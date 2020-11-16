***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -5.749 -612 24.097 0 0 10.221 27.957 0 27.957Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 0 -3.008 -8.041 0 398.179 0 10.221 1.947.232 0 1.947.232Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.371.349 42.995.161 47.366.510 3.208.630 30.170.553 33.379.183GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 771.742 3.482.778 4.254.520 754.905 2.724.342 3.479.247Teminat Mektupları771.742 1.540.913 2.312.655 754.905 1.045.827 1.800.732Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.877 374 15.251 15.047 287 15.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları756.865 1.540.539 2.297.404 739.858 1.045.540 1.785.398Banka Kredileri0 109.589 109.589 0 214.924 214.924İthalat Kabul Kredileri0 109.589 109.589 0 214.924 214.924Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 661.678 661.678 0 624.297 624.297Belgeli Akreditifler0 661.678 661.678 0 624.297 624.297Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.170.598 1.170.598 0 839.294 839.294Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 799.371 1.638.492 2.437.863 290.597 138.379 428.976Cayılamaz Taahhütler799.371 1.638.492 2.437.863 290.597 138.379 428.976Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri482.085 1.275.152 1.757.237 67.343 138.379 205.722Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 363.340 363.340 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri252.558 0 252.558 151.731 0 151.731Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri64.728 0 64.728 71.523 0 71.523İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.800.236 37.873.891 40.674.127 2.163.128 27.307.832 29.470.960Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar731.835 2.912.659 3.644.494 690.286 2.452.991 3.143.277Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler731.835 2.912.659 3.644.494 690.286 2.452.991 3.143.277Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.068.401 34.961.232 37.029.633 1.472.842 24.854.841 26.327.683Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri31.641 220.704 252.345 191.740 342.198 533.938Vadeli Döviz Alım İşlemleri20.824 106.969 127.793 159.606 111.731 271.337Vadeli Döviz Satım İşlemleri10.817 113.735 124.552 32.134 230.467 262.601Para ve Faiz Swap İşlemleri1.368.306 32.762.359 34.130.665 438.686 22.761.967 23.200.653Swap Para Alım İşlemleri375.780 10.325.140 10.700.920 174.727 5.511.909 5.686.636Swap Para Satım İşlemleri992.526 9.658.998 10.651.524 263.959 5.441.478 5.705.437Swap Faiz Alım İşlemleri0 6.389.111 6.389.111 0 5.904.290 5.904.290Swap Faiz Satım İşlemleri0 6.389.110 6.389.110 0 5.904.290 5.904.290Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları239.936 1.531.394 1.771.330 838.192 1.746.518 2.584.710Para Alım Opsiyonları188.676 688.339 877.015 269.717 1.009.481 1.279.198Para Satım Opsiyonları51.260 843.055 894.315 568.475 737.037 1.305.512Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri428.518 446.775 875.293 4.224 4.158 8.382Futures Para Alım İşlemleri205.329 223.387 428.716 4.224 0 4.224Futures Para Satım İşlemleri223.189 223.388 446.577 0 4.158 4.158Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER43.488.625 68.545.518 112.034.143 55.180.855 50.870.916 106.051.771EMANET KIYMETLER6.464.177 2.489.175 8.953.352 17.338.053 1.526.244 18.864.297Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler5.656.215 1.177.294 6.833.509 16.503.030 522.415 17.025.445Tahsile Alınan Çekler801.612 103.709 905.321 806.039 125.768 931.807Tahsile Alınan Ticari Senetler6.350 15.093 21.443 28.984 8.642 37.626Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.193.079 1.193.079 0 869.419 869.419Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER36.804.272 66.056.343 102.860.615 37.622.626 49.344.672 86.967.298Menkul Kıymetler265.127 0 265.127 79.361 0 79.361Teminat Senetleri21.177.552 24.390.216 45.567.768 21.688.143 18.204.640 39.892.783Emtia809.957 1.302.647 2.112.604 746.113 1.361.832 2.107.945Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul12.566.578 34.477.226 47.043.804 13.477.365 25.384.363 38.861.728Diğer Rehinli Kıymetler1.985.058 5.886.254 7.871.312 1.631.644 4.393.837 6.025.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI47.859.974 111.540.679 159.400.653 58.389.485 81.041.469 139.430.954Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı601.589 77.679Alınan Faizler992.279 1.698.117Ödenen Faizler-676.971 -1.195.016Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar27.092 23.864Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar209.571 190.312Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-160.509 -147.803Ödenen Vergiler-8.772 -9.044Diğer218.891 -485.520Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim568.875 932.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-33.513 -23.432Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-456.446 46.815Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.267.012 1.365.107Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-796.378 761.144Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-129.129 -1.711Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.153.539 1.333.228Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.618.743 -1.811.916Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)479.071 -736.697Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.170.464 1.010.217YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-170.096 -122.908İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -100.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.654 -6.826Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller71.480 19.229Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-240.758 -115.467Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar177.610 80.156Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-167.774 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi110.521 12.010Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.110.889 899.319Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.187.746 2.421.711Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.298.635 3.321.030Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)10.221 111.580DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17.736 -88.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17.736 -88.842Yabancı Para Çevrim Farkları-5.749 143Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-785 21.719Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)30.894 -134.536Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.624 23.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.957 22.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.323.079 4.900.323 6.223.402 1.993.667 2.295.728 4.289.395Nakit ve Nakit Benzerleri279.570 4.570.959 4.850.529 1.252.946 2.022.014 3.274.960Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 179.525 3.904.749 4.084.274 172.637 1.990.025 2.162.662BankalarI-c 40.044 666.210 706.254 540.201 31.989 572.190Para Piyasalarından Alacaklar60.020 0 60.020 540.169 0 540.169Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-19 0 -19 -61 0 -61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 495 69.422 69.917 704 34.739 35.443Devlet Borçlanma Senetleri495 6.905 7.400 704 3.813 4.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 62.517 62.517 0 30.926 30.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 260.992 103.980 364.972 168.674 159.728 328.402Devlet Borçlanma Senetleri253.318 103.980 357.298 160.490 159.728 320.218Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 510 0 510Türev Finansal VarlıklarI-l 782.022 155.962 937.984 571.343 79.247 650.590Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı166.826 154.102 320.928 123.155 73.996 197.151Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı615.196 1.860 617.056 448.188 5.251 453.439İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.351.887 10.951.853 16.303.740 4.319.291 8.967.206 13.286.497KredilerI-e-f 5.931.242 11.099.253 17.030.495 4.626.037 9.190.030 13.816.067Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 528.597 528.597 0 262.923 262.923Devlet Borçlanma Senetleri0 528.597 528.597 0 262.923 262.923Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -579.355 -675.997 -1.255.352 -306.753 -485.747 -792.500SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)408.176Satış Amaçlı431.211 0 431.211 408.176 0 408.176Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI539.406 0 539.406 523.728 0 523.728İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 539.406 0 539.406 523.728 0 523.728Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar539.406 0 539.406 523.728 0 523.728Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)126.502 0 126.502 164.471 0 164.471MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)34.438 0 34.438 37.398 0 37.398Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer34.438 0 34.438 37.398 0 37.398YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI18.560 0 18.560 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 41.431 0 41.431 44.480 0 44.480DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 156.221 111.803 268.024 73.378 65.050 138.428VARLIKLAR TOPLAMI8.022.735 15.963.979 23.986.714 7.564.589 11.327.984 18.892.573YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.638.182 11.009.313 14.647.495 3.703.958 7.859.088 11.563.046ALINAN KREDİLERII-c 37.113 3.344.941 3.382.054 34.728 2.266.255 2.300.983PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.713 263.206 271.919 1.595 192.346 193.941İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 213.231 138.021 351.252 188.481 89.780 278.261Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı139.033 108.728 247.761 121.825 78.523 200.348Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı74.198 29.293 103.491 66.656 11.257 77.913FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 63.501 2.628 66.129 26.364 87.994 114.358KARŞILIKLARII-h 46.064 12.739 58.803 65.930 15.737 81.667Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı29.639 0 29.639 48.290 0 48.290Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar16.425 12.739 29.164 17.640 15.737 33.377CARİ VERGİ BORCUII-i 26.654 0 26.654 34.210 0 34.210ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925Krediler0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 161.173 733.988 895.161 166.203 442.704 608.907ÖZKAYNAKLARII-l 1.970.140 -22.908 1.947.232 1.935.465 -16.190 1.919.275Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.617 0 15.617 15.617 0 15.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler11.859 -22.908 -11.049 -12.595 -16.190 -28.785Kar Yedekleri398.179 0 398.179 259.625 0 259.625Yasal Yedekler24.839 0 24.839 22.870 0 22.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler373.340 0 373.340 236.755 0 236.755Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar10.221 0 10.221 138.554 0 138.554Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı10.221 0 10.221 138.554 0 138.554Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.164.771 17.821.943 23.986.714 6.156.934 12.735.639 18.892.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.161.874 1.723.791 372.585 532.804Kredilerden Alınan Faizler917.307 1.191.045 295.986 375.464Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 28.511 0 7.936Bankalardan Alınan Faizler17.422 43.350 3.569 15.939Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.692 82.890 8.330 26.021Menkul Değerlerden Alınan Faizler40.844 43.576 16.698 14.294Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.225 1.173 293 351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.010 33.906 7.769 11.182İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler18.609 8.497 8.636 2.761Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 160.609 334.419 48.002 93.150FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -741.427 -1.208.604 -238.386 -367.941Mevduata Verilen Faizler-364.802 -721.528 -119.295 -233.713Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-142.335 -223.521 -38.145 -62.468Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.124 -6.700 -2.362 -2.099İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.137 -7.531 -2.338 -2.349Diğer Faiz GiderleriIV-k -220.029 -249.324 -76.246 -67.312NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ420.447 515.187 134.199 164.863NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ25.786 26.735 5.629 9.970Alınan Ücret ve Komisyonlar34.858 34.805 10.023 12.142Gayri Nakdi Kredilerden20.437 19.669 6.608 6.772DiğerIV-k 14.421 15.136 3.415 5.370Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.072 -8.070 -4.394 -2.172Gayri Nakdi Kredilere-39 -45 -9 -16DiğerIV-k -9.033 -8.025 -4.385 -2.156TEMETTÜ GELİRLERİ8 2.769 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 89.565 23.563 46.229 3.631Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)31.268 7.900 4.106 3.679Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-21.160 16.036 -35.479 -2.665Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)79.457 -373 77.602 2.617DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 21.073 10.341 10.830 3.097FAALİYET BRÜT KÂRI556.879 578.595 196.887 181.561BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -276.219 -181.523 -112.311 -94.760DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -32 -941 35 -58PERSONEL GİDERLERİ (-)-160.509 -147.803 -54.225 -48.555DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -134.718 -148.388 -36.584 -49.011NET FAALİYET KARI (ZARARI)-14.599 99.940 -6.198 -10.823BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)21.285 32.917 12.040 14.018NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 6.686 132.857 5.842 3.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h 3.535 -21.277 1.136 2.394Cari Vergi Karşılığı0 -39.537 17.240 -2.691Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-61.787 -76.109 -47.220 -15.740Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi65.322 94.369 31.116 20.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 10.221 111.580 6.978 5.589DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 10.221 111.580 6.978 5.589Grubun Karı (Zararı)10.221 111.580 6.978 5.589Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888683BIST