -88.842Yabancı Para Çevrim Farkları-5.749 143Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-785 21.719Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)30.894 -134.536Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.624 23.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.957 22.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.379.657 4.900.112 6.279.769 1.997.500 2.304.665 4.302.165Nakit ve Nakit Benzerleri339.119 4.572.876 4.911.995 1.271.783 2.023.492 3.295.275Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 179.525 3.904.749 4.084.274 172.637 1.990.025 2.162.662BankalarI-c 82.093 668.127 750.220 541.238 33.467 574.705Para Piyasalarından Alacaklar77.520 0 77.520 557.969 0 557.969Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-19 0 -19 -61 0 -61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 5.402 69.422 74.824 1.553 34.739 36.292Devlet Borçlanma Senetleri588 6.905 7.493 802 3.813 4.615Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.814 0 4.814 751 0 751Diğer Finansal Varlıklar0 62.517 62.517 0 30.926 30.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 260.992 114.320 375.312 168.674 167.651 336.325Devlet Borçlanma Senetleri253.318 103.980 357.298 160.490 159.728 320.218Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 10.340 18.014 7.674 7.923 15.597Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 510 0 510Türev Finansal VarlıklarI-l 774.144 143.494 917.638 555.490 78.783 634.273Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı166.826 154.102 320.928 123.155 73.996 197.151Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı607.318 -10.608 596.710 432.335 4.787 437.122İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.029.119 13.526.284 19.555.403 4.890.565 11.283.669 16.174.234KredilerI-e-f 5.999.127 11.099.253 17.098.380 4.673.923 9.190.030 13.863.953Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 691.409 2.695.144 3.386.553 570.956 2.372.175 2.943.131Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 528.597 528.597 0 262.923 262.923Devlet Borçlanma Senetleri0 528.597 528.597 0 262.923 262.923Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -661.417 -796.710 -1.458.127 -354.321 -541.459 -895.780SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 549.381 0 549.381 409.415 0 409.415Satış Amaçlı549.381 0 549.381 409.415 0 409.415Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)553.979 0 553.979 322.442 0 322.442MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)36.915 0 36.915 38.824 0 38.824Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer36.915 0 36.915 38.824 0 38.824YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI53.206 0 53.206 13.854 0 13.854ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 66.395 0 66.395 65.844 0 65.844DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 219.398 149.323 368.721 130.008 90.022 220.030VARLIKLAR TOPLAMI8.888.050 18.575.719 27.463.769 7.868.452 13.678.356 21.546.808YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.561.109 10.949.383 14.510.492 3.626.459 7.779.406 11.405.865ALINAN KREDİLERII-c 521.541 6.430.584 6.952.125 228.779 4.821.351 5.050.130PARA PİYASALARINA BORÇLAR25.984 263.206 289.190 19.168 192.346 211.514İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 121.847 155.973 277.820 120.688 103.806 224.494Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı47.649 126.680 174.329 54.032 92.549 146.581Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı74.198 29.293 103.491 66.656 11.257 77.913FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 65.818 2.744 68.562 26.364 92.604 118.968KARŞILIKLARII-h 57.671 12.739 70.410 75.314 15.737 91.051Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı33.208 0 33.208 52.740 0 52.740Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar24.463 12.739 37.202 22.574 15.737 38.311CARİ VERGİ BORCUII-i 31.153 0 31.153 40.314 0 40.314ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925Krediler0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 199.733 777.037 976.770 201.677 485.595 687.272ÖZKAYNAKLARII-l 1.970.140 -22.908 1.947.232 1.935.465 -16.190 1.919.275Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.617 0 15.617 15.617 0 15.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler11.859 -22.908 -11.049 -12.595 -16.190 -28.785Kar Yedekleri398.179 0 398.179 259.625 0 259.625Yasal Yedekler24.839 0 24.839 22.870 0 22.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler373.340 0 373.340 236.755 0 236.755Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar10.221 0 10.221 138.554 0 138.554Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı10.221 0 10.221 138.554 0 138.554Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.554.996 20.908.773 27.463.769 6.274.228 15.272.580 21.546.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.382.066 1.914.528 448.862 598.823Kredilerden Alınan Faizler917.261 1.187.639 295.940 375.324Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 28.511 0 7.936Bankalardan Alınan Faizler20.809 43.351 4.632 15.796Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler27.257 91.888 8.330 29.386Menkul Değerlerden Alınan Faizler40.855 43.587 16.704 14.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.236 1.184 299 357Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.010 33.906 7.769 11.182İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler18.609 8.497 8.636 2.761Finansal Kiralama Faiz Gelirleri182.857 186.315 63.397 58.966Diğer Faiz GelirleriIV-k 193.027 333.237 59.859 97.115FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -830.027 -1.286.685 -269.513 -394.259Mevduata Verilen Faizler-364.228 -717.456 -119.075 -232.827Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-240.304 -322.227 -73.337 -91.950Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.124 -6.716 -2.362 -2.099İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.256 -7.531 -2.340 -2.349Diğer Faiz GiderleriIV-k -211.115 -232.755 -72.399 -65.034NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ552.039 627.843 179.349 204.564NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ29.731 24.937 9.538 9.829Alınan Ücret ve Komisyonlar41.369 36.098 14.690 12.687Gayri Nakdi Kredilerden20.143 19.541 6.478