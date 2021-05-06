***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 )0 0 0 0 0 0 0 0 -192 -2.861 8.504 0 0 0 12.396 17.847 0 17.847Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.557 -5.257 -23.634 0 398.179 0 12.396 1.937.122 0 1.937.122Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.043.298 39.368.089 45.411.387 5.569.605 38.682.730 44.252.335GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 1.067.872 4.785.193 5.853.065 992.145 4.179.622 5.171.767Teminat Mektupları1.067.872 1.557.704 2.625.576 992.145 1.562.036 2.554.181Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler14.917 402 15.319 14.924 358 15.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.052.955 1.557.302 2.610.257 977.221 1.561.678 2.538.899Banka Kredileri0 185.467 185.467 0 171.038 171.038İthalat Kabul Kredileri0 185.467 185.467 0 171.038 171.038Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312Belgeli Akreditifler0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.627.951 1.627.951 0 1.329.236 1.329.236Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 785.421 1.148.536 1.933.957 824.940 1.300.616 2.125.556Cayılamaz Taahhütler785.421 1.148.536 1.933.957 824.940 1.300.616 2.125.556Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri503.018 929.015 1.432.033 555.391 1.163.870 1.719.261Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 219.521 219.521 0 136.746 136.746İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri200.431 0 200.431 196.854 0 196.854Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri81.972 0 81.972 72.695 0 72.695İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.190.005 33.434.360 37.624.365 3.752.520 33.202.492 36.955.012Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.115.705 7.975.320 9.091.025 907.234 6.946.783 7.854.017Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.115.705 7.975.320 9.091.025 907.234 6.946.783 7.854.017Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.074.300 25.459.040 28.533.340 2.845.286 26.255.709 29.100.995Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri46.427 320.723 367.150 24.096 164.866 188.962Vadeli Döviz Alım İşlemleri11.697 173.570 185.267 16.564 79.529 96.093Vadeli Döviz Satım İşlemleri34.730 147.153 181.883 7.532 85.337 92.869Para ve Faiz Swap İşlemleri1.723.709 22.295.315 24.019.024 2.470.994 24.957.971 27.428.965Swap Para Alım İşlemleri305.212 8.437.951 8.743.163 175.511 10.006.154 10.181.665Swap Para Satım İşlemleri1.418.497 7.255.002 8.673.499 2.295.483 8.128.375 10.423.858Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.301.181 3.301.181 0 3.411.721 3.411.721Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.301.181 3.301.181 0 3.411.721 3.411.721Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları620.315 2.136.183 2.756.498 350.196 1.132.872 1.483.068Para Alım Opsiyonları150.282 1.235.245 1.385.527 165.033 561.256 726.289Para Satım Opsiyonları470.033 900.938 1.370.971 185.163 571.616 756.779Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri683.849 706.819 1.390.668 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri395.948 311.510 707.458 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri287.901 395.309 683.210 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER114.529.773 164.575.133 279.104.906 78.343.108 153.836.559 232.179.667EMANET KIYMETLER5.215.262 2.857.790 8.073.052 5.749.144 2.522.930 8.272.074Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.847.870 1.085.496 4.933.366 4.596.545 1.037.420 5.633.965Tahsile Alınan Çekler1.095.376 138.817 1.234.193 1.116.771 130.300 1.247.071Tahsile Alınan Ticari Senetler12.130 9.079 21.209 10.304 12.978 23.282Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler259.886 1.624.398 1.884.284 25.524 1.342.232 1.367.756Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER109.094.335 161.717.343 270.811.678 72.373.788 151.313.629 223.687.417Menkul Kıymetler259.079 0 259.079 286.197 0 286.197Teminat Senetleri21.704.282 25.891.838 47.596.120 21.605.410 23.723.645 45.329.055Emtia3.710.169 3.798.946 7.509.115 3.365.837 3.444.097 6.809.934Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul74.057.318 57.492.003 131.549.321 37.700.884 52.755.839 90.456.723Diğer Rehinli Kıymetler9.363.487 74.534.556 83.898.043 9.415.460 71.390.048 80.805.508Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI120.573.071 203.943.222 324.516.293 83.912.713 192.519.289 276.432.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı103.093 378.095Alınan Faizler649.177 551.520Ödenen Faizler-425.053 -225.669Alınan Temettüler12Alınan Ücret ve Komisyonlar2.369 11.700Elde Edilen Diğer KazançlarZarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar162.060 70.316Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-62.753 -64.240Ödenen Vergiler-5.314 -5.270Diğer-217.405 39.738Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-592.955 719.915Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-33.368 -20.964Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-843.411 486.090Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-53.316 -1.756.746Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-294.548 -752.361Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)111.058 -144.111Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.183.566 1.470.367Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)14.780 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-728.598 1.325.960Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)50.882 111.680Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-489.862 1.098.010YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları129.144 148.817İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.204 -3.955Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller55.362 20.389Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.744 -54.129Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar121.474 186.512Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-200.038 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar165.294 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit355.000 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları355.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi72.374 34.553Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)66.656 1.281.380Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.157.969 2.365.411Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.224.625 3.646.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)50.533 12.396DİĞER KAPSAMLI GELİRLER87.316 5.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar87.316 5.451Yabancı Para Çevrim Farkları-192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-13.136 -3.668Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)122.280 10.903Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.828 -1.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.849 17.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.802.076 4.359.408 6.161.484 1.289.975 3.541.865 4.831.840Nakit ve Nakit Benzerleri437.179 4.032.659 4.469.838 393.578 3.162.408 3.555.986Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 247.998 3.548.811 3.796.809 236.800 3.033.781 3.270.581BankalarI-c 42.902 483.848 526.750 25.244 128.627 153.871Para Piyasalarından Alacaklar146.308 0 146.308 131.550 0 131.550Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-29 0 -29 -16 0 -16Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 1.876 112.377 114.253 606 82.251 82.857Devlet Borçlanma Senetleri731 10.894 11.625 606 32.178 32.784Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.145 0 1.145 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 101.483 101.483 0 50.073 50.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 257.040 38.396 295.436 262.892 154.018 416.910Devlet Borçlanma Senetleri249.366 27.291 276.657 255.218 144.122 399.340Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 11.105 18.779 7.674 9.896 17.570Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 1.105.981 175.976 1.281.957 632.899 143.188 776.087Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı282.031 160.785 442.816 146.782 138.880 285.662Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı823.950 15.191 839.141 486.117 4.308 490.425İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.788.578 11.865.705 19.654.283 7.781.438 12.004.232 19.785.670KredilerI-e-f 7.980.418 9.541.903 17.522.321 7.828.034 9.765.845 17.593.879Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 740.407 2.546.458 3.286.865 745.171 2.463.519 3.208.690Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 542.312 542.312 0 510.403 510.403Devlet Borçlanma Senetleri0 542.312 542.312 0 510.403 510.403Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -932.247 -764.968 -1.697.215 -791.767 -735.535 -1.527.302SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 695.453 0 695.453 613.988 0 613.988Satış Amaçlı695.453 0 695.453 613.988 0 613.988Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)599.163 0 599.163 573.200 0 573.200MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)42.399 0 42.399 43.623 0 43.623Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer42.399 0 42.399 43.623 0 43.623YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI22.133 0 22.133 27.373 0 27.373ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 84.982 0 84.982 118.760 0 118.760DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 294.609 137.153 431.762 262.847 219.728 482.575VARLIKLAR TOPLAMI11.329.393 16.362.266 27.691.659 10.711.204 15.765.825 26.477.029YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 5.124.287 10.017.705 15.141.992 4.026.297 9.821.151 13.847.448ALINAN KREDİLERII-c 455.994 5.212.303 5.668.297 495.281 6.163.571 6.658.852PARA PİYASALARINA BORÇLAR39.272 131.125 170.397 34.605 238.918 273.523İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 135.198 168.788 303.986 232.139 263.416 495.555Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı75.762 128.367 204.129 175.740 224.843 400.583Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı59.436 40.421 99.857 56.399 38.573 94.972FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 84.092 162 84.254 76.331 771 77.102KARŞILIKLARII-h 261.682 12.044 273.726 282.462 61.324 343.786Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı36.148 0 36.148 41.997 0 41.997Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar225.534 12.044 237.578 240.465 61.324 301.789CARİ VERGİ BORCUII-i 35.386 0 35.386 57.463 0 57.463ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 635 0 635 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521Krediler0 2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 272.183 1.079.868 1.352.051 237.666 587.056 824.722ÖZKAYNAKLARII-l 2.178.885 -17.733 2.161.152 1.689.140 -19.083 1.670.057Ödenmiş Sermaye1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-2.490 0 -2.490 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.490 0 -2.490 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.956 0 17.956 17.956 0 17.956Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler98.404 -17.733 80.671 12.438 -19.083 -6.645Kar Yedekleri124.482 0 124.482 398.179 0 398.179Yasal Yedekler25.728 0 25.728 24.839 0 24.839Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler98.754 0 98.754 373.340 0 373.340Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar50.533 0 50.533 -273.697 0 -273.697Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -6.283 0 -6.283Dönem Net Kâr veya Zararı50.533 0 50.533 -267.414 0 -267.414Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.587.614 19.104.045 27.691.659 7.131.384 19.345.645 26.477.029Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 566.187 466.852Kredilerden Alınan Faizler383.111 305.391Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.355 0Bankalardan Alınan Faizler9.146 8.694Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler8.970 10.212Menkul Değerlerden Alınan Faizler20.029 10.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar913 517Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.380 6.615İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler8.736 3.355Finansal Kiralama Faiz Gelirleri61.709 61.306Diğer Faiz GelirleriIV-k 76.867 70.762FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -419.498 -270.441Mevduata Verilen Faizler-221.535 -120.937Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-77.011 -81.349Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.227 -2.180İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.919 -2.432Diğer Faiz GiderleriIV-k -116.806 -63.543NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ146.689 196.411NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ7.413 9.623Alınan Ücret ve Komisyonlar13.557 12.844Gayri Nakdi Kredilerden8.525 6.969DiğerIV-k 5.032 5.875Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.144 -3.221Gayri Nakdi Kredilere-26 -40DiğerIV-k -6.118 -3.181TEMETTÜ GELİRLERİ12 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 64.193 19.153Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.764 9.747Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)120.999 -1.496Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-65.570 10.902DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 40.922 13.663FAALİYET BRÜT KÂRI259.229 238.850BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -61.490 -91.698DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -900 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-62.753 -58.624DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -70.968 -72.817NET FAALİYET KARI (ZARARI)63.118 15.711BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 63.118 15.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -12.585 -3.315Cari Vergi Karşılığı0 -6.308Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-143.602 -34.767Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi131.017 37.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 50.533 12.396DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 50.533 12.396Grubun Karı (Zararı)50.533 12.396Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935072BIST