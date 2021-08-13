***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -275 3.521 13.509 0 0 0 3.243 19.998 0 19.998Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.629 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.654.356 40.133.277 46.787.633 5.569.605 38.682.730 44.252.335GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 1.270.505 5.001.856 6.272.361 992.145 4.179.622 5.171.767Teminat Mektupları1.270.505 1.584.971 2.855.476 992.145 1.562.036 2.554.181Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler13.072 366 13.438 14.924 358 15.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.257.433 1.584.605 2.842.038 977.221 1.561.678 2.538.899Banka Kredileri0 67.347 67.347 0 171.038 171.038İthalat Kabul Kredileri0 67.347 67.347 0 171.038 171.038Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312Belgeli Akreditifler0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.717.152 1.717.152 0 1.329.236 1.329.236Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 741.456 1.233.813 1.975.269 824.940 1.300.616 2.125.556Cayılamaz Taahhütler741.456 1.233.813 1.975.269 824.940 1.300.616 2.125.556Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri450.805 1.233.813 1.684.618 555.391 1.163.870 1.719.261Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 136.746 136.746İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri211.000 211.000 196.854 0 196.854Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri79.651 0 79.651 72.695 0 72.695İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.642.395 33.897.608 38.540.003 3.752.520 33.202.492 36.955.012Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.057.135 8.604.746 9.661.881 907.234 6.946.783 7.854.017Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.057.135 8.604.746 9.661.881 907.234 6.946.783 7.854.017Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.585.260 25.292.862 28.878.122 2.845.286 26.255.709 29.100.995Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri34.138 178.703 212.841 24.096 164.866 188.962Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.413 90.856 107.269 16.564 79.529 96.093Vadeli Döviz Satım İşlemleri17.725 87.847 105.572 7.532 85.337 92.869Para ve Faiz Swap İşlemleri2.354.666 22.299.282 24.653.948 2.470.994 24.957.971 27.428.965Swap Para Alım İşlemleri323.829 8.926.955 9.250.784 175.511 10.006.154 10.181.665Swap Para Satım İşlemleri2.030.837 7.186.547 9.217.384 2.295.483 8.128.375 10.423.858Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.092.890 3.092.890 0 3.411.721 3.411.721Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.092.890 3.092.890 0 3.411.721 3.411.721Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları902.781 2.514.747 3.417.528 350.196 1.132.872 1.483.068Para Alım Opsiyonları624.747 1.032.545 1.657.292 165.033 561.256 726.289Para Satım Opsiyonları278.034 1.482.202 1.760.236 185.163 571.616 756.779Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri293.675 300.130 593.805 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri271.715 24.721 296.436 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri21.960 275.409 297.369 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER116.182.602 173.337.295 289.519.897 78.343.108 153.836.559 232.179.667EMANET KIYMETLER6.445.228 3.123.534 9.568.762 5.749.144 2.522.930 8.272.074Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.869.798 1.206.260 6.076.058 4.596.545 1.037.420 5.633.965Tahsile Alınan Çekler1.290.628 152.364 1.442.992 1.116.771 130.300 1.247.071Tahsile Alınan Ticari Senetler11.767 9.564 21.331 10.304 12.978 23.282Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler273.035 1.755.346 2.028.381 25.524 1.342.232 1.367.756Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER109.517.198 170.213.761 279.730.959 72.373.788 151.313.629 223.687.417Menkul Kıymetler272.561 0 272.561 286.197 0 286.197Teminat Senetleri21.885.746 27.366.405 49.252.151 21.605.410 23.723.645 45.329.055Emtia3.698.290 4.002.278 7.700.568 3.365.837 3.444.097 6.809.934Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul73.873.716 60.257.833 134.131.549 37.700.884 52.755.839 90.456.723Diğer Rehinli Kıymetler9.786.885 78.587.245 88.374.130 9.415.460 71.390.048 80.805.508Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI122.836.958 213.470.572 336.307.530 83.912.713 192.519.289 276.432.002Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı504.559 258.209Alınan Faizler1.262.570 1.021.020Ödenen Faizler-942.430 -507.566Alınan Temettüler46 8Alınan Ücret ve Komisyonlar18.367 20.736Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar261.132 72.737Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-128.276 -129.152Ödenen Vergiler-10.108 -11.932Diğer43.258 -207.642Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.008.780 368Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış55.898 -40.407Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-324.774 -188.737Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.087.053 -1.774.924Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-851.705 -981.656Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)74.774 -144.111Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.532.247 994.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)37.683Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.430.256 1.623.809Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-15.594 512.062Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-504.221 258.577YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları220.430 -201.243İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.644 -6.525Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller186.988 26.530Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.466 -239.151Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar122.957 185.677Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-228.699 -167.774Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar165.294 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit355.000 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları355.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi97.698 44.908Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)168.907 102.242Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.157.969 2.365.411Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.326.876 2.467.653Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)75.899 3.243DİĞER KAPSAMLI GELİRLER46.741 16.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar46.741 16.755Yabancı Para Çevrim Farkları0 -275Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-8.851 4.514Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)67.278 17.319Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.686 -4.803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.640 19.998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.909.760 3.755.665 5.665.425 1.289.975 3.717.548 5.007.523Nakit ve Nakit Benzerleri696.629 3.536.504 4.233.133 393.578 3.338.091 3.731.669Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 369.311 3.173.667 3.542.978 236.800 3.033.781 3.270.581BankalarI-c 264.322 362.837 627.159 25.244 304.310 329.554Para Piyasalarından Alacaklar63.021 0 63.021 131.550 0 131.550Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-25 0 -25 -16 0 -16Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 8.035 17.397 25.432 606 82.251 82.857Devlet Borçlanma Senetleri777 10.098 10.875 606 32.178 32.784Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler2.168 0 2.168 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar5.090 7.299 12.389 0 50.073 50.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 262.076 42.149 304.225 262.892 154.018 416.910Devlet Borçlanma Senetleri254.402 30.571 284.973 255.218 144.122 399.340Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 11.578 19.252 7.674 9.896 17.570Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 943.020 159.615 1.102.635 632.899 143.188 776.087Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı207.972 146.637 354.609 146.782 138.880 285.662Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı735.048 12.978 748.026 486.117 4.308 490.425İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.091.114 11.525.331 20.616.445 7.781.438 12.004.232 19.785.670KredilerI-e-f 9.277.845 9.233.959 18.511.804 7.828.034 9.765.845 17.593.879Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 783.064 2.485.502 3.268.566 745.171 2.463.519 3.208.690Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 670.946 670.946 0 510.403 510.403Devlet Borçlanma Senetleri0 670.946 670.946 0 510.403 510.403Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -969.795 -865.076 -1.834.871 -791.767 -735.535 -1.527.302SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 823.640 0 823.640 613.988 0 613.988Satış Amaçlı823.640 0 823.640 613.988 0 613.988Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)630.024 0 630.024 573.200 0 573.200MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)42.841 0 42.841 43.623 0 43.623Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer42.841 0 42.841 43.623 0 43.623YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.142 0 19.142 27.373 0 27.373ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 99.774 0 99.774 118.760 0 118.760DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 356.804 86.412 443.216 262.847 44.045 306.892VARLIKLAR TOPLAMI12.973.099 15.367.408 28.340.507 10.711.204 15.765.825 26.477.029YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 5.949.662 10.504.807 16.454.469 4.026.297 9.821.151 13.847.448ALINAN KREDİLERII-c 484.188 4.808.209 5.292.397 495.281 6.163.571 6.658.852PARA PİYASALARINA BORÇLAR24.136 137.187 161.323 34.605 238.918 273.523İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 143.840 149.623 293.463 232.139 263.416 495.555Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı78.412 107.534 185.946 175.740 224.843 400.583Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı65.428 42.089 107.517 56.399 38.573 94.972FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 85.520 54 85.574 76.331 771 77.102KARŞILIKLARII-h 260.889 14.907 275.796 282.462 61.324 343.786Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı43.895 0 43.895 41.997 0 41.997Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar216.994 14.907 231.901 240.465 61.324 301.789CARİ VERGİ BORCUII-i 39.532 0 39.532 57.463 0 57.463ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 909 0 909 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521Krediler0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 442.461 977.530 1.419.991 237.666 587.056 824.722ÖZKAYNAKLARII-l 2.158.508 -12.607 2.145.901 1.689.140 -19.083 1.670.057Ödenmiş Sermaye1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -736 0 -736Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -736 0 -736Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.956 0 17.956 17.956 0 17.956Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler52.703 -12.607 40.096 12.438 -19.083 -6.645Kar Yedekleri124.482 0 124.482 398.179 0 398.179Yasal Yedekler25.728 0 25.728 24.839 0 24.839Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler98.754 0 98.754 373.340 0 373.340Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar75.899 0 75.899 -273.697 0 -273.697Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -6.283 0 -6.283Dönem Net Kâr veya Zararı75.899 0 75.899 -267.414 0 -267.414Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.589.645 18.750.862 28.340.507 7.131.384 19.345.645 26.477.029Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.219.557 933.204 653.370 466.352Kredilerden Alınan Faizler818.592 621.321 435.481 315.930Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler16.345 0 9.990Bankalardan Alınan Faizler25.520 16.177 16.374 7.483Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.770 18.927 7.800 8.715Menkul Değerlerden Alınan Faizler40.124 24.151 20.095 13.664Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.337 937 424 420Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.319 13.241 10.939 6.626İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler17.468 9.973 8.732 6.618Finansal Kiralama Faiz Gelirleri121.600 119.460 59.891 58.154Diğer Faiz GelirleriIV-k 180.606 133.168 103.739 62.406FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -911.179 -560.514 -491.681 -290.073Mevduata Verilen Faizler-490.326 -245.153 -268.791 -124.216Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-151.945 -166.967 -74.934 -85.618Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.776 -4.762 -549 -2.582İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-5.972 -4.916 -3.053 -2.484Diğer Faiz GiderleriIV-k -261.160 -138.716 -144.354 -75.173NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ308.378 372.690 161.689 176.279NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ15.123 20.193 7.710 10.570Alınan Ücret ve Komisyonlar27.952 26.679 14.395 13.835Gayri Nakdi Kredilerden17.997 13.665 9.472 6.696DiğerIV-k 9.955 13.014 4.923 7.139Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.829 -6.486 -6.685 -3.265Gayri Nakdi Kredilere-53 -73 -27 -33DiğerIV-k -12.776 -6.413 -6.658 -3.232TEMETTÜ GELİRLERİ46 8 34 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 70.993 50.748 6.800 31.595Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.958 27.130 8.194 17.383Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)124.193 12.908 3.194 14.404Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-70.158 10.710 -4.588 -192DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 139.719 26.757 98.797 13.094FAALİYET BRÜT KÂRI534.259 470.396 275.030 231.546BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -175.481 -221.154 -113.991 -129.456DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e 0 -67 900 -67PERSONEL GİDERLERİ (-)-128.276 -117.718 -65.523 -59.094DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -144.049 -127.886 -73.081 -55.069NET FAALİYET KARI (ZARARI)86.453 3.571 23.335 -12.140BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 86.453 3.571 23.335 -12.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -10.554 -328 2.031 2.987Cari Vergi Karşılığı-2.345 -26.950 -2.345 -20.642Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-113.987 -19.376 29.615 15.391Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi105.778 45.998 -25.239 8.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 75.899 3.243 25.366 -9.153DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 75.899 3.243 25.366 -9.153Grubun Karı (Zararı)75.899 3.243 25.366 -9.153Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958073BIST