***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.103 -2.038 0 0 79 20.576 -113.354 0 0 -988 138.554 43.932Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 0 138.554 1.919.275Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 1.919.275 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 1.919.275 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.739 -400 0 -5.749 5.988 21.901 0 -267.414 -242.935 -242.935Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -6.283 -6.283 -6.283Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0Diğer0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 -736 23.452 -5.496 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -6.283 -267.414 1.670.057 1.670.057Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.196.669 43.168.968 49.365.637 3.208.630 30.170.553 33.379.183GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 992.145 4.179.622 5.171.767 754.905 2.724.342 3.479.247Teminat Mektupları992.145 1.562.036 2.554.181 754.905 1.045.827 1.800.732Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.924 358 15.282 15.047 287 15.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları977.221 1.561.678 2.538.899 739.858 1.045.540 1.785.398Banka Kredileri0 171.038 171.038 0 214.924 214.924İthalat Kabul Kredileri0 171.038 171.038 0 214.924 214.924Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297Belgeli Akreditifler0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.329.236 1.329.236 0 839.294 839.294Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 904.940 1.300.616 2.205.556 290.597 138.379 428.976Cayılamaz Taahhütler904.940 1.300.616 2.205.556 290.597 138.379 428.976Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri555.391 1.163.870 1.719.261 67.343 138.379 205.722Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 136.746 136.746 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri276.854 0 276.854 151.731 151.731Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri72.695 0 72.695 71.523 71.523İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.299.584 37.688.730 41.988.314 2.163.128 27.307.832 29.470.960Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar731.835 2.810.876 3.542.711 690.286 2.452.991 3.143.277Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler731.835 2.810.876 3.542.711 690.286 2.452.991 3.143.277Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.567.749 34.877.854 38.445.603 1.472.842 24.854.841 26.327.683Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri24.096 164.866 188.962 191.740 342.198 533.938Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.564 79.529 96.093 159.606 111.731 271.337Vadeli Döviz Satım İşlemleri7.532 85.337 92.869 32.134 230.467 262.601Para ve Faiz Swap İşlemleri3.193.457 33.580.116 36.773.573 438.686 22.761.967 23.200.653Swap Para Alım İşlemleri689.629 11.397.039 12.086.668 174.727 5.511.909 5.686.636Swap Para Satım İşlemleri2.503.828 9.796.659 12.300.487 263.959 5.441.478 5.705.437Swap Faiz Alım İşlemleri0 6.193.209 6.193.209 5.904.290 5.904.290Swap Faiz Satım İşlemleri0 6.193.209 6.193.209 5.904.290 5.904.290Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları350.196 1.132.872 1.483.068 838.192 1.746.518 2.584.710Para Alım Opsiyonları165.033 561.256 726.289 269.717 1.009.481 1.279.198Para Satım Opsiyonları185.163 571.616 756.779 568.475 737.037 1.305.512Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 4.224 4.158 8.382Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 4.224 0 4.224Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 4.158 4.158Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER68.335.658 88.284.319 156.619.977 39.436.086 50.870.916 90.307.002EMANET KIYMETLER5.173.862 2.522.930 7.696.792 1.593.284 1.526.244 3.119.528Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.046.787 1.037.420 5.084.207 758.261 522.415 1.280.676Tahsile Alınan Çekler1.116.771 130.300 1.247.071 806.039 125.768 931.807Tahsile Alınan Ticari Senetler10.304 12.978 23.282 28.984 8.642 37.626Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.342.232 1.342.232 0 869.419 869.419Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER62.941.620 85.761.389 148.703.009 37.622.626 49.344.672 86.967.298Menkul Kıymetler286.197 0 286.197 79.361 0 79.361Teminat Senetleri21.605.410 23.723.645 45.329.055 21.688.143 18.204.640 39.892.783Emtia3.365.837 3.444.097 6.809.934 746.113 1.361.832 2.107.945Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul35.416.586 52.395.494 87.812.080 13.477.365 25.384.363 38.861.728Diğer Rehinli Kıymetler2.267.590 6.198.153 8.465.743 1.631.644 4.393.837 6.025.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI74.532.327 131.453.287 205.985.614 42.644.716 81.041.469 123.686.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı358.201 156.135Alınan Faizler1.599.376 2.132.304Ödenen Faizler-1.076.481 -1.480.465Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar33.916 35.670Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar347.946 259.567Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-214.251 -195.489Ödenen Vergiler-11.936 -11.482DiğerVI-b -320.377 -586.739Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-301.077 -423.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-47.317 -23.875Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-518.333 -563.590Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.990.703 626.070Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-437.503 593.925Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-91.769 113.746Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.471.010 1.387.999Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.407.548 -1.827.095Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b 905.990 -731.061Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı57.124 -267.746YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-397.804 9.479İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -100.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.384 -13.969Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7.544 31.476Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-564.543 -63.628Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar168.579 155.600Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-b 29.901 24.302Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-310.779 -233.965Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 2.187.746 2.421.711Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 1.876.967 2.187.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-267.414 138.554DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24.479 -94.622Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.897 -935Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.648 1.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-500 -2.646Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-251 471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar21.582 -93.687Yabancı Para Çevrim Farkları-5.749 79Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.485 26.379Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)27.376 -145.326Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.530 25.181TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-242.935 43.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.316.077 3.472.200 4.788.277 1.993.667 2.295.728 4.289.395Nakit ve Nakit Benzerleri352.362 3.106.010 3.458.372 1.252.946 2.022.014 3.274.960Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 236.800 3.033.781 3.270.581 172.637 1.990.025 2.162.662BankalarI-c 15.528 72.229 87.757 540.201 31.989 572.190Para Piyasalarından Alacaklar100.050 0 100.050 540.169 0 540.169Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-16 0 -16 -61 0 -61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 509 82.251 82.760 704 34.739 35.443Devlet Borçlanma Senetleri509 32.178 32.687 704 3.813 4.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 50.073 50.073 0 30.926 30.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 262.892 144.122 407.014 168.674 159.728 328.402Devlet Borçlanma Senetleri255.218 144.122 399.340 160.490 159.728 320.218Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 510 0 510Türev Finansal VarlıklarI-l 700.314 139.817 840.131 571.343 79.247 650.590Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı146.782 138.880 285.662 123.155 73.996 197.151Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı553.532 937 554.469 448.188 5.251 453.439İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.044.376 9.658.368 16.702.744 4.319.291 8.967.206 13.286.497KredilerI-e-f 7.756.374 9.765.845 17.522.219 4.626.037 9.190.030 13.816.067Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 510.403 510.403 0 262.923 262.923Devlet Borçlanma Senetleri0 510.403 510.403 0 262.923 262.923Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -711.998 -617.880 -1.329.878 -306.753 -485.747 -792.500SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-r 495.818 0 495.818 408.176 0 408.176Satış Amaçlı495.818 0 495.818 408.176 0 408.176Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI548.560 0 548.560 523.728 0 523.728İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 548.560 0 548.560 523.728 0 523.728Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar548.560 0 548.560 523.728 0 523.728Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 139.397 0 139.397 164.471 0 164.471MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-n 41.147 0 41.147 37.398 0 37.398Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer41.147 0 41.147 37.398 0 37.398YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-o 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-p 91.757 0 91.757 44.480 0 44.480DİĞER AKTİFLER (Net)I-s 139.234 176.713 315.947 73.378 65.050 138.428VARLIKLAR TOPLAMI9.816.366 13.307.281 23.123.647 7.564.589 11.327.984 18.892.573YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 4.030.308 9.911.979 13.942.287 3.703.958 7.859.088 11.563.046ALINAN KREDİLERII-c 39.279 3.238.656 3.277.935 34.728 2.266.255 2.300.983PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.651 238.918 242.569 1.595 192.346 193.941İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 308.583 246.236 554.819 188.481 89.780 278.261Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı252.184 207.663 459.847 121.825 78.523 200.348Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı56.399 38.573 94.972 66.656 11.257 77.913FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 74.101 771 74.872 26.364 87.994 114.358KARŞILIKLARII-h 265.953 61.324 327.277 65.930 15.737 81.667Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı38.930 0 38.930 48.290 0 48.290Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar227.023 61.324 288.347 17.640 15.737 33.377CARİ VERGİ BORCUII-i 43.659 0 43.659 34.210 0 34.210ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925Krediler0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 204.622 557.029 761.651 166.203 442.704 608.907ÖZKAYNAKLARII-l 1.689.140 -19.083 1.670.057 1.935.465 -16.190 1.919.275Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.956 0 17.956 15.617 0 15.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler12.438 -19.083 -6.645 -12.595 -16.190 -28.785Kar Yedekleri398.179 0 398.179 259.625 0 259.625Yasal Yedekler24.839 0 24.839 22.870 0 22.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler373.340 0 373.340 236.755 0 236.755Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-273.697 0 -273.697 138.554 0 138.554Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-6.283 0 -6.283 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı-267.414 0 -267.414 138.554 0 138.554Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.659.296 16.464.351 23.123.647 6.156.934 12.735.639 18.892.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.612.129 2.157.978Kredilerden Alınan Faizler1.274.862 1.517.244Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.218 28.593Bankalardan Alınan Faizler23.043 53.646Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler31.783 101.599Menkul Değerlerden Alınan Faizler59.234 56.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.698 1.514Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar31.251 43.220İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler26.285 11.386Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz GelirleriIV-l 220.989 400.776FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.076.481 -1.494.053Mevduata Verilen Faizler-537.762 -891.313Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-189.673 -274.348Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.312 -8.605İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.588 -9.912Diğer Faiz GiderleriIV-l -331.146 -309.875NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ535.648 663.925NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ32.611 38.180Alınan Ücret ve Komisyonlar46.663 48.587Gayri Nakdi Kredilerden28.049 27.079DiğerIV-l 18.614 21.508Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.052 -10.407Gayri Nakdi Kredilere-62 -62DiğerIV-l -13.990 -10.345TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 8 2.769TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-d 104.398 32.868Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)38.921 15.826Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-32.805 21.611Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)98.282 -4.569DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 26.393 15.532FAALİYET BRÜT KÂRI699.058 753.274BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -408.420 -254.538DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-f -210.704 -1.943PERSONEL GİDERLERİ (-)-214.251 -195.489DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -193.055 -204.128NET FAALİYET KARI (ZARARI)-327.372 97.176BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)31.299 61.683NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-h -296.073 158.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-i 28.659 -20.305Cari Vergi Karşılığı-32.862 -50.761Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-7.726 -78.740Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi69.247 109.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-j -267.414 138.554DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-k -267.414 138.554Grubun Karı (Zararı)-267.414 138.554Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914639BIST