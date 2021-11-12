***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 1.919.275 0 1.919.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -5.749 -612 24.097 0 0 0 10.221 27.957 0 27.957Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 0 -3.008 -8.041 0 398.179 0 10.221 1.947.232 0 1.947.232Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.786 54.424 0 0 0 121.652 168.290 0 168.290Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -4.194 44.187 0 124.482 0 121.652 2.191.551 0 2.191.551Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.218.802 44.725.909 52.944.711 6.196.669 43.168.968 49.365.637GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 1.252.012 4.278.195 5.530.207 992.145 4.179.622 5.171.767Teminat Mektupları1.252.012 1.114.620 2.366.632 992.145 1.562.036 2.554.181Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler13.090 350 13.440 14.924 358 15.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.238.922 1.114.270 2.353.192 977.221 1.561.678 2.538.899Banka Kredileri0 100.313 100.313 0 171.038 171.038İthalat Kabul Kredileri0 100.313 100.313 0 171.038 171.038Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.511.423 1.511.423 0 1.117.312 1.117.312Belgeli Akreditifler0 1.511.423 1.511.423 0 1.117.312 1.117.312Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.551.839 1.551.839 0 1.329.236 1.329.236Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 948.635 1.458.683 2.407.318 904.940 1.300.616 2.205.556Cayılamaz Taahhütler948.635 1.458.683 2.407.318 904.940 1.300.616 2.205.556Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri429.477 1.124.136 1.553.613 555.391 1.163.870 1.719.261Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 334.547 334.547 0 136.746 136.746İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri351.925 0 351.925 276.854 0 276.854Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri79.979 0 79.979 72.695 0 72.695İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler87.254 0 87.254 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.018.155 38.989.031 45.007.186 4.299.584 37.688.730 41.988.314Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.051.498 5.662.157 7.713.655 731.835 2.810.876 3.542.711Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.051.498 5.662.157 7.713.655 731.835 2.810.876 3.542.711Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.966.657 33.326.874 37.293.531 3.567.749 34.877.854 38.445.603Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri34.333 296.816 331.149 24.096 164.866 188.962Vadeli Döviz Alım İşlemleri23.328 141.861 165.189 16.564 79.529 96.093Vadeli Döviz Satım İşlemleri11.005 154.955 165.960 7.532 85.337 92.869Para ve Faiz Swap İşlemleri2.832.975 29.434.483 32.267.458 3.193.457 33.580.116 36.773.573Swap Para Alım İşlemleri899.982 10.496.107 11.396.089 689.629 11.397.039 12.086.668Swap Para Satım İşlemleri1.932.993 9.455.596 11.388.589 2.503.828 9.796.659 12.300.487Swap Faiz Alım İşlemleri0 4.741.390 4.741.390 0 6.193.209 6.193.209Swap Faiz Satım İşlemleri0 4.741.390 4.741.390 0 6.193.209 6.193.209Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.039.692 3.539.054 4.578.746 350.196 1.132.872 1.483.068Para Alım Opsiyonları379.337 1.879.617 2.258.954 165.033 561.256 726.289Para Satım Opsiyonları660.355 1.659.437 2.319.792 185.163 571.616 756.779Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri59.657 56.521 116.178 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri59.657 0 59.657 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 56.521 56.521 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER103.771.312 101.534.071 205.305.383 64.662.919 88.284.319 152.947.238EMANET KIYMETLER2.170.017 3.097.003 5.267.020 1.501.123 2.522.930 4.024.053Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler721.701 1.413.065 2.134.766 374.048 1.037.420 1.411.468Tahsile Alınan Çekler1.427.932 141.275 1.569.207 1.116.771 130.300 1.247.071Tahsile Alınan Ticari Senetler19.969 9.301 29.270 10.304 12.978 23.282Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler415 1.533.362 1.533.777 0 1.342.232 1.342.232Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER101.381.119 98.437.068 199.818.187 62.941.620 85.761.389 148.703.009Menkul Kıymetler187.781 0 187.781 286.197 0 286.197Teminat Senetleri22.020.190 27.249.754 49.269.944 21.605.410 23.723.645 45.329.055Emtia3.682.475 4.056.633 7.739.108 3.365.837 3.444.097 6.809.934Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul72.897.669 60.020.052 132.917.721 35.416.586 52.395.494 87.812.080Diğer Rehinli Kıymetler2.593.004 7.110.629 9.703.633 2.267.590 6.198.153 8.465.743Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI111.990.114 146.259.980 258.250.094 70.859.588 131.453.287 202.312.875Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı320.442 601.589Alınan Faizler1.666.572 992.279Ödenen Faizler-1.365.876 -676.971Alınan Temettüler19 8Alınan Ücret ve Komisyonlar29.202 27.092Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar222.832 209.571Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-172.993 -160.509Ödenen Vergiler-16.958 -8.772Diğer-42.356 218.891Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-316.499 568.875Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış51.543 -33.513Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.625.499 -456.446Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.479.597 -3.267.012Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-692.814 -796.378Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-39.875 -129.129Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.541.953 3.153.539Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)40.757 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.132.443 1.618.743Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)19.476 479.071Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.943 1.170.464YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları69.960 -170.096İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.229 -10.654Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller265.619 71.480Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-438.364 -240.758Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar314.339 177.610Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-228.699 -167.774Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar165.294 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit355.000 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları355.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi132.481 110.521Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)561.384 1.110.889Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.876.967 2.187.746Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.438.351 3.298.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)121.652 10.221DİĞER KAPSAMLI GELİRLER46.638 17.736Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar46.638 17.736Yabancı Para Çevrim Farkları0 -5.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-9.733 -785Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)68.413 30.894Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.042 -6.624TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.290 27.957Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.017.081 5.431.028 7.448.109 1.316.077 3.647.883 4.963.960Nakit ve Nakit Benzerleri713.491 5.116.142 5.829.633 352.362 3.281.693 3.634.055Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 287.449 4.048.803 4.336.252 236.800 3.033.781 3.270.581BankalarI-c 426.073 1.067.339 1.493.412 15.528 247.912 263.440Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 100.050 0 100.050Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-31 0 -31 -16 0 -16Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 628 28.679 29.307 509 82.251 82.760Devlet Borçlanma Senetleri628 8.537 9.165 509 32.178 32.687Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 20.142 20.142 0 50.073 50.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 425.036 97.274 522.310 262.892 144.122 407.014Devlet Borçlanma Senetleri417.362 97.274 514.636 255.218 144.122 399.340Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 877.926 188.933 1.066.859 700.314 139.817 840.131Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı200.040 157.804 357.844 146.782 138.880 285.662Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı677.886 31.129 709.015 553.532 937 554.469İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.305.403 9.681.907 17.987.310 7.044.376 9.658.368 16.702.744KredilerI-e-f 9.192.400 9.725.140 18.917.540 7.756.374 9.765.845 17.522.219Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 680.931 680.931 0 510.403 510.403Devlet Borçlanma Senetleri0 680.931 680.931 0 510.403 510.403Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -886.997 -724.164 -1.611.161 -711.998 -617.880 -1.329.878SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 669.646 0 669.646 495.818 0 495.818Satış Amaçlı669.646 0 669.646 495.818 0 495.818Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI605.249 0 605.249 548.560 0 548.560İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 605.249 0 605.249 548.560 0 548.560Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar605.249 0 605.249 548.560 0 548.560Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)137.158 0 137.158 139.397 0 139.397MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)38.036 0 38.036 41.147 0 41.147Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer38.036 0 38.036 41.147 0 41.147YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.701 0 2.701 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 76.568 0 76.568 91.757 0 91.757DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 251.288 2.203 253.491 139.234 1.030 140.264VARLIKLAR TOPLAMI12.103.130 15.115.138 27.218.268 9.816.366 13.307.281 23.123.647YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 6.428.823 12.015.280 18.444.103 4.030.308 9.911.979 13.942.287ALINAN KREDİLERII-c 16.547 2.138.960 2.155.507 39.279 3.238.656 3.277.935PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.386 139.818 142.204 3.651 238.918 242.569İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 334.430 146.407 480.837 308.583 246.236 554.819Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı213.285 105.317 318.602 252.184 207.663 459.847Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı121.145 41.090 162.235 56.399 38.573 94.972FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 75.126 56 75.182 74.101 771 74.872KARŞILIKLARII-h 257.356 16.992 274.348 265.953 61.324 327.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı46.100 0 46.100 38.930 0 38.930Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar211.256 16.992 228.248 227.023 61.324 288.347CARİ VERGİ BORCUII-i 28.767 0 28.767 43.659 0 43.659ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 2.229.523 2.229.523 0 2.228.521 2.228.521Krediler0 2.229.523 2.229.523 0 2.228.521 2.228.521Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 375.742 820.504 1.196.246 204.622 557.029 761.651ÖZKAYNAKLARII-l 2.196.394 -4.843 2.191.551 1.689.140 -19.083 1.670.057Ödenmiş Sermaye39.993 12.438 -19.083 -6.645Kar Yedekleri124.482 0 124.482 398.179 0 398.179Yasal Yedekler25.728 0 25.728 24.839 0 24.839Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler98.754 0 98.754 373.340 0 373.340Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar121.652 0 121.652 -273.697 0 -273.697Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -6.283 0 -6.283Dönem Net Kâr veya Zararı121.652 0 121.652 -267.414 0 -267.414Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.715.571 17.502.697 27.218.268 6.659.296 16.464.351 23.123.647Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.687.933 1.161.874 607.711 372.585Kredilerden Alınan Faizler1.263.235 917.307 444.643 295.986Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler27.250 0 10.905 0Bankalardan Alınan Faizler41.069 17.422 19.959 3.569Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.958 25.692 1.188 8.330Menkul Değerlerden Alınan Faizler63.155 40.844 23.036 16.698Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.562 1.225 230 293Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar34.142 21.010 12.823 7.769İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.451 18.609 9.983 8.636Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 275.266 160.609 107.980 48.002FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.335.874 -741.427 -484.808 -238.386Mevduata Verilen Faizler-771.605 -364.802 -281.058 -119.295Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-104.171 -142.335 -30.480 -38.145Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.331 -7.124 -555 -2.362İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-8.809 -7.137 -2.837 -2.338Diğer Faiz GiderleriIV-k -448.958 -220.029 -169.878 -76.246NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ352.059 420.447 122.903 134.199NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.473 25.786 10.060 5.629Alınan Ücret ve Komisyonlar38.600 34.858 13.669 10.023Gayri Nakdi Kredilerden27.838 20.437 9.619 6.608DiğerIV-k 10.762 14.421 4.050 3.415Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-15.127 -9.072 -3.609 -4.394Gayri Nakdi Kredilere-42 -39 -15 -9DiğerIV-k -15.085 -9.033 -3.594 -4.385TEMETTÜ GELİRLERİ19 8 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 87.178 89.565 19.518 46.229Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)24.267 31.268 7.875 4.106Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)40.512 -21.160 15.206 -35.479Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)22.399 79.457 -3.563 77.602DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 140.021 21.073 27.573 10.830FAALİYET BRÜT KÂRI602.750 556.879 180.054 196.887BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -166.017 -276.219 -17.019 -112.311DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e 0 -32 0 35PERSONEL GİDERLERİ (-)-172.993 -160.509 -60.113 -54.225DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -173.236