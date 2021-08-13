***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -275 3.521 13.509 0 0 0 3.243 19.998 0 19.998Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.278.238 44.887.269 52.165.507 6.196.669 43.168.968 49.365.637GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 1.270.505 5.001.856 6.272.361 992.145 4.179.622 5.171.767Teminat Mektupları1.270.505 1.584.971 2.855.476 992.145 1.562.036 2.554.181Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler13.072 366 13.438 14.924 358 15.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.257.433 1.584.605 2.842.038 977.221 1.561.678 2.538.899Banka Kredileri0 67.347 67.347 0 171.038 171.038İthalat Kabul Kredileri0 67.347 67.347 0 171.038 171.038Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312Belgeli Akreditifler0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.717.152 1.717.152 0 1.329.236 1.329.236Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 821.456 1.233.813 2.055.269 904.940 1.300.616 2.205.556Cayılamaz Taahhütler821.456 1.233.813 2.055.269 904.940 1.300.616 2.205.556Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri450.805 1.233.813 1.684.618 555.391 1.163.870 1.719.261Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 136.746 136.746İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri291.000 0 291.000 276.854 0 276.854Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri79.651 0 79.651 72.695 0 72.695İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.186.277 38.651.600 43.837.877 4.299.584 37.688.730 41.988.314Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar910.458 4.791.446 5.701.904 731.835 2.810.876 3.542.711Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler910.458 4.791.446 5.701.904 731.835 2.810.876 3.542.711Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.275.819 33.860.154 38.135.973 3.567.749 34.877.854 38.445.603Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri34.138 178.703 212.841 24.096 164.866 188.962Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.413 90.856 107.269 16.564 79.529 96.093Vadeli Döviz Satım İşlemleri17.725 87.847 105.572 7.532 85.337 92.869Para ve Faiz Swap İşlemleri3.034.175 30.855.290 33.889.465 3.193.457 33.580.116 36.773.573Swap Para Alım İşlemleri808.664 10.765.503 11.574.167 689.629 11.397.039 12.086.668Swap Para Satım İşlemleri2.225.511 9.286.119 11.511.630 2.503.828 9.796.659 12.300.487Swap Faiz Alım İşlemleri0 5.401.834 5.401.834 0 6.193.209 6.193.209Swap Faiz Satım İşlemleri0 5.401.834 5.401.834 0 6.193.209 6.193.209Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları913.831 2.526.031 3.439.862 350.196 1.132.872 1.483.068Para Alım Opsiyonları624.747 1.043.829 1.668.576 165.033 561.256 726.289Para Satım Opsiyonları289.084 1.482.202 1.771.286 185.163 571.616 756.779Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri293.675 300.130 593.805 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri271.715 24.721 296.436 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri21.960 275.409 297.369 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER105.899.773 101.438.297 207.338.070 68.335.658 88.284.319 156.619.977EMANET KIYMETLER5.437.202 3.123.534 8.560.736 5.173.862 2.522.930 7.696.792Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.135.957 1.206.260 5.342.217 4.046.787 1.037.420 5.084.207Tahsile Alınan Çekler1.289.478 152.364 1.441.842 1.116.771 130.300 1.247.071Tahsile Alınan Ticari Senetler11.767 9.564 21.331 10.304 12.978 23.282Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.755.346 1.755.346 0 1.342.232 1.342.232Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER100.242.395 98.314.763 198.557.158 62.941.620 85.761.389 148.703.009Menkul Kıymetler272.561 272.561 286.197 0 286.197Teminat Senetleri21.885.746 27.366.405 49.252.151 21.605.410 23.723.645 45.329.055Emtia3.698.290 4.002.278 7.700.568 3.365.837 3.444.097 6.809.934Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul71.731.544 59.839.103 131.570.647 35.416.586 52.395.494 87.812.080Diğer Rehinli Kıymetler2.654.254 7.106.977 9.761.231 2.267.590 6.198.153 8.465.743Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI113.178.011 146.325.566 259.503.577 74.532.327 131.453.287 205.985.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı320.431 445.832Alınan Faizler1.123.251 870.102Ödenen Faizler-877.699 -444.408Alınan Temettüler19 8Alınan Ücret ve Komisyonlar16.657 20.700Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar200.365 61.673Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-112.880 -106.284Ödenen Vergiler-10.108 -6.024Diğer-19.174 50.065Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-672.461 -66.903Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış63.141 -34.693Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-189.947 -60.587Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.033.461 -2.010.606Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-597.208 -479.901Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)74.774 145.739Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.485.932 576.470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)37.683 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.476.362 1.325.346Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-37.013 471.329Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-352.030 378.929YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları222.112 -207.395İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.644 -5.488Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller186.988 25.301Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.466 -237.946Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar124.639 178.512Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-228.699 -167.774Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar165.294 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit355.000 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları355.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi99.474 42.914Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)324.556 214.448Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.876.967 2.187.746Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.201.523 2.402.194Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)75.899 3.243DİĞER KAPSAMLI GELİRLER46.741 16.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar46.741 16.755Yabancı Para Çevrim Farkları0 -275Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-8.851 4.514Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)67.278 17.319Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.686 -4.803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.640 19.998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.863.232 3.722.659 5.585.891 1.316.077 3.647.883 4.963.960Nakit ve Nakit Benzerleri641.249 3.515.076 4.156.325 352.362 3.281.693 3.634.055Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 369.311 3.173.667 3.542.978 236.800 3.033.781 3.270.581BankalarI-c 231.942 341.409 573.351 15.528 247.912 263.440Para Piyasalarından Alacaklar40.021 0 40.021 100.050 0 100.050Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-25 0 -25 -16 0 -16Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 695 17.397 18.092 509 82.251 82.760Devlet Borçlanma Senetleri695 10.098 10.793 509 32.178 32.687Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 7.299 7.299 0 50.073 50.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 262.076 30.571 292.647 262.892 144.122 407.014Devlet Borçlanma Senetleri254.402 30.571 284.973 255.218 144.122 399.340Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 959.212 159.615 1.118.827 700.314 139.817 840.131Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı224.164 146.637 370.801 146.782 138.880 285.662Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı735.048 12.978 748.026 553.532 937 554.469İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.315.596 9.191.705 17.507.301 7.044.376 9.658.368 16.702.744KredilerI-e-f 9.197.213 9.233.959 18.431.172 7.756.374 9.765.845 17.522.219Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 670.946 670.946 0 510.403 510.403Devlet Borçlanma Senetleri0 670.946 670.946 0 510.403 510.403Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -881.617 -713.200 -1.594.817 -711.998 -617.880 -1.329.878SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 705.470 0 705.470 495.818 0 495.818Satış Amaçlı705.470 0 705.470 495.818 0 495.818Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI591.989 0 591.989 548.560 0 548.560İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 591.989 0 591.989 548.560 0 548.560Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar591.989 0 591.989 548.560 0 548.560Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)135.835 0 135.835 139.397 0 139.397MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)40.450 0 40.450 41.147 0 41.147Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer40.450 0 40.450 41.147 0 41.147YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.520 2.520 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 81.302 81.302 91.757 0 91.757DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 228.889 1.363 230.252 139.234 1.030 140.264VARLIKLAR TOPLAMI11.965.283 12.915.727 24.881.010 9.816.366 13.307.281 23.123.647YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 5.953.058 10.549.935 16.502.993 4.030.308 9.911.979 13.942.287ALINAN KREDİLERII-c 31.407 1.838.585 1.869.992 39.279 3.238.656 3.277.935PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.601 137.187 138.788 3.651 238.918 242.569İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 240.245 152.328 392.573 308.583 246.236 554.819Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı174.817 110.239 285.056 252.184 207.663 459.847Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı65.428 42.089 107.517 56.399 38.573 94.972FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 83.475 54 83.529 74.101 771 74.872KARŞILIKLARII-h 251.700 14.907 266.607 265.953 61.324 327.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı40.038 0 40.038 38.930 0 38.930Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar211.662 14.907 226.569 227.023 61.324 288.347CARİ VERGİ BORCUII-i 26.241 0 26.241 43.659 0 43.659ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521Krediler0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 377.182 906.052 1.283.234 204.622 557.029 761.651ÖZKAYNAKLARII-l 2.158.508 -12.607 2.145.901 1.689.140 -19.083 1.670.057Ödenmiş Sermaye1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.956 0 17.956 17.956 0 17.956Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler52.703 -12.607 40.096 12.438 -19.083 -6.645Kar Yedekleri124.482 0 124.482 398.179 0 398.179Yasal Yedekler25.728 0 25.728 24.839 0 24.839Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler98.754 0 98.754 373.340 0 373.340Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar75.899 0 75.899 -273.697 0 -273.697Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -6.283 0 -6.283Dönem Net Kâr veya Zararı75.899 0 75.899 -267.414 0 -267.414Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.123.417 15.757.593 24.881.010 6.659.296 16.464.351 23.123.647Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01. 1.080.222 789.289 583.392 393.815Kredilerden Alınan Faizler818.592 621.321 435.481 315.930Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler16.345 0 9.990 0Bankalardan Alınan Faizler21.110 13.853 14.896 5.685Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.770 17.362 7.800 8.715Menkul Değerlerden Alınan Faizler40.119 24.146 20.095 13.664Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.332 932 424 420Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.319 13.241 10.939 6.626İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler17.468 9.973 8.732 6.618Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 167.286 112.607 95.130 49.821FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -851.066 -503.041 -459.754 -260.058Mevduata Verilen Faizler-490.547 -245.507 -268.912 -124.397Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-73.691 -104.190 -33.279 -53.166Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.776 -4.762 -549 -2.582İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-5.972 -4.799 -3.053 -2.424Diğer Faiz GiderleriIV-k -279.080 -143.783 -153.961 -77.489NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ229.156 286.248 123.638 133.757NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ13.413 20.157 7.241 10.608Alınan Ücret ve Komisyonlar24.931 24.835 13.389 12.815Gayri Nakdi Kredilerden18.219 13.829 9.587 6.788DiğerIV-k 6.712 11.006 3.802 6.027Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-11.518 -4.678 -6.148 -2.207Gayri Nakdi Kredilere-27 -30 -15 -15DiğerIV-k -11.491 -4.648 -6.133 -2.192TEMETTÜ GELİRLERİ19 8 19 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 67.660 43.336 9.726 29.715Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.392 27.162 7.556 17.357Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)25.306 14.319 -6.300 16.089Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)25.962 1.855 8.470 -3.731DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 112.448 10.243 84.029 4.786FAALİYET BRÜT KÂRI422.696 359.992 224.653 178.874BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -148.998 -163.908 -106.839 -98.076DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e 0 -67 0 -67PERSONEL GİDERLERİ (-)-112.880 -106.284 -58.009 -53.276DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -110.493 -98.134 -55.726 -40.842NET FAALİYET KARI (ZARARI)50.325 -8.401 4.079 -13.387BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)28.160 9.245 14.241 942NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 78.485 844 18.320 -12.445SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -2.586 2.399 7.046 3.292Cari Vergi Karşılığı0 -17.240 -17.240Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-89.959 -14.567 28.073 19.444Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi87.373 34.206 -21.027 1.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 75.899 3.243 25.366 -9.153DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 75.899 3.243 25.366 -9.153Grubun Karı (Zararı)75.899 3.243 25.366 -9.153Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958070BIST