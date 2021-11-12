***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.11.2021 18:46
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.749 -612 24.097 0 0 0 10.221 27.957 0 27.957
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 0 -3.008 -8.041 0 398.179 0 10.221 1.947.232 0 1.947.232
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.786 54.424 0 0 0 121.652 168.290 0 168.290
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -4.194 44.187 0 124.482 0 121.652 2.191.551 0 2.191.551
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.218.802 44.725.909 52.944.711 6.196.669 43.168.968 49.365.637
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 1.252.012 4.278.195 5.530.207 992.145 4.179.622 5.171.767
Teminat Mektupları
1.252.012 1.114.620 2.366.632 992.145 1.562.036 2.554.181
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
13.090 350 13.440 14.924 358 15.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.238.922 1.114.270 2.353.192 977.221 1.561.678 2.538.899
Banka Kredileri
0 100.313 100.313 0 171.038 171.038
İthalat Kabul Kredileri
0 100.313 100.313 0 171.038 171.038
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.511.423 1.511.423 0 1.117.312 1.117.312
Belgeli Akreditifler
0 1.511.423 1.511.423 0 1.117.312 1.117.312
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.551.839 1.551.839 0 1.329.236 1.329.236
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 948.635 1.458.683 2.407.318 904.940 1.300.616 2.205.556
Cayılamaz Taahhütler
948.635 1.458.683 2.407.318 904.940 1.300.616 2.205.556
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
429.477 1.124.136 1.553.613 555.391 1.163.870 1.719.261
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 334.547 334.547 0 136.746 136.746
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
351.925 0 351.925 276.854 0 276.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
79.979 0 79.979 72.695 0 72.695
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
87.254 0 87.254 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.018.155 38.989.031 45.007.186 4.299.584 37.688.730 41.988.314
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.051.498 5.662.157 7.713.655 731.835 2.810.876 3.542.711
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.051.498 5.662.157 7.713.655 731.835 2.810.876 3.542.711
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.966.657 33.326.874 37.293.531 3.567.749 34.877.854 38.445.603
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
34.333 296.816 331.149 24.096 164.866 188.962
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
23.328 141.861 165.189 16.564 79.529 96.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
11.005 154.955 165.960 7.532 85.337 92.869
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.832.975 29.434.483 32.267.458 3.193.457 33.580.116 36.773.573
Swap Para Alım İşlemleri
899.982 10.496.107 11.396.089 689.629 11.397.039 12.086.668
Swap Para Satım İşlemleri
1.932.993 9.455.596 11.388.589 2.503.828 9.796.659 12.300.487
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 4.741.390 4.741.390 0 6.193.209 6.193.209
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 4.741.390 4.741.390 0 6.193.209 6.193.209
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.039.692 3.539.054 4.578.746 350.196 1.132.872 1.483.068
Para Alım Opsiyonları
379.337 1.879.617 2.258.954 165.033 561.256 726.289
Para Satım Opsiyonları
660.355 1.659.437 2.319.792 185.163 571.616 756.779
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
59.657 56.521 116.178 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
59.657 0 59.657 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 56.521 56.521 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
103.771.312 101.534.071 205.305.383 64.662.919 88.284.319 152.947.238
EMANET KIYMETLER
2.170.017 3.097.003 5.267.020 1.501.123 2.522.930 4.024.053
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
721.701 1.413.065 2.134.766 374.048 1.037.420 1.411.468
Tahsile Alınan Çekler
1.427.932 141.275 1.569.207 1.116.771 130.300 1.247.071
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.969 9.301 29.270 10.304 12.978 23.282
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
415 1.533.362 1.533.777 0 1.342.232 1.342.232
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
101.381.119 98.437.068 199.818.187 62.941.620 85.761.389 148.703.009
Menkul Kıymetler
187.781 0 187.781 286.197 0 286.197
Teminat Senetleri
22.020.190 27.249.754 49.269.944 21.605.410 23.723.645 45.329.055
Emtia
3.682.475 4.056.633 7.739.108 3.365.837 3.444.097 6.809.934
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
72.897.669 60.020.052 132.917.721 35.416.586 52.395.494 87.812.080
Diğer Rehinli Kıymetler
2.593.004 7.110.629 9.703.633 2.267.590 6.198.153 8.465.743
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
111.990.114 146.259.980 258.250.094 70.859.588 131.453.287 202.312.875
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
320.442 601.589
Alınan Faizler
1.666.572 992.279
Ödenen Faizler
-1.365.876 -676.971
Alınan Temettüler
19 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.202 27.092
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
222.832 209.571
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-172.993 -160.509
Ödenen Vergiler
-16.958 -8.772
Diğer
-42.356 218.891
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-316.499 568.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
51.543 -33.513
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.625.499 -456.446
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.479.597 -3.267.012
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-692.814 -796.378
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-39.875 -129.129
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.541.953 3.153.539
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
40.757 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.132.443 1.618.743
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
19.476 479.071
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.943 1.170.464
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
69.960 -170.096
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.229 -10.654
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
265.619 71.480
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-438.364 -240.758
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
314.339 177.610
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-228.699 -167.774
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
165.294 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
355.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
355.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
132.481 110.521
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
561.384 1.110.889
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.876.967 2.187.746
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.438.351 3.298.635
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.652 10.221
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
46.638 17.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.638 17.736
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -5.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-9.733 -785
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
68.413 30.894
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.042 -6.624
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.290 27.957
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.017.081 5.431.028 7.448.109 1.316.077 3.647.883 4.963.960
Nakit ve Nakit Benzerleri
713.491 5.116.142 5.829.633 352.362 3.281.693 3.634.055
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 287.449 4.048.803 4.336.252 236.800 3.033.781 3.270.581
Bankalar
I-c 426.073 1.067.339 1.493.412 15.528 247.912 263.440
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 100.050 0 100.050
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-31 0 -31 -16 0 -16
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 628 28.679 29.307 509 82.251 82.760
Devlet Borçlanma Senetleri
628 8.537 9.165 509 32.178 32.687
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 20.142 20.142 0 50.073 50.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 425.036 97.274 522.310 262.892 144.122 407.014
Devlet Borçlanma Senetleri
417.362 97.274 514.636 255.218 144.122 399.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 877.926 188.933 1.066.859 700.314 139.817 840.131
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
200.040 157.804 357.844 146.782 138.880 285.662
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
677.886 31.129 709.015 553.532 937 554.469
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.305.403 9.681.907 17.987.310 7.044.376 9.658.368 16.702.744
Krediler
I-e-f 9.192.400 9.725.140 18.917.540 7.756.374 9.765.845 17.522.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 680.931 680.931 0 510.403 510.403
Devlet Borçlanma Senetleri
0 680.931 680.931 0 510.403 510.403
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -886.997 -724.164 -1.611.161 -711.998 -617.880 -1.329.878
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 669.646 0 669.646 495.818 0 495.818
Satış Amaçlı
669.646 0 669.646 495.818 0 495.818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
605.249 0 605.249 548.560 0 548.560
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 605.249 0 605.249 548.560 0 548.560
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
605.249 0 605.249 548.560 0 548.560
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
137.158 0 137.158 139.397 0 139.397
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
38.036 0 38.036 41.147 0 41.147
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
38.036 0 38.036 41.147 0 41.147
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.701 0 2.701 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 76.568 0 76.568 91.757 0 91.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 251.288 2.203 253.491 139.234 1.030 140.264
VARLIKLAR TOPLAMI
12.103.130 15.115.138 27.218.268 9.816.366 13.307.281 23.123.647
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 6.428.823 12.015.280 18.444.103 4.030.308 9.911.979 13.942.287
ALINAN KREDİLER
II-c 16.547 2.138.960 2.155.507 39.279 3.238.656 3.277.935
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.386 139.818 142.204 3.651 238.918 242.569
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 334.430 146.407 480.837 308.583 246.236 554.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
213.285 105.317 318.602 252.184 207.663 459.847
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
121.145 41.090 162.235 56.399 38.573 94.972
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 75.126 56 75.182 74.101 771 74.872
KARŞILIKLAR
II-h 257.356 16.992 274.348 265.953 61.324 327.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
46.100 0 46.100 38.930 0 38.930
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
211.256 16.992 228.248 227.023 61.324 288.347
CARİ VERGİ BORCU
II-i 28.767 0 28.767 43.659 0 43.659
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.229.523 2.229.523 0 2.228.521 2.228.521
Krediler
0 2.229.523 2.229.523 0 2.228.521 2.228.521
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 375.742 820.504 1.196.246 204.622 557.029 761.651
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.196.394 -4.843 2.191.551 1.689.140 -19.083 1.670.057
Ödenmiş Sermaye
39.993 12.438 -19.083 -6.645
Kar Yedekleri
124.482 0 124.482 398.179 0 398.179
Yasal Yedekler
25.728 0 25.728 24.839 0 24.839
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.754 0 98.754 373.340 0 373.340
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
121.652 0 121.652 -273.697 0 -273.697
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -6.283 0 -6.283
Dönem Net Kâr veya Zararı
121.652 0 121.652 -267.414 0 -267.414
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.715.571 17.502.697 27.218.268 6.659.296 16.464.351 23.123.647
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.687.933 1.161.874 607.711 372.585
Kredilerden Alınan Faizler
1.263.235 917.307 444.643 295.986
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27.250 0 10.905 0
Bankalardan Alınan Faizler
41.069 17.422 19.959 3.569
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.958 25.692 1.188 8.330
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
63.155 40.844 23.036 16.698
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.562 1.225 230 293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
34.142 21.010 12.823 7.769
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.451 18.609 9.983 8.636
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 275.266 160.609 107.980 48.002
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.335.874 -741.427 -484.808 -238.386
Mevduata Verilen Faizler
-771.605 -364.802 -281.058 -119.295
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-104.171 -142.335 -30.480 -38.145
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.331 -7.124 -555 -2.362
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.809 -7.137 -2.837 -2.338
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -448.958 -220.029 -169.878 -76.246
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
352.059 420.447 122.903 134.199
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.473 25.786 10.060 5.629
Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.600 34.858 13.669 10.023
Gayri Nakdi Kredilerden
27.838 20.437 9.619 6.608
Diğer
IV-k 10.762 14.421 4.050 3.415
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.127 -9.072 -3.609 -4.394
Gayri Nakdi Kredilere
-42 -39 -15 -9
Diğer
IV-k -15.085 -9.033 -3.594 -4.385
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 8 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 87.178 89.565 19.518 46.229
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
24.267 31.268 7.875 4.106
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
40.512 -21.160 15.206 -35.479
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
22.399 79.457 -3.563 77.602
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 140.021 21.073 27.573 10.830
FAALİYET BRÜT KÂRI
602.750 556.879 180.054 196.887
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -166.017 -276.219 -17.019 -112.311
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e 0 -32 0 35
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-172.993 -160.509 -60.113 -54.225
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -173.236