***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -948 509 0 0 0 6.904 452.030 0 0 0 560.858 1.019.353 0 1.019.353Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı765.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.500 0 765.500İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -3.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 11.926 0 11.926Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.655.500 0 0 -6.314 33.228 -9.445 0 0 0 -45.302 637.553 0 429.402 15.708 560.858 4.271.188 0 4.271.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER17.215.715 58.028.654 75.244.369 13.597.786 53.743.963 67.341.749GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 3.023.265 4.951.704 7.974.969 1.664.992 5.381.558 7.046.550Teminat Mektupları2.428.715 1.542.338 3.971.053 1.592.992 1.495.196 3.088.188Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler9.542 703 10.245 13.542 562 14.104Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.419.173 1.541.635 3.960.808 1.579.450 1.494.634 3.074.084Banka Kredileri0 58.515 58.515 0 209.466 209.466İthalat Kabul Kredileri0 58.515 58.515 0 209.466 209.466Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966Belgeli Akreditifler0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden594.550 609.164 1.203.714 72.000 1.160.930 1.232.930Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 707.608 605.967 1.313.575 1.243.073 1.127.229 2.370.302Cayılamaz Taahhütler707.608 605.967 1.313.575 1.243.073 1.127.229 2.370.302Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri200.421 605.967 806.388 785.280 1.127.229 1.912.509Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri270.926 0 270.926 295.348 0 295.348Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri102.057 0 102.057 81.744 0 81.744İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler134.204 0 134.204 80.701 0 80.701Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.484.842 52.470.983 65.955.825 10.689.721 47.235.176 57.924.897Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.507.042 23.259.374 25.766.416 2.088.375 15.177.059 17.265.434Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.507.042 23.259.374 25.766.416 2.088.375 15.177.059 17.265.434Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler10.977.800 29.211.609 40.189.409 8.601.346 32.058.117 40.659.463Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri464.392 701.822 1.166.214 48.381 448.470 496.851Vadeli Döviz Alım İşlemleri451.331 134.112 585.443 43.169 201.015 244.184Vadeli Döviz Satım İşlemleri13.061 567.710 580.771 5.212 247.455 252.667Para ve Faiz Swap İşlemleri7.138.237 22.704.014 29.842.251 7.754.676 28.879.115 36.633.791Swap Para Alım İşlemleri416.799 12.272.609 12.689.408 543.994 14.059.378 14.603.372Swap Para Satım İşlemleri6.001.438 6.561.181 12.562.619 7.000.682 7.033.817 14.034.499Swap Faiz Alım İşlemleri360.000 1.935.112 2.295.112 105.000 3.892.960 3.997.960Swap Faiz Satım İşlemleri360.000 1.935.112 2.295.112 105.000 3.892.960 3.997.960Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.720.233 5.145.499 7.865.732 648.267 2.602.574 3.250.841Para Alım Opsiyonları1.521.171 2.274.454 3.795.625 545.677 960.786 1.506.463Para Satım Opsiyonları1.199.062 2.871.045 4.070.107 102.590 1.641.788 1.744.378Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri654.938 660.274 1.315.212 150.022 127.958 277.980Futures Para Alım İşlemleri475.752 183.275 659.027 111.427 39.987 151.414Futures Para Satım İşlemleri179.186 476.999 656.185 38.595 87.971 126.566Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER131.324.882 332.360.484 463.685.366 114.324.622 250.367.076 364.691.698EMANET KIYMETLER5.787.233 5.350.876 11.138.109 4.160.091 4.302.006 8.462.097Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.834.279 4.536.865 7.371.144 1.948.822 2.878.374 4.827.196Tahsile Alınan Çekler2.292.341 216.527 2.508.868 1.937.439 253.096 2.190.535Tahsile Alınan Ticari Senetler19.450 14.978 34.428 20.454 13.707 34.161Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler641.163 582.506 1.223.669 253.376 1.156.829 1.410.205Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER125.317.473 327.009.608 452.327.081 109.944.355 246.065.070 356.009.425Menkul Kıymetler563.462 0 563.462 171.003 0 171.003Teminat Senetleri23.492.900 46.402.450 69.895.350 22.484.916 39.594.685 62.079.601Emtia3.959.543 5.857.344 9.816.887 3.718.689 4.914.930 8.633.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul84.834.100 135.158.766 219.992.866 73.481.708 87.762.595 161.244.303Diğer Rehinli Kıymetler12.467.468 139.591.048 152.058.516 10.088.039 113.792.860 123.880.899Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 0 220.176 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI148.540.597 390.389.138 538.929.735 127.922.408 304.111.039 432.033.447Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı991.328 520.243Alınan Faizler2.275.761 1.259.394Ödenen Faizler-1.664.415 -942.430Alınan Temettüler24 46Alınan Ücret ve Komisyonlar39.187 21.543Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar255.527 261.132Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-228.392 -128.276Ödenen Vergiler-18.500 -10.108DiğerVI-b 332.136 58.942Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.313.743 -1.008.780Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış45.915 55.898Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-343.836 -324.774Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.035.119 -1.087.053Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.646.990 -851.705Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-191.275 74.774Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.857.029 2.532.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-200.552 37.683Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)313.417 -1.430.256Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b 2.515.154 -15.594Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.305.071 -488.537YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.361.592 220.430İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 -6.644Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller432.441 186.988Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-906.377 -19.466Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar478.338 122.957Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.365.994 -228.699Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 165.294Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit747.517 339.316Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları765.500 355.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-17.983 -15.684Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-b 125.894 97.698Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.816.890 168.907Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 3.410.629 2.157.969Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 6.227.519 2.326.876Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)560.858 75.899DİĞER KAPSAMLI GELİRLER458.495 46.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-439 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar458.934 46.741Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.854 -8.851Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)601.378 67.278Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-147.298 -11.686TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.019.353 122.640Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.564.635 9.362.715 13.927.350 3.983.893 6.679.992 10.663.885Nakit ve Nakit Benzerleri2.131.278 8.010.609 10.141.887 727.412 6.263.309 6.990.721Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 828.939 6.899.559 7.728.498 451.718 5.940.133 6.391.851BankalarI-c 107.233 1.111.050 1.218.283 233.250 323.176 556.426Para Piyasalarından Alacaklar1.195.195 0 1.195.195 42.500 0 42.500Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-89 0 -89 -56 0 -56Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 82.245 6.683 88.928 16.198 118.796 134.994Devlet Borçlanma Senetleri3.339 1.831 5.170 599 1.789 2.388Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar78.906 4.852 83.758 15.599 117.007 132.606Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 927.636 203.535 1.131.171 573.771 110.379 684.150Devlet Borçlanma Senetleri919.962 183.283 1.103.245 566.097 93.408 659.505Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 20.252 27.926 7.674 16.971 24.645Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 1.423.476 1.141.888 2.565.364 2.666.512 187.508 2.854.020Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı470.507 122.377 592.884 1.097.495 62.808 1.160.303Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı952.969 1.019.511 1.972.480 1.569.017 124.700 1.693.717İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.165.756 17.846.552 36.012.308 12.574.054 16.219.020 28.793.074KredilerI-e-f 16.931.218 14.457.061 31.388.279 12.442.675 13.656.299 26.098.974Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 1.460.262 2.995.537 4.455.799 1.100.363 2.965.523 4.065.886Faktoring AlacaklarıI-e-f 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468Devlet Borçlanma Senetleri1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -1.309.166 -1.239.524 -2.548.690 -968.984 -1.426.270 -2.395.254SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 1.033.684 0 1.033.684 1.039.012 0 1.039.012Satış Amaçlı1.033.684 0 1.033.684 1.039.012 0 1.039.012Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.128.116 0 1.128.116 815.278 0 815.278MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)49.095 0 49.095 53.411 0 53.411Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer49.095 0 49.095 53.411 0 53.411YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI14.414 0 14.414 3.181 0 3.181ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 2.663 0 2.663 24.416 0 24.416DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 615.680 89.990 705.670 539.405 40.119 579.524VARLIKLAR TOPLAMI25.574.043 27.299.257 52.873.300 19.032.650 22.939.131 41.971.781YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 13.139.135 17.889.597 31.028.732 6.077.888 18.285.287 24.363.175ALINAN KREDİLERII-c 437.335 8.159.611 8.596.946 182.243 8.087.012 8.269.255PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.233.521 508.355 1.741.876 62.155 210.613 272.768İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 327.508 90.369 417.877 516.741 71.046 587.787Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı261.676 77.235 338.911 429.359 40.318 469.677Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı65.832 13.134 78.966 87.382 30.728 118.110FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 83.989 0 83.989 76.060 0 76.060KARŞILIKLARII-h 97.759 195.024 292.783 93.583 161.447 255.030Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı79.619 0 79.619 77.483 0 77.483Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar18.140 195.024 213.164 16.100 161.447 177.547CARİ VERGİ BORCUII-i 249.485 0 249.485 60.533 0 60.533ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 89.834 0 89.834 13.440 0 13.440SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213Krediler0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 694.222 2.056.077 2.750.299 551.187 1.700.924 2.252.111ÖZKAYNAKLARII-l 3.918.746 352.442 4.271.188 2.464.139 10.270 2.474.409Ödenmiş Sermaye2.655.500 0 2.655.500 1.890.000 0 1.890.000Sermaye Yedekleri-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.783 0 23.783 24.222 0 24.222Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler239.809 352.442 592.251 123.047 10.270 133.317Kar Yedekleri429.402 0 429.402 124.587 0 124.587Yasal Yedekler31.287 0 31.287 25.728 0 25.728Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler398.010 0 398.010 98.754 0 98.754Diğer Kar Yedekleri105 0 105 105 0 105Kar veya Zarar576.566 0 576.566 304.815 0 304.815Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.708 0 15.708 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı560.858 0 560.858 304.815 0 304.815Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.271.534 32.601.766 52.873.300 10.097.969 31.873.812 41.971.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 2.556.673 1.216.381 1.433.471 651.528Kredilerden Alınan Faizler1.700.628 815.416 926.131 433.639Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10.951 16.345 1.675 9.990Bankalardan Alınan Faizler20.866 25.520 7.492 16.374Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler43.118 16.770 15.221 7.800Menkul Değerlerden Alınan Faizler216.659 40.124 162.474 20.095Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.238 1.337 996 424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar119.260 21.319 85.465 10.939İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler95.161 17.468 76.013 8.732Finansal Kiralama Faiz Gelirleri176.749 121.600 90.331 59.891Diğer Faiz GelirleriIV-k 387.702 180.606 230.147 103.739FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.882.122 -911.179 -1.035.999 -491.681Mevduata Verilen Faizler-899.971 -490.326 -513.862 -268.791Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-227.071 -151.945 -127.371 -74.934Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-31.920 -1.776 -29.263 -549İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.184 -5.972 -3.223 -3.053Diğer Faiz GiderleriIV-k -716.976 -261.160 -362.280 -144.354NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ674.551 305.202 397.472 159.847NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ37.026 18.299 22.566 9.552Alınan Ücret ve Komisyonlar61.290 31.128 36.807 16.237Gayri Nakdi Kredilerden20.144 17.997 11.002 9.472DiğerIV-k 41.146 13.131 25.805 6.765Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-24.264 -12.829 -14.241 -6.685Gayri Nakdi Kredilere-523 -53 -299 -27DiğerIV-k -23.741 -12.776 -13.942 -6.658TEMETTÜ GELİRLERİ24 46 24 34TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 155.448 70.993 101.501 6.800Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)35.414 16.958 30.121 8.194Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.945 124.193 -4.504 3.194Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)122.979 -70.158 75.884 -4.588DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 242.560 139.719 181.471 98.797FAALİYET BRÜT KÂRI1.109.609 534.259 703.034 275.030BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e 85.042 -175.481 10.838 -113.991DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -2.953 0 -35 900PERSONEL GİDERLERİ (-)-228.392 -135.443 -118.272 -69.940DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -218.605 -136.882 -111.049 -68.664NET FAALİYET KARI (ZARARI)744.701 86.453 484.516 23.335BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 744.701 86.453 484.516 23.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -183.843 -10.554 -126.980 2.031Cari Vergi Karşılığı-233.433 -2.345 -197.223 -2.345Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-222.141 -113.987 -40.637 29.615Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi271.731 105.778 110.880 -25.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 560.858 75.899 357.536 25.366DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 560.858 75.899 357.536 25.366Grubun Karı (Zararı)560.858 75.899 357.536 25.366Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054387BIST