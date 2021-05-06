***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -192 -2.861 8.504 0 0 0 12.396 17.847 0 17.847Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.557 -5.257 -23.634 0 398.179 0 12.396 1.937.122 0 1.937.122Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.659.126 43.961.539 50.620.665 6.196.669 43.168.968 49.365.637GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 1.067.872 4.785.193 5.853.065 992.145 4.179.622 5.171.767Teminat Mektupları1.067.872 1.557.704 2.625.576 992.145 1.562.036 2.554.181Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.917 402 15.319 14.924 358 15.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.052.955 1.557.302 2.610.257 977.221 1.561.678 2.538.899Banka Kredileri0 185.467 185.467 0 171.038 171.038İthalat Kabul Kredileri0 185.467 185.467 0 171.038 171.038Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312Belgeli Akreditifler0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.627.951 1.627.951 0 1.329.236 1.329.236Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 865.421 1.148.536 2.013.957 904.940 1.300.616 2.205.556Cayılamaz Taahhütler865.421 1.148.536 2.013.957 904.940 1.300.616 2.205.556Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri503.018 929.015 1.432.033 555.391 1.163.870 1.719.261Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 219.521 219.521 0 136.746 136.746İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri280.431 0 280.431 276.854 0 276.854Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri81.972 0 81.972 72.695 0 72.695İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.725.833 38.027.810 42.753.643 4.299.584 37.688.730 41.988.314Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar969.028 4.351.670 5.320.698 731.835 2.810.876 3.542.711Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler969.028 4.351.670 5.320.698 731.835 2.810.876 3.542.711Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.756.805 33.676.140 37.432.945 3.567.749 34.877.854 38.445.603Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri176.389 454.352 630.741 24.096 164.866 188.962Vadeli Döviz Alım İşlemleri141.659 173.570 315.229 16.564 79.529 96.093Vadeli Döviz Satım İşlemleri34.730 280.782 315.512 7.532 85.337 92.869Para ve Faiz Swap İşlemleri2.406.906 30.512.415 32.919.321 3.193.457 33.580.116 36.773.573Swap Para Alım İşlemleri760.789 10.242.957 11.003.746 689.629 11.397.039 12.086.668Swap Para Satım İşlemleri1.646.117 9.288.888 10.935.005 2.503.828 9.796.659 12.300.487Swap Faiz Alım İşlemleri0 5.490.285 5.490.285 0 6.193.209 6.193.209Swap Faiz Satım İşlemleri0 5.490.285 5.490.285 0 6.193.209 6.193.209Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları620.315 2.136.183 2.756.498 350.196 1.132.872 1.483.068Para Alım Opsiyonları150.282 1.235.245 1.385.527 165.033 561.256 726.289Para Satım Opsiyonları470.033 900.938 1.370.971 185.163 571.616 756.779Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri553.195 573.190 1.126.385 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri395.948 177.881 573.829 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri157.247 395.309 552.556 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER104.451.726 96.445.670 200.897.396 68.335.658 88.284.319 156.619.977EMANET KIYMETLER4.349.079 2.854.560 7.203.639 5.173.862 2.522.930 7.696.792Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.242.423 1.085.496 4.327.919 4.046.787 1.037.420 5.084.207Tahsile Alınan Çekler1.094.526 135.587 1.230.113 1.116.771 130.300 1.247.071Tahsile Alınan Ticari Senetler12.130 9.079 21.209 10.304 12.978 23.282Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.624.398 1.624.398 0 1.342.232 1.342.232Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER99.882.471 93.591.110 193.473.581 62.941.620 85.761.389 148.703.009Menkul Kıymetler259.079 0 259.079 286.197 0 286.197Teminat Senetleri21.704.282 25.891.838 47.596.120 21.605.410 23.723.645 45.329.055Emtia3.710.169 3.798.946 7.509.115 3.365.837 3.444.097 6.809.934Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul71.811.355 57.091.373 128.902.728 35.416.586 52.395.494 87.812.080Diğer Rehinli Kıymetler2.397.586 6.808.953 9.206.539 2.267.590 6.198.153 8.465.743Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI111.110.852 140.407.209 251.518.061 74.532.327 131.453.287 205.985.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-20.020 350.966Alınan Faizler579.851 492.219Ödenen Faizler-395.691 -194.240Alınan Ücret ve Komisyonlar1.128 11.626Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar149.318 62.026Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-54.871 -53.008Ödenen Vergiler-5.314 -2.850Diğer-294.441 35.193Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-313.697 812.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-32.244 -21.722Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-700.215 581.193Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-51.419 -1.770.246Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-97.360 -418.544Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)111.058 -144.111Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.128.830 1.375.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)14.780 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-792.600 1.087.043Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)105.473 123.707Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-333.717 1.163.651YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları130.353 148.645İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.204 -2.918Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller55.362 19.180Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.369 -53.289Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar130.308 185.672Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-200.038 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar165.294 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit355.000 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları355.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi70.000 32.983Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)221.636 1.345.279Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.876.967 2.187.746Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.098.603 3.533.025Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)50.533 12.396DİĞER KAPSAMLI GELİRLER87.316 5.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar87.316 5.451Yabancı Para Çevrim Farkları0 -192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-13.136 -3.668Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)122.280 10.903Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.828 -1.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.849 17.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.728.885 4.341.111 6.069.996 1.316.077 3.472.200 4.788.277Nakit ve Nakit Benzerleri358.510 4.025.467 4.383.977 352.362 3.106.010 3.458.372Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 247.998 3.548.811 3.796.809 236.800 3.033.781 3.270.581BankalarI-c 483 476.656 477.139 15.528 72.229 87.757Para Piyasalarından Alacaklar110.058 0 110.058 100.050 0 100.050Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-29 0 -29 -16 0 -16Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 655 112.377 113.032 509 82.251 82.760Devlet Borçlanma Senetleri655 10.894 11.549 509 32.178 32.687Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 101.483 101.483 0 50.073 50.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 257.040 27.291 284.331 262.892 144.122 407.014Devlet Borçlanma Senetleri249.366 27.291 276.657 255.218 144.122 399.340Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 1.112.680 175.976 1.288.656 700.314 139.817 840.131Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı282.031 160.785 442.816 146.782 138.880 285.662Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı830.649 15.191 845.840 553.532 937 554.469İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.058.817 9.464.541 16.523.358 7.044.376 9.658.368 16.702.744KredilerI-e-f 7.911.676 9.541.903 17.453.579 7.756.374 9.765.845 17.522.219Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 542.312 542.312 0 510.403 510.403Devlet Borçlanma Senetleri0 542.312 542.312 0 510.403 510.403Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -852.859 -619.674 -1.472.533 -711.998 -617.880 -1.329.878SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 577.283 0 577.283 495.818 0 495.818Satış Amaçlı577.283 0 577.283 495.818 0 495.818Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI583.767 0 583.767 548.560 0 548.560İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 583.767 0 583.767 548.560 0 548.560Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar583.767 0 583.767 548.560 0 548.560Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)140.772 0 140.772 139.397 0 139.397MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)39.890 0 39.890 41.147 0 41.147Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer39.890 0 39.890 41.147 0 41.147YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.344 0 1.344 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 65.619 0 65.619 91.757 0 91.757DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 188.057 81.902 269.959 139.234 176.713 315.947VARLIKLAR TOPLAMI10.384.434 13.887.554 24.271.988 9.816.366 13.307.281 23.123.647YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 5.128.839 10.053.256 15.182.095 4.030.308 9.911.979 13.942.287ALINAN KREDİLERII-c 32.431 2.192.123 2.224.554 39.279 3.238.656 3.277.935PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.610 131.125 134.735 3.651 238.918 242.569İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 264.671 175.552 440.223 308.583 246.236 554.819Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı205.235 135.131 340.366 252.184 207.663 459.847Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı59.436 40.421 99.857 56.399 38.573 94.972FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 81.953 162 82.115 74.101 771 74.872KARŞILIKLARII-h 245.112 12.044 257.156 265.953 61.324 327.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı33.266 0 33.266 38.930 0 38.930Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar211.846 12.044 223.890 227.023 61.324 288.347CARİ VERGİ BORCUII-i 30.480 0 30.480 43.659 0 43.659ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521Krediler2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 214.477 1.045.218 1.259.695 204.622 557.029 761.651ÖZKAYNAKLARII-l 2.178.884 -17.732 2.161.152 1.689.140 -19.083 1.670.057Ödenmiş Sermaye1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-2.490 0 -2.490 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.490 0 -2.490 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.956 0 17.956 17.956 0 17.956Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler98.403 -17.732 80.671 12.438 -19.083 -6.645Kar Yedekleri124.482 0 124.482 398.179 0 398.179Yasal Yedekler25.728 0 25.728 24.839 0 24.839Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler98.754 0 98.754 373.340 0 373.340Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar50.533 0 50.533 -273.697 0 -273.697Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -6.283 0 -6.283Dönem Net Kâr veya Zararı50.533 0 50.533 -267.414 0 -267.414Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.180.457 16.091.531 24.271.988 6.659.296 16.464.351 23.123.647Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 496.830 395.474Kredilerden Alınan Faizler383.111 305.391Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.355Bankalardan Alınan Faizler6.214 8.168Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler8.970 8.647Menkul Değerlerden Alınan Faizler20.024 10.482Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar908 512Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.380 6.615İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler8.736 3.355Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 72.156 62.786FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -391.312 -242.983Mevduata Verilen Faizler-221.635 -121.110Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-40.412 -51.024Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.227 -2.180İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.919 -2.375Diğer Faiz GiderleriIV-k -125.119 -66.294NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ105.518 152.491NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.172 9.549Alınan Ücret ve Komisyonlar11.542 12.020Gayri Nakdi Kredilerden8.632 7.041DiğerIV-k 2.910 4.979Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.370 -2.471Gayri Nakdi Kredilere-12 -15DiğerIV-k -5.358 -2.456TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 57.934 13.621Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.836 9.805Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)31.606 -1.770Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)17.492 5.586DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 28.419 5.457FAALİYET BRÜT KÂRI198.043 181.118BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -42.159 -65.832DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-54.871 -53.008DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -54.767 -57.292NET FAALİYET KARI (ZARARI)46.246 4.986BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)13.919 8.303NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 60.165 13.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -9.632 -893Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-118.032 -34.011Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi108.400 33.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 50.533 12.396DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 50.533 12.396Grubun Karı (Zararı)50.533 12.396Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935069BIST