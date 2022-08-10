***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -948 509 0 0 0 6.904 452.030 0 0 0 560.858 1.019.353 0 1.019.353Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı765.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.500 0 765.500İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 11.926 0 11.926Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.655.500 0 0 -6.314 33.228 -9.445 0 0 0 -45.302 637.553 0 429.402 15.708 560.858 4.271.188 0 4.271.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER18.463.777 64.094.436 82.558.213 14.777.568 60.414.608 75.192.176GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 3.023.265 4.951.704 7.974.969 1.664.992 5.381.558 7.046.550Teminat Mektupları2.428.715 1.542.338 3.971.053 1.592.992 1.495.196 3.088.188Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler9.542 703 10.245 13.542 562 14.104Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.419.173 1.541.635 3.960.808 1.579.450 1.494.634 3.074.084Banka Kredileri0 58.515 58.515 0 209.466 209.466İthalat Kabul Kredileri0 58.515 58.515 0 209.466 209.466Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966Belgeli Akreditifler0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden594.550 609.164 1.203.714 72.000 1.160.930 1.232.930Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 748.108 605.967 1.354.075 1.323.073 1.127.229 2.450.302Cayılamaz Taahhütler748.108 605.967 1.354.075 1.323.073 1.127.229 2.450.302Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri200.421 605.967 806.388 785.280 1.127.229 1.912.509Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri311.426 0 311.426 375.348 0 375.348Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri102.057 0 102.057 81.744 0 81.744İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler134.204 0 134.204 80.701 0 80.701Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR14.692.404 58.536.765 73.229.169 11.789.503 53.905.821 65.695.324Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.507.042 19.233.772 21.740.814 1.941.698 10.269.552 12.211.250Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.507.042 19.233.772 21.740.814 1.941.698 10.269.552 12.211.250Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler12.185.362 39.302.993 51.488.355 9.847.805 43.636.269 53.484.074Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri612.567 860.104 1.472.671 63.147 461.798 524.945Vadeli Döviz Alım İşlemleri599.506 134.112 733.618 57.935 201.015 258.950Vadeli Döviz Satım İşlemleri13.061 725.992 739.053 5.212 260.783 265.995Para ve Faiz Swap İşlemleri8.376.810 32.820.391 41.197.201 9.001.635 40.457.268 49.458.903Swap Para Alım İşlemleri1.655.372 14.977.209 16.632.581 1.644.276 16.735.347 18.379.623Swap Para Satım İşlemleri6.001.438 10.498.938 16.500.376 7.147.359 10.645.405 17.792.764Swap Faiz Alım İşlemleri360.000 3.672.122 4.032.122 105.000 6.538.258 6.643.258Swap Faiz Satım İşlemleri360.000 3.672.122 4.032.122 105.000 6.538.258 6.643.258Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.720.233 5.145.499 7.865.732 648.267 2.602.574 3.250.841Para Alım Opsiyonları1.521.171 2.274.454 3.795.625 545.677 960.786 1.506.463Para Satım Opsiyonları1.199.062 2.871.045 4.070.107 102.590 1.641.788 1.744.378Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri475.752 476.999 952.751 134.756 114.629 249.385Futures Para Alım İşlemleri475.752 0 475.752 111.427 26.658 138.085Futures Para Satım İşlemleri0 476.999 476.999 23.329 87.971 111.300Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER118.565.973 204.405.570 322.971.543 103.605.866 146.594.016 250.199.882EMANET KIYMETLER3.713.532 5.346.709 9.060.241 2.863.349 4.298.762 7.162.111Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler831.445 4.536.865 5.368.310 763.980 2.878.374 3.642.354Tahsile Alınan Çekler2.268.087 212.360 2.480.447 1.932.915 249.852 2.182.767Tahsile Alınan Ticari Senetler19.450 14.978 34.428 20.454 13.707 34.161Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler594.550 582.506 1.177.056 146.000 1.156.829 1.302.829Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER114.632.265 199.058.861 313.691.126 100.522.341 142.295.254 242.817.595Menkul Kıymetler563.462 0 563.462 171.003 0 171.003Teminat Senetleri23.492.900 46.402.450 69.895.350 22.484.916 39.594.685 62.079.601Emtia3.959.543 5.857.344 9.816.887 3.718.689 4.914.930 8.633.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul83.172.959 134.703.280 217.876.239 71.551.856 87.374.886 158.926.742Diğer Rehinli Kıymetler3.443.401 12.095.787 15.539.188 2.595.877 10.410.753 13.006.630Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI137.029.750 268.500.006 405.529.756 118.383.434 207.008.624 325.392.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı922.810 334.974Alınan Faizler2.095.319 1.120.075Ödenen Faizler-1.602.663 -877.699Alınan Temettüler24 19Alınan Ücret ve Komisyonlar34.073 19.833Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar220.943 200.365Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-202.623 -120.047Ödenen Vergiler-18.500 -10.108DiğerVI-b 396.237 2.536Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.277.270 -672.461Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış45.920 63.141Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-164.587 -189.947Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.908.016 -1.033.461Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-952.982 -597.208Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-191.275 74.774Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.677.297 2.485.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-200.552 37.683Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-317.549 -1.476.362Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b 2.289.014 -37.013Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.200.080 -337.487YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.358.311 222.312İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 -6.444Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller432.441 186.988Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-424.758 -19.466Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 124.639Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.365.994 -228.699Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 165.294Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit748.658 340.457Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları765.500 355.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.842 -14.543Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-b 152.846 99.474Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.743.273 324.756Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 3.093.705 1.876.967Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 5.836.978 2.201.723Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)560.858 75.899DİĞER KAPSAMLI GELİRLER458.495 46.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-439 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar458.934 46.741Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.854 -8.851Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)601.378 67.278Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-147.298 -11.686TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.019.353 122.640Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.463.207 9.196.864 13.660.071 4.034.915 6.684.532 10.719.447Nakit ve Nakit Benzerleri1.989.932 7.853.765 9.843.697 682.102 6.263.183 6.945.285Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 828.939 6.899.559 7.728.498 451.718 5.940.133 6.391.851BankalarI-c 487 954.206 954.693 230.440 323.050 553.490Para Piyasalarından Alacaklar1.160.595 0 1.160.595 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-89 0 -89 -56 0 -56Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 82.170 6.683 88.853 16.128 118.796 134.924Devlet Borçlanma Senetleri3.264 1.831 5.095 529 1.789 2.318Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar78.906 4.852 83.758 15.599 117.007 132.606Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 927.636 183.283 1.110.919 573.771 93.408 667.179Devlet Borçlanma Senetleri919.962 183.283 1.103.245 566.097 93.408 659.505Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 1.463.469 1.153.133 2.616.602 2.762.914 209.145 2.972.059Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı507.843 321.631 829.474 1.400.100 128.615 1.528.715Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı955.626 831.502 1.787.128 1.362.814 80.530 1.443.344İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.663.123 14.964.625 31.627.748 11.540.159 13.391.732 24.931.891KredilerI-e-f 16.708.572 14.457.061 31.165.633 12.331.744 13.656.299 25.988.043Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e-f 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468Devlet Borçlanma Senetleri1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -1.128.891 -1.125.914 -2.254.805 -791.585 -1.288.035 -2.079.620SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 1.033.684 0 1.033.684 1.039.002 0 1.039.002Satış Amaçlı1.033.684 0 1.033.684 1.039.002 0 1.039.002Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI902.418 0 902.418 669.736 0 669.736İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 902.418 0 902.418 669.736 0 669.736Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar902.418 0 902.418 669.736 0 669.736Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)149.197 0 149.197 148.917 0 148.917MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)45.883 0 45.883 51.007 0 51.007Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer45.883 0 45.883 51.007 0 51.007YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 2.829 0 2.829ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 2.636 0 2.636 24.389 0 24.389DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 471.230 4.472 475.702 423.468 3.954 427.422VARLIKLAR TOPLAMI23.731.378 24.165.961 47.897.339 17.934.422 20.080.218 38.014.640YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 13.188.152 17.932.336 31.120.488 6.293.972 18.340.691 24.634.663ALINAN KREDİLERII-c 8.018 3.465.779 3.473.797 10.553 3.775.895 3.786.448PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.081.451 508.355 1.589.806 1.295 210.613 211.908İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 484.705 415.629 900.334 871.052 158.407 1.029.459Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı340.918 273.605 614.523 735.350 107.245 842.595Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı143.787 142.024 285.811 135.702 51.162 186.864FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 82.357 0 82.357 74.211 0 74.211KARŞILIKLARII-h 88.779 195.024 283.803 85.030 161.447 246.477Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı71.353 0 71.353 69.674 0 69.674Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar17.426 195.024 212.450 15.356 161.447 176.803CARİ VERGİ BORCUII-i 248.140 0 248.140 49.701 0 49.701ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213Krediler0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 583.927 1.993.208 2.577.135 493.305 1.666.846 2.160.151ÖZKAYNAKLARII-l 3.918.746 352.442 4.271.188 2.464.139 10.270 2.474.409Ödenmiş Sermaye2.655.500 0 2.655.500 1.890.000 0 1.890.000Sermaye Yedekleri-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.783 0 23.783 24.222 0 24.222Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler239.809 352.442 592.251 123.047 10.270 133.317Kar Yedekleri429.402 0 429.402 124.587 0 124.587Yasal Yedekler31.287 0 31.287 25.728 0 25.728Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler398.010 0 398.010 98.754 0 98.754Diğer Kar Yedekleri105 0 105 105 0 105Kar veya Zarar576.566 0 576.566 304.815 0 304.815Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.708 0 15.708 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı560.858 0 560.858 304.815 0 304.815Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.684.275 28.213.064 47.897.339 10.343.258 27.671.382 38.014.640Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.375.904 1.077.046 1.336.152 581.550Kredilerden Alınan Faizler1.700.717 815.416 926.220 433.639Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10.951 16.345 1.675 9.990Bankalardan Alınan Faizler11.216 21.110 3.615 14.896Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler43.118 16.770 15.221 7.800Menkul Değerlerden Alınan Faizler216.654 40.119 162.474 20.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.233 1.332 996 424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar119.260 21.319 85.465 10.939İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler95.161 17.468 76.013 8.732Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 393.248 167.286 226.947 95.130FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.810.994 -851.066 -995.772 -459.754Mevduata Verilen Faizler-905.506 -490.547 -517.558 -268.912Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-113.470 -73.691 -61.281 -33.279Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-27.921 -1.776 -26.631 -549İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.184 -5.972 -3.223 -3.053Diğer Faiz GiderleriIV-k -757.913 -279.080 -387.079 -153.961NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ564.910 225.980 340.380 121.796NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ31.912 16.589 19.541 9.083Alınan Ücret ve Komisyonlar53.960 28.107 32.389 15.231Gayri Nakdi Kredilerden20.337 18.219 11.176 9.587DiğerIV-k 33.623 9.888 21.213 5.644Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-22.048 -11.518 -12.848 -6.148Gayri Nakdi Kredilere-23 -27 -17 -15DiğerIV-k -22.025 -11.491 -12.831 -6.133TEMETTÜ GELİRLERİ24 19 24 19TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 178.099 67.660 115.004 9.726Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.475 16.392 30.121 7.556Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.622 25.306 -11.665 -6.300Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)152.246 25.962 96.548 8.470DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 104.062 112.448 76.994 84.029FAALİYET BRÜT KÂRI879.007 422.696 551.943 224.653BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e 44.097 -148.998 -20.678 -106.839DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -2.953 0 -35 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-202.623 -120.047 -104.413 -62.426DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -176.715 -103.326 -89.549 -51.309NET FAALİYET KARI (ZARARI)540.813 50.325 337.268 4.079BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)154.547 28.160 111.301 14.241NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 695.360 78.485 448.569 18.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -134.502 -2.586 -91.033 7.046Cari Vergi Karşılığı-233.433 0 -197.223 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-170.132 -89.959 -6.930 28.073Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi269.063 87.373 113.120 -21.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 560.858 75.899 357.536 25.366DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 560.858 75.899 357.536 25.366Grubun Karı (Zararı)560.858 75.899 357.536 25.366Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054385BIST