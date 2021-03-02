***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.103 -2.038 0 0 79 20.576 -113.354 0 0 -988 138.554 43.932 0 43.932Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 0 138.554 1.919.275 0 1.919.275Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.739 -400 0 0 -5.749 5.988 21.901 0 0 0 -267.414 -242.935 0 -242.935Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.283 0 -6.283 0 -6.283Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -6.283 -267.414 1.670.057 0 1.670.057Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.569.605 38.682.730 44.252.335 2.996.151 27.645.987 30.642.138GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 992.145 4.179.622 5.171.767 754.905 2.724.342 3.479.247Teminat Mektupları992.145 1.562.036 2.554.181 754.905 1.045.827 1.800.732Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.924 358 15.282 15.047 287 15.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları977.221 1.561.678 2.538.899 739.858 1.045.540 1.785.398Banka Kredileri0 171.038 171.038 0 214.924 214.924İthalat Kabul Kredileri0 171.038 171.038 0 214.924 214.924Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297Belgeli Akreditifler0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.329.236 1.329.236 0 839.294 839.294Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 824.940 1.300.616 2.125.556 210.597 138.379 348.976Cayılamaz Taahhütler824.940 1.300.616 2.125.556 210.597 138.379 348.976Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri555.391 1.163.870 1.719.261 67.343 138.379 205.722Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 136.746 136.746 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri196.854 0 196.854 71.731 0 71.731Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri72.695 0 72.695 71.523 0 71.523İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.752.520 33.202.492 36.955.012 2.030.649 24.783.266 26.813.915Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar907.234 6.946.783 7.854.017 822.765 4.964.281 5.787.046Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler907.234 6.946.783 7.854.017 822.765 4.964.281 5.787.046Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.845.286 26.255.709 29.100.995 1.207.884 19.818.985 21.026.869Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri24.096 164.866 188.962 191.740 342.198 533.938Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.564 79.529 96.093 159.606 111.731 271.337Vadeli Döviz Satım İşlemleri7.532 85.337 92.869 32.134 230.467 262.601Para ve Faiz Swap İşlemleri2.470.994 24.957.971 27.428.965 173.728 17.726.111 17.899.839Swap Para Alım İşlemleri175.511 10.006.154 10.181.665 42.248 5.305.663 5.347.911Swap Para Satım İşlemleri2.295.483 8.128.375 10.423.858 131.480 5.235.280 5.366.760Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.411.721 3.411.721 0 3.592.584 3.592.584Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.411.721 3.411.721 0 3.592.584 3.592.584Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları350.196 1.132.872 1.483.068 838.192 1.746.518 2.584.710Para Alım Opsiyonları165.033 561.256 726.289 269.717 1.009.481 1.279.198Para Satım Opsiyonları185.163 571.616 756.779 568.475 737.037 1.305.512Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 4.224 4.158 8.382Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 4.224 0 4.224Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 4.158 4.158Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER78.343.108 153.836.559 232.179.667 47.615.522 91.314.436 138.929.958EMANET KIYMETLER5.749.144 2.522.930 8.272.074 1.872.492 1.526.244 3.398.736Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.596.545 1.037.420 5.633.965 1.037.469 522.415 1.559.884Tahsile Alınan Çekler1.116.771 130.300 1.247.071 806.039 125.768 931.807Tahsile Alınan Ticari Senetler10.304 12.978 23.282 28.984 8.642 37.626Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler25.524 1.342.232 1.367.756 0 869.419 869.419Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER72.373.788 151.313.629 223.687.417 45.522.854 89.788.192 135.311.046Menkul Kıymetler286.197 0 286.197 79.361 0 79.361Teminat Senetleri21.605.410 23.723.645 45.329.055 21.688.143 18.204.640 39.892.783Emtia3.365.837 3.444.097 6.809.934 746.113 1.361.832 2.107.945Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul37.700.884 52.755.839 90.456.723 15.392.907 25.611.999 41.004.906Diğer Rehinli Kıymetler9.415.460 71.390.048 80.805.508 7.616.330 44.609.721 52.226.051Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI83.912.713 192.519.289 276.432.002 50.611.673 118.960.423 169.572.096Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı454.734 194.900Alınan Faizler1.847.705 2.360.565Ödenen Faizler-1.183.798 -1.586.325Alınan Temettüler8 2.769Alınan Ücret ve Komisyonlar35.312 30.452Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar432.310 342.188Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-237.671 -229.597Ödenen Vergiler-23.053 -21.842DiğerVI-b -416.079 -703.310Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.209 -615.730Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-46.663 -24.643Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-599.802 -623.431Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.887.060 506.051Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-512.619 369.502Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-91.769 113.746Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.442.449 1.375.974Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.824.083 -1.625.276Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b 866.172 -707.653Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı449.525 -420.830YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-692.690 107.542İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-344.877 -15.369Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller48.151 31.607Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-396.769 -67.006Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar168.579 158.310Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-167.774 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışıİhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi35.723 28.636Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-207.442 -284.652Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 2.365.411 2.650.063Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 2.157.969 2.365.411Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-267.414 138.554DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24.479 -94.622Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.897 -935Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.648 1.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-500 -2.646Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-251 471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar21.582 -93.687Yabancı Para Çevrim Farkları-5.749 79Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.485 26.379Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)27.376 -145.326Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.530 25.181TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-242.935 43.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.289.975 3.541.865 4.831.840 1.997.500 2.304.665 4.302.165Nakit ve Nakit Benzerleri393.578 3.162.408 3.555.986 1.271.783 2.023.492 3.295.275Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 236.800 3.033.781 3.270.581 172.637 1.990.025 2.162.662BankalarI-c 25.244 128.627 153.871 541.238 33.467 574.705Para Piyasalarından Alacaklar131.550 0 131.550 557.969 0 557.969Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-16 0 -16 -61 0 -61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 606 82.251 82.857 1.553 34.739 36.292Devlet Borçlanma Senetleri606 32.178 32.784 802 3.813 4.615Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 751 0 751Diğer Finansal Varlıklar0 50.073 50.073 0 30.926 30.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 262.892 154.018 416.910 168.674 167.651 336.325Devlet Borçlanma Senetleri255.218 144.122 399.340 160.490 159.728 320.218Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 9.896 17.570 7.674 7.923 15.597Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 510 0 510Türev Finansal VarlıklarI-l 632.899 143.188 776.087 555.490 78.783 634.273Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı146.782 138.880 285.662 123.155 73.996 197.151Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı486.117 4.308 490.425 432.335 4.787 437.122İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.781.438 12.004.232 19.785.670 4.890.565 11.283.669 16.174.234KredilerI-e-f 7.828.034 9.765.845 17.593.879 4.673.923 9.190.030 13.863.953Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 745.171 2.463.519 3.208.690 570.956 2.372.175 2.943.131Faktoring AlacaklarıI-e-f 0 0 0 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 510.403 510.403 0 262.923 262.923Devlet Borçlanma Senetleri0 510.403 510.403 0 262.923 262.923Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -791.767 -735.535 -1.527.302 -354.321 -541.459 -895.780SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-r 613.988 0 613.988 409.415 0 409.415Satış Amaçlı613.988 0 613.988 409.415 0 409.415Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 573.200 0 573.200 322.442 0 322.442MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-n 43.623 0 43.623 38.824 0 38.824Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer43.623 0 43.623 38.824 0 38.824YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-o 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI27.373 0 27.373 13.854 0 13.854ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-p 118.760 0 118.760 65.844 0 65.844DİĞER AKTİFLER (Net)I-s 262.847 219.728 482.575 130.008 90.022 220.030VARLIKLAR TOPLAMI10.711.204 15.765.825 26.477.029 7.868.452 13.678.356 21.546.808YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 4.026.297 9.821.151 13.847.448 3.626.459 7.779.406 11.405.865ALINAN KREDİLERII-c 495.281 6.163.571 6.658.852 228.779 4.821.351 5.050.130PARA PİYASALARINA BORÇLAR34.605 238.918 273.523 19.168 192.346 211.514İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 232.139 263.416 495.555 120.688 103.806 224.494Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı175.740 224.843 400.583 54.032 92.549 146.581Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı56.399 38.573 94.972 66.656 11.257 77.913FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 76.331 771 77.102 26.364 92.604 118.968KARŞILIKLARII-h 282.462 61.324 343.786 75.314 15.737 91.051Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı41.997 0 41.997 52.740 0 52.740Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar240.465 61.324 301.789 22.574 15.737 38.311CARİ VERGİ BORCUII-i 57.463 0 57.463 40.314 0 40.314ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925Krediler0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 237.666 587.056 824.722 201.677 485.595 687.272ÖZKAYNAKLARII-l 1.689.140 -19.083 1.670.057 1.935.465 -16.190 1.919.275Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.956 0 17.956 15.617 0 15.617Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler12.438 -19.083 -6.645 -12.595 -16.190 -28.785Kar Yedekleri398.179 0 398.179 259.625 0 259.625Yasal Yedekler24.839 0 24.839 22.870 0 22.870Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler373.340 0 373.340 236.755 0 236.755Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-273.697 0 -273.697 138.554 0 138.554Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-6.283 0 -6.283 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı-267.414 0 -267.414 138.554 0 138.554Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.131.384 19.345.645 26.477.029 6.274.228 15.272.580 21.546.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.900.210 2.413.070Kredilerden Alınan Faizler1.274.816 1.513.838Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.218 28.593Bankalardan Alınan Faizler27.151 53.684Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler33.348 113.202Menkul Değerlerden Alınan Faizler59.245 56.131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.709 1.525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar31.251 43.220İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler26.285 11.386Finansal Kiralama Faiz Gelirleri237.722 247.019Diğer Faiz GelirleriIV-l 265.710 400.603FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.197.896 -1.600.423Mevduata Verilen Faizler-537.035 -886.083Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-325.095 -404.785Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.312 -8.623İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.709 -10.145Diğer Faiz GiderleriIV-l -317.745 -290.787NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ702.314 812.647NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ37.822 32.962Alınan Ücret ve Komisyonlar55.169 50.455Gayri Nakdi Kredilerden27.638 26.873DiğerIV-l 27.531 23.582Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-17.347 -17.493Gayri Nakdi Kredilere-132 -161DiğerIV-l -17.215 -17.332TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 8 2.769TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-d 108.305 40.440Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)37.960 15.889Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-22.279 26.728Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)92.624 -2.177DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 64.052 55.554FAALİYET BRÜT KÂRI912.501 944.372BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -482.190 -305.589DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-f -218.808 -2.067PERSONEL GİDERLERİ (-)-237.671 -212.543DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -258.389 -249.925NET FAALİYET KARI (ZARARI)-284.557 174.248BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-h -284.557 174.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-i 17.143 -35.694Cari Vergi Karşılığı-43.554 -59.129Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-32.389 -89.188Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi93.086 112.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-j -267.414 138.554DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-k -267.414 138.554Grubun Karı (Zararı)-267.414 138.554Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914641BIST