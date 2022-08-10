***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.08.2022 22:09
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -948 509 0 0 0 6.904 452.030 0 0 0 560.858 1.019.353 0 1.019.353
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
765.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.500 0 765.500
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 11.926 0 11.926
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.655.500 0 0 -6.314 33.228 -9.445 0 0 0 -45.302 637.553 0 429.402 15.708 560.858 4.271.188 0 4.271.188
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.463.777 64.094.436 82.558.213 14.777.568 60.414.608 75.192.176
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 3.023.265 4.951.704 7.974.969 1.664.992 5.381.558 7.046.550
Teminat Mektupları
2.428.715 1.542.338 3.971.053 1.592.992 1.495.196 3.088.188
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.542 703 10.245 13.542 562 14.104
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.419.173 1.541.635 3.960.808 1.579.450 1.494.634 3.074.084
Banka Kredileri
0 58.515 58.515 0 209.466 209.466
İthalat Kabul Kredileri
0 58.515 58.515 0 209.466 209.466
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966
Belgeli Akreditifler
0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
594.550 609.164 1.203.714 72.000 1.160.930 1.232.930
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 748.108 605.967 1.354.075 1.323.073 1.127.229 2.450.302
Cayılamaz Taahhütler
748.108 605.967 1.354.075 1.323.073 1.127.229 2.450.302
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
200.421 605.967 806.388 785.280 1.127.229 1.912.509
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
311.426 0 311.426 375.348 0 375.348
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
102.057 0 102.057 81.744 0 81.744
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
134.204 0 134.204 80.701 0 80.701
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
14.692.404 58.536.765 73.229.169 11.789.503 53.905.821 65.695.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.507.042 19.233.772 21.740.814 1.941.698 10.269.552 12.211.250
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.507.042 19.233.772 21.740.814 1.941.698 10.269.552 12.211.250
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.185.362 39.302.993 51.488.355 9.847.805 43.636.269 53.484.074
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
612.567 860.104 1.472.671 63.147 461.798 524.945
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
599.506 134.112 733.618 57.935 201.015 258.950
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
13.061 725.992 739.053 5.212 260.783 265.995
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.376.810 32.820.391 41.197.201 9.001.635 40.457.268 49.458.903
Swap Para Alım İşlemleri
1.655.372 14.977.209 16.632.581 1.644.276 16.735.347 18.379.623
Swap Para Satım İşlemleri
6.001.438 10.498.938 16.500.376 7.147.359 10.645.405 17.792.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
360.000 3.672.122 4.032.122 105.000 6.538.258 6.643.258
Swap Faiz Satım İşlemleri
360.000 3.672.122 4.032.122 105.000 6.538.258 6.643.258
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.720.233 5.145.499 7.865.732 648.267 2.602.574 3.250.841
Para Alım Opsiyonları
1.521.171 2.274.454 3.795.625 545.677 960.786 1.506.463
Para Satım Opsiyonları
1.199.062 2.871.045 4.070.107 102.590 1.641.788 1.744.378
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
475.752 476.999 952.751 134.756 114.629 249.385
Futures Para Alım İşlemleri
475.752 0 475.752 111.427 26.658 138.085
Futures Para Satım İşlemleri
0 476.999 476.999 23.329 87.971 111.300
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
118.565.973 204.405.570 322.971.543 103.605.866 146.594.016 250.199.882
EMANET KIYMETLER
3.713.532 5.346.709 9.060.241 2.863.349 4.298.762 7.162.111
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
831.445 4.536.865 5.368.310 763.980 2.878.374 3.642.354
Tahsile Alınan Çekler
2.268.087 212.360 2.480.447 1.932.915 249.852 2.182.767
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.450 14.978 34.428 20.454 13.707 34.161
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
594.550 582.506 1.177.056 146.000 1.156.829 1.302.829
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
114.632.265 199.058.861 313.691.126 100.522.341 142.295.254 242.817.595
Menkul Kıymetler
563.462 0 563.462 171.003 0 171.003
Teminat Senetleri
23.492.900 46.402.450 69.895.350 22.484.916 39.594.685 62.079.601
Emtia
3.959.543 5.857.344 9.816.887 3.718.689 4.914.930 8.633.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
83.172.959 134.703.280 217.876.239 71.551.856 87.374.886 158.926.742
Diğer Rehinli Kıymetler
3.443.401 12.095.787 15.539.188 2.595.877 10.410.753 13.006.630
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
137.029.750 268.500.006 405.529.756 118.383.434 207.008.624 325.392.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
922.810 334.974
Alınan Faizler
2.095.319 1.120.075
Ödenen Faizler
-1.602.663 -877.699
Alınan Temettüler
24 19
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.073 19.833
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
220.943 200.365
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-202.623 -120.047
Ödenen Vergiler
-18.500 -10.108
Diğer
VI-b 396.237 2.536
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.277.270 -672.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.920 63.141
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-164.587 -189.947
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.908.016 -1.033.461
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-952.982 -597.208
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-191.275 74.774
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.677.297 2.485.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-200.552 37.683
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-317.549 -1.476.362
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 2.289.014 -37.013
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.200.080 -337.487
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.358.311 222.312
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -6.444
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
432.441 186.988
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-424.758 -19.466
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 124.639
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.365.994 -228.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 165.294
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
748.658 340.457
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
765.500 355.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.842 -14.543
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-b 152.846 99.474
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.743.273 324.756
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 3.093.705 1.876.967
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 5.836.978 2.201.723
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
560.858 75.899
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
458.495 46.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-439 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
458.934 46.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.854 -8.851
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
601.378 67.278
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-147.298 -11.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.019.353 122.640
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.463.207 9.196.864 13.660.071 4.034.915 6.684.532 10.719.447
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.989.932 7.853.765 9.843.697 682.102 6.263.183 6.945.285
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 828.939 6.899.559 7.728.498 451.718 5.940.133 6.391.851
Bankalar
I-c 487 954.206 954.693 230.440 323.050 553.490
Para Piyasalarından Alacaklar
1.160.595 0 1.160.595 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-89 0 -89 -56 0 -56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 82.170 6.683 88.853 16.128 118.796 134.924
Devlet Borçlanma Senetleri
3.264 1.831 5.095 529 1.789 2.318
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
78.906 4.852 83.758 15.599 117.007 132.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 927.636 183.283 1.110.919 573.771 93.408 667.179
Devlet Borçlanma Senetleri
919.962 183.283 1.103.245 566.097 93.408 659.505
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.463.469 1.153.133 2.616.602 2.762.914 209.145 2.972.059
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
507.843 321.631 829.474 1.400.100 128.615 1.528.715
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
955.626 831.502 1.787.128 1.362.814 80.530 1.443.344
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.663.123 14.964.625 31.627.748 11.540.159 13.391.732 24.931.891
Krediler
I-e-f 16.708.572 14.457.061 31.165.633 12.331.744 13.656.299 25.988.043
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e-f 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468
Devlet Borçlanma Senetleri
1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -1.128.891 -1.125.914 -2.254.805 -791.585 -1.288.035 -2.079.620
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 1.033.684 0 1.033.684 1.039.002 0 1.039.002
Satış Amaçlı
1.033.684 0 1.033.684 1.039.002 0 1.039.002
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
902.418 0 902.418 669.736 0 669.736
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 902.418 0 902.418 669.736 0 669.736
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
902.418 0 902.418 669.736 0 669.736
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
149.197 0 149.197 148.917 0 148.917
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
45.883 0 45.883 51.007 0 51.007
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
45.883 0 45.883 51.007 0 51.007
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 2.829 0 2.829
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 2.636 0 2.636 24.389 0 24.389
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 471.230 4.472 475.702 423.468 3.954 427.422
VARLIKLAR TOPLAMI
23.731.378 24.165.961 47.897.339 17.934.422 20.080.218 38.014.640
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 13.188.152 17.932.336 31.120.488 6.293.972 18.340.691 24.634.663
ALINAN KREDİLER
II-c 8.018 3.465.779 3.473.797 10.553 3.775.895 3.786.448
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.081.451 508.355 1.589.806 1.295 210.613 211.908
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 484.705 415.629 900.334 871.052 158.407 1.029.459
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
340.918 273.605 614.523 735.350 107.245 842.595
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
143.787 142.024 285.811 135.702 51.162 186.864
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 82.357 0 82.357 74.211 0 74.211
KARŞILIKLAR
II-h 88.779 195.024 283.803 85.030 161.447 246.477
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
71.353 0 71.353 69.674 0 69.674
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.426 195.024 212.450 15.356 161.447 176.803
CARİ VERGİ BORCU
II-i 248.140 0 248.140 49.701 0 49.701
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213
Krediler
0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 583.927 1.993.208 2.577.135 493.305 1.666.846 2.160.151
ÖZKAYNAKLAR
II-l 3.918.746 352.442 4.271.188 2.464.139 10.270 2.474.409
Ödenmiş Sermaye
2.655.500 0 2.655.500 1.890.000 0 1.890.000
Sermaye Yedekleri
-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.783 0 23.783 24.222 0 24.222
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
239.809 352.442 592.251 123.047 10.270 133.317
Kar Yedekleri
429.402 0 429.402 124.587 0 124.587
Yasal Yedekler
31.287 0 31.287 25.728 0 25.728
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
398.010 0 398.010 98.754 0 98.754
Diğer Kar Yedekleri
105 0 105 105 0 105
Kar veya Zarar
576.566 0 576.566 304.815 0 304.815
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.708 0 15.708 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
560.858 0 560.858 304.815 0 304.815
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.684.275 28.213.064 47.897.339 10.343.258 27.671.382 38.014.640
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.375.904 1.077.046 1.336.152 581.550
Kredilerden Alınan Faizler
1.700.717 815.416 926.220 433.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.951 16.345 1.675 9.990
Bankalardan Alınan Faizler
11.216 21.110 3.615 14.896
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.118 16.770 15.221 7.800
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
216.654 40.119 162.474 20.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.233 1.332 996 424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
119.260 21.319 85.465 10.939
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
95.161 17.468 76.013 8.732
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 393.248 167.286 226.947 95.130
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.810.994 -851.066 -995.772 -459.754
Mevduata Verilen Faizler
-905.506 -490.547 -517.558 -268.912
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-113.470 -73.691 -61.281 -33.279
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-27.921 -1.776 -26.631 -549
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.184 -5.972 -3.223 -3.053
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -757.913 -279.080 -387.079 -153.961
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
564.910 225.980 340.380 121.796
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
31.912 16.589 19.541 9.083
Alınan Ücret ve Komisyonlar
53.960 28.107 32.389 15.231
Gayri Nakdi Kredilerden
20.337 18.219 11.176 9.587
Diğer
IV-k 33.623 9.888 21.213 5.644
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-22.048 -11.518 -12.848 -6.148
Gayri Nakdi Kredilere
-23 -27 -17 -15
Diğer
IV-k -22.025 -11.491 -12.831 -6.133
TEMETTÜ GELİRLERİ
24 19 24 19
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 178.099 67.660 115.004 9.726
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.475 16.392 30.121 7.556
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.622 25.306 -11.665 -6.300
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
152.246 25.962 96.548 8.470
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 104.062 112.448 76.994 84.029
FAALİYET BRÜT KÂRI
879.007 422.696 551.943 224.653
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e 44.097 -148.998 -20.678 -106.839
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -2.953 0 -35 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-202.623 -120.047 -104.413 -62.426
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -176.715 -103.326 -89.549 -51.309
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
540.813 50.325 337.268 4.079
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
154.547 28.160 111.301 14.241
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 695.360 78.485 448.569 18.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -134.502 -2.586 -91.033 7.046
Cari Vergi Karşılığı
-233.433 0 -197.223 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-170.132 -89.959 -6.930 28.073
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
269.063 87.373 113.120 -21.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 560.858 75.899 357.536 25.366
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 560.858 75.899 357.536 25.366
Grubun Karı (Zararı)
560.858 75.899 357.536 25.366
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054385
BIST