***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
02.03.2021 21:06
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.103 -2.038 0 0 79 20.576 -113.354 0 0 -988 138.554 43.932 0 43.932
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 0 138.554 1.919.275 0 1.919.275
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.739 -400 0 0 -5.749 5.988 21.901 0 0 0 -267.414 -242.935 0 -242.935
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.283 0 -6.283 0 -6.283
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -6.283 -267.414 1.670.057 0 1.670.057
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.569.605 38.682.730 44.252.335 2.996.151 27.645.987 30.642.138
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 992.145 4.179.622 5.171.767 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
992.145 1.562.036 2.554.181 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.924 358 15.282 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
977.221 1.561.678 2.538.899 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 171.038 171.038 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 171.038 171.038 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.329.236 1.329.236 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 824.940 1.300.616 2.125.556 210.597 138.379 348.976
Cayılamaz Taahhütler
824.940 1.300.616 2.125.556 210.597 138.379 348.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
555.391 1.163.870 1.719.261 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 136.746 136.746 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
196.854 0 196.854 71.731 0 71.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
72.695 0 72.695 71.523 0 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.752.520 33.202.492 36.955.012 2.030.649 24.783.266 26.813.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
907.234 6.946.783 7.854.017 822.765 4.964.281 5.787.046
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
907.234 6.946.783 7.854.017 822.765 4.964.281 5.787.046
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.845.286 26.255.709 29.100.995 1.207.884 19.818.985 21.026.869
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
24.096 164.866 188.962 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.564 79.529 96.093 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.532 85.337 92.869 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.470.994 24.957.971 27.428.965 173.728 17.726.111 17.899.839
Swap Para Alım İşlemleri
175.511 10.006.154 10.181.665 42.248 5.305.663 5.347.911
Swap Para Satım İşlemleri
2.295.483 8.128.375 10.423.858 131.480 5.235.280 5.366.760
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.411.721 3.411.721 0 3.592.584 3.592.584
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.411.721 3.411.721 0 3.592.584 3.592.584
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
350.196 1.132.872 1.483.068 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
165.033 561.256 726.289 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
185.163 571.616 756.779 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
78.343.108 153.836.559 232.179.667 47.615.522 91.314.436 138.929.958
EMANET KIYMETLER
5.749.144 2.522.930 8.272.074 1.872.492 1.526.244 3.398.736
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.596.545 1.037.420 5.633.965 1.037.469 522.415 1.559.884
Tahsile Alınan Çekler
1.116.771 130.300 1.247.071 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.304 12.978 23.282 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
25.524 1.342.232 1.367.756 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
72.373.788 151.313.629 223.687.417 45.522.854 89.788.192 135.311.046
Menkul Kıymetler
286.197 0 286.197 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.605.410 23.723.645 45.329.055 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
3.365.837 3.444.097 6.809.934 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
37.700.884 52.755.839 90.456.723 15.392.907 25.611.999 41.004.906
Diğer Rehinli Kıymetler
9.415.460 71.390.048 80.805.508 7.616.330 44.609.721 52.226.051
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
83.912.713 192.519.289 276.432.002 50.611.673 118.960.423 169.572.096
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
454.734 194.900
Alınan Faizler
1.847.705 2.360.565
Ödenen Faizler
-1.183.798 -1.586.325
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.312 30.452
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
432.310 342.188
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-237.671 -229.597
Ödenen Vergiler
-23.053 -21.842
Diğer
VI-b -416.079 -703.310
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.209 -615.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-46.663 -24.643
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-599.802 -623.431
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.887.060 506.051
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-512.619 369.502
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-91.769 113.746
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.442.449 1.375.974
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.824.083 -1.625.276
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 866.172 -707.653
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
449.525 -420.830
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-692.690 107.542
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-344.877 -15.369
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
48.151 31.607
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-396.769 -67.006
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
168.579 158.310
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-167.774 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
35.723 28.636
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-207.442 -284.652
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 2.365.411 2.650.063
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 2.157.969 2.365.411
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.414 138.554
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.479 -94.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.897 -935
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.648 1.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-500 -2.646
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251 471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.582 -93.687
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.749 79
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.485 26.379
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
27.376 -145.326
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.530 25.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.935 43.932
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.289.975 3.541.865 4.831.840 1.997.500 2.304.665 4.302.165
Nakit ve Nakit Benzerleri
393.578 3.162.408 3.555.986 1.271.783 2.023.492 3.295.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 236.800 3.033.781 3.270.581 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 25.244 128.627 153.871 541.238 33.467 574.705
Para Piyasalarından Alacaklar
131.550 0 131.550 557.969 0 557.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-16 0 -16 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 606 82.251 82.857 1.553 34.739 36.292
Devlet Borçlanma Senetleri
606 32.178 32.784 802 3.813 4.615
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 751 0 751
Diğer Finansal Varlıklar
0 50.073 50.073 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 262.892 154.018 416.910 168.674 167.651 336.325
Devlet Borçlanma Senetleri
255.218 144.122 399.340 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 9.896 17.570 7.674 7.923 15.597
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 632.899 143.188 776.087 555.490 78.783 634.273
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
146.782 138.880 285.662 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
486.117 4.308 490.425 432.335 4.787 437.122
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.781.438 12.004.232 19.785.670 4.890.565 11.283.669 16.174.234
Krediler
I-e-f 7.828.034 9.765.845 17.593.879 4.673.923 9.190.030 13.863.953
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 745.171 2.463.519 3.208.690 570.956 2.372.175 2.943.131
Faktoring Alacakları
I-e-f 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 510.403 510.403 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 510.403 510.403 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -791.767 -735.535 -1.527.302 -354.321 -541.459 -895.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-r 613.988 0 613.988 409.415 0 409.415
Satış Amaçlı
613.988 0 613.988 409.415 0 409.415
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 573.200 0 573.200 322.442 0 322.442
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-n 43.623 0 43.623 38.824 0 38.824
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
43.623 0 43.623 38.824 0 38.824
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
27.373 0 27.373 13.854 0 13.854
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-p 118.760 0 118.760 65.844 0 65.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-s 262.847 219.728 482.575 130.008 90.022 220.030
VARLIKLAR TOPLAMI
10.711.204 15.765.825 26.477.029 7.868.452 13.678.356 21.546.808
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 4.026.297 9.821.151 13.847.448 3.626.459 7.779.406 11.405.865
ALINAN KREDİLER
II-c 495.281 6.163.571 6.658.852 228.779 4.821.351 5.050.130
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
34.605 238.918 273.523 19.168 192.346 211.514
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 232.139 263.416 495.555 120.688 103.806 224.494
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
175.740 224.843 400.583 54.032 92.549 146.581
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
56.399 38.573 94.972 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 76.331 771 77.102 26.364 92.604 118.968
KARŞILIKLAR
II-h 282.462 61.324 343.786 75.314 15.737 91.051
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
41.997 0 41.997 52.740 0 52.740
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
240.465 61.324 301.789 22.574 15.737 38.311
CARİ VERGİ BORCU
II-i 57.463 0 57.463 40.314 0 40.314
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 237.666 587.056 824.722 201.677 485.595 687.272
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.689.140 -19.083 1.670.057 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.956 0 17.956 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.438 -19.083 -6.645 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-273.697 0 -273.697 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.283 0 -6.283 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-267.414 0 -267.414 138.554 0 138.554
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.131.384 19.345.645 26.477.029 6.274.228 15.272.580 21.546.808
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.900.210 2.413.070
Kredilerden Alınan Faizler
1.274.816 1.513.838
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.218 28.593
Bankalardan Alınan Faizler
27.151 53.684
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
33.348 113.202
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
59.245 56.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.709 1.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
31.251 43.220
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
26.285 11.386
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
237.722 247.019
Diğer Faiz Gelirleri
IV-l 265.710 400.603
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.197.896 -1.600.423
Mevduata Verilen Faizler
-537.035 -886.083
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-325.095 -404.785
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.312 -8.623
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.709 -10.145
Diğer Faiz Giderleri
IV-l -317.745 -290.787
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
702.314 812.647
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
37.822 32.962
Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.169 50.455
Gayri Nakdi Kredilerden
27.638 26.873
Diğer
IV-l 27.531 23.582
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.347 -17.493
Gayri Nakdi Kredilere
-132 -161
Diğer
IV-l -17.215 -17.332
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 8 2.769
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 108.305 40.440
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
37.960 15.889
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-22.279 26.728
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
92.624 -2.177
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 64.052 55.554
FAALİYET BRÜT KÂRI
912.501 944.372
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -482.190 -305.589
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-f -218.808 -2.067
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-237.671 -212.543
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -258.389 -249.925
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-284.557 174.248
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h -284.557 174.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i 17.143 -35.694
Cari Vergi Karşılığı
-43.554 -59.129
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-32.389 -89.188
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
93.086 112.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j -267.414 138.554
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-k -267.414 138.554
Grubun Karı (Zararı)
-267.414 138.554
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914641
BIST