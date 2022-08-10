***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.08.2022 22:10
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -948 509 0 0 0 6.904 452.030 0 0 0 560.858 1.019.353 0 1.019.353
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
765.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.500 0 765.500
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 11.926 0 11.926
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.655.500 0 0 -6.314 33.228 -9.445 0 0 0 -45.302 637.553 0 429.402 15.708 560.858 4.271.188 0 4.271.188
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
17.215.715 58.028.654 75.244.369 13.597.786 53.743.963 67.341.749
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 3.023.265 4.951.704 7.974.969 1.664.992 5.381.558 7.046.550
Teminat Mektupları
2.428.715 1.542.338 3.971.053 1.592.992 1.495.196 3.088.188
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.542 703 10.245 13.542 562 14.104
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.419.173 1.541.635 3.960.808 1.579.450 1.494.634 3.074.084
Banka Kredileri
0 58.515 58.515 0 209.466 209.466
İthalat Kabul Kredileri
0 58.515 58.515 0 209.466 209.466
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966
Belgeli Akreditifler
0 2.741.687 2.741.687 0 2.515.966 2.515.966
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
594.550 609.164 1.203.714 72.000 1.160.930 1.232.930
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 707.608 605.967 1.313.575 1.243.073 1.127.229 2.370.302
Cayılamaz Taahhütler
707.608 605.967 1.313.575 1.243.073 1.127.229 2.370.302
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
200.421 605.967 806.388 785.280 1.127.229 1.912.509
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
270.926 0 270.926 295.348 0 295.348
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
102.057 0 102.057 81.744 0 81.744
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
134.204 0 134.204 80.701 0 80.701
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.484.842 52.470.983 65.955.825 10.689.721 47.235.176 57.924.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.507.042 23.259.374 25.766.416 2.088.375 15.177.059 17.265.434
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.507.042 23.259.374 25.766.416 2.088.375 15.177.059 17.265.434
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.977.800 29.211.609 40.189.409 8.601.346 32.058.117 40.659.463
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
464.392 701.822 1.166.214 48.381 448.470 496.851
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
451.331 134.112 585.443 43.169 201.015 244.184
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
13.061 567.710 580.771 5.212 247.455 252.667
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.138.237 22.704.014 29.842.251 7.754.676 28.879.115 36.633.791
Swap Para Alım İşlemleri
416.799 12.272.609 12.689.408 543.994 14.059.378 14.603.372
Swap Para Satım İşlemleri
6.001.438 6.561.181 12.562.619 7.000.682 7.033.817 14.034.499
Swap Faiz Alım İşlemleri
360.000 1.935.112 2.295.112 105.000 3.892.960 3.997.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
360.000 1.935.112 2.295.112 105.000 3.892.960 3.997.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.720.233 5.145.499 7.865.732 648.267 2.602.574 3.250.841
Para Alım Opsiyonları
1.521.171 2.274.454 3.795.625 545.677 960.786 1.506.463
Para Satım Opsiyonları
1.199.062 2.871.045 4.070.107 102.590 1.641.788 1.744.378
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
654.938 660.274 1.315.212 150.022 127.958 277.980
Futures Para Alım İşlemleri
475.752 183.275 659.027 111.427 39.987 151.414
Futures Para Satım İşlemleri
179.186 476.999 656.185 38.595 87.971 126.566
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
131.324.882 332.360.484 463.685.366 114.324.622 250.367.076 364.691.698
EMANET KIYMETLER
5.787.233 5.350.876 11.138.109 4.160.091 4.302.006 8.462.097
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.834.279 4.536.865 7.371.144 1.948.822 2.878.374 4.827.196
Tahsile Alınan Çekler
2.292.341 216.527 2.508.868 1.937.439 253.096 2.190.535
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.450 14.978 34.428 20.454 13.707 34.161
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
641.163 582.506 1.223.669 253.376 1.156.829 1.410.205
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
125.317.473 327.009.608 452.327.081 109.944.355 246.065.070 356.009.425
Menkul Kıymetler
563.462 0 563.462 171.003 0 171.003
Teminat Senetleri
23.492.900 46.402.450 69.895.350 22.484.916 39.594.685 62.079.601
Emtia
3.959.543 5.857.344 9.816.887 3.718.689 4.914.930 8.633.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
84.834.100 135.158.766 219.992.866 73.481.708 87.762.595 161.244.303
Diğer Rehinli Kıymetler
12.467.468 139.591.048 152.058.516 10.088.039 113.792.860 123.880.899
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
148.540.597 390.389.138 538.929.735 127.922.408 304.111.039 432.033.447
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
991.328 520.243
Alınan Faizler
2.275.761 1.259.394
Ödenen Faizler
-1.664.415 -942.430
Alınan Temettüler
24 46
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.187 21.543
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
255.527 261.132
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-228.392 -128.276
Ödenen Vergiler
-18.500 -10.108
Diğer
VI-b 332.136 58.942
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.313.743 -1.008.780
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.915 55.898
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-343.836 -324.774
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.035.119 -1.087.053
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.646.990 -851.705
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-191.275 74.774
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.857.029 2.532.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-200.552 37.683
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
313.417 -1.430.256
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 2.515.154 -15.594
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.305.071 -488.537
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.361.592 220.430
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -6.644
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
432.441 186.988
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-906.377 -19.466
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
478.338 122.957
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.365.994 -228.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 165.294
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
747.517 339.316
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
765.500 355.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.983 -15.684
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-b 125.894 97.698
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.816.890 168.907
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 3.410.629 2.157.969
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 6.227.519 2.326.876
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
560.858 75.899
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
458.495 46.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-439 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
458.934 46.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.854 -8.851
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
601.378 67.278
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-147.298 -11.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.019.353 122.640
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.564.635 9.362.715 13.927.350 3.983.893 6.679.992 10.663.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.131.278 8.010.609 10.141.887 727.412 6.263.309 6.990.721
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 828.939 6.899.559 7.728.498 451.718 5.940.133 6.391.851
Bankalar
I-c 107.233 1.111.050 1.218.283 233.250 323.176 556.426
Para Piyasalarından Alacaklar
1.195.195 0 1.195.195 42.500 0 42.500
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-89 0 -89 -56 0 -56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 82.245 6.683 88.928 16.198 118.796 134.994
Devlet Borçlanma Senetleri
3.339 1.831 5.170 599 1.789 2.388
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
78.906 4.852 83.758 15.599 117.007 132.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 927.636 203.535 1.131.171 573.771 110.379 684.150
Devlet Borçlanma Senetleri
919.962 183.283 1.103.245 566.097 93.408 659.505
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 20.252 27.926 7.674 16.971 24.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.423.476 1.141.888 2.565.364 2.666.512 187.508 2.854.020
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
470.507 122.377 592.884 1.097.495 62.808 1.160.303
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
952.969 1.019.511 1.972.480 1.569.017 124.700 1.693.717
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.165.756 17.846.552 36.012.308 12.574.054 16.219.020 28.793.074
Krediler
I-e-f 16.931.218 14.457.061 31.388.279 12.442.675 13.656.299 26.098.974
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 1.460.262 2.995.537 4.455.799 1.100.363 2.965.523 4.065.886
Faktoring Alacakları
I-e-f 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468
Devlet Borçlanma Senetleri
1.083.442 1.633.478 2.716.920 0 1.023.468 1.023.468
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -1.309.166 -1.239.524 -2.548.690 -968.984 -1.426.270 -2.395.254
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 1.033.684 0 1.033.684 1.039.012 0 1.039.012
Satış Amaçlı
1.033.684 0 1.033.684 1.039.012 0 1.039.012
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.128.116 0 1.128.116 815.278 0 815.278
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
49.095 0 49.095 53.411 0 53.411
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
49.095 0 49.095 53.411 0 53.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.414 0 14.414 3.181 0 3.181
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 2.663 0 2.663 24.416 0 24.416
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 615.680 89.990 705.670 539.405 40.119 579.524
VARLIKLAR TOPLAMI
25.574.043 27.299.257 52.873.300 19.032.650 22.939.131 41.971.781
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 13.139.135 17.889.597 31.028.732 6.077.888 18.285.287 24.363.175
ALINAN KREDİLER
II-c 437.335 8.159.611 8.596.946 182.243 8.087.012 8.269.255
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.233.521 508.355 1.741.876 62.155 210.613 272.768
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 327.508 90.369 417.877 516.741 71.046 587.787
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
261.676 77.235 338.911 429.359 40.318 469.677
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
65.832 13.134 78.966 87.382 30.728 118.110
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 83.989 0 83.989 76.060 0 76.060
KARŞILIKLAR
II-h 97.759 195.024 292.783 93.583 161.447 255.030
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
79.619 0 79.619 77.483 0 77.483
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.140 195.024 213.164 16.100 161.447 177.547
CARİ VERGİ BORCU
II-i 249.485 0 249.485 60.533 0 60.533
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 89.834 0 89.834 13.440 0 13.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213
Krediler
0 3.350.291 3.350.291 0 3.347.213 3.347.213
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 694.222 2.056.077 2.750.299 551.187 1.700.924 2.252.111
ÖZKAYNAKLAR
II-l 3.918.746 352.442 4.271.188 2.464.139 10.270 2.474.409
Ödenmiş Sermaye
2.655.500 0 2.655.500 1.890.000 0 1.890.000
Sermaye Yedekleri
-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-6.314 0 -6.314 -2.532 0 -2.532
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.783 0 23.783 24.222 0 24.222
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
239.809 352.442 592.251 123.047 10.270 133.317
Kar Yedekleri
429.402 0 429.402 124.587 0 124.587
Yasal Yedekler
31.287 0 31.287 25.728 0 25.728
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
398.010 0 398.010 98.754 0 98.754
Diğer Kar Yedekleri
105 0 105 105 0 105
Kar veya Zarar
576.566 0 576.566 304.815 0 304.815
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.708 0 15.708 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
560.858 0 560.858 304.815 0 304.815
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.271.534 32.601.766 52.873.300 10.097.969 31.873.812 41.971.781
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.556.673 1.216.381 1.433.471 651.528
Kredilerden Alınan Faizler
1.700.628 815.416 926.131 433.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.951 16.345 1.675 9.990
Bankalardan Alınan Faizler
20.866 25.520 7.492 16.374
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.118 16.770 15.221 7.800
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
216.659 40.124 162.474 20.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.238 1.337 996 424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
119.260 21.319 85.465 10.939
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
95.161 17.468 76.013 8.732
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
176.749 121.600 90.331 59.891
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 387.702 180.606 230.147 103.739
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.882.122 -911.179 -1.035.999 -491.681
Mevduata Verilen Faizler
-899.971 -490.326 -513.862 -268.791
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-227.071 -151.945 -127.371 -74.934
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31.920 -1.776 -29.263 -549
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.184 -5.972 -3.223 -3.053
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -716.976 -261.160 -362.280 -144.354
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
674.551 305.202 397.472 159.847
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
37.026 18.299 22.566 9.552
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.290 31.128 36.807 16.237
Gayri Nakdi Kredilerden
20.144 17.997 11.002 9.472
Diğer
IV-k 41.146 13.131 25.805 6.765
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.264 -12.829 -14.241 -6.685
Gayri Nakdi Kredilere
-523 -53 -299 -27
Diğer
IV-k -23.741 -12.776 -13.942 -6.658
TEMETTÜ GELİRLERİ
24 46 24 34
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 155.448 70.993 101.501 6.800
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
35.414 16.958 30.121 8.194
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.945 124.193 -4.504 3.194
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
122.979 -70.158 75.884 -4.588
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 242.560 139.719 181.471 98.797
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.109.609 534.259 703.034 275.030
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e 85.042 -175.481 10.838 -113.991
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -2.953 0 -35 900
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-228.392 -135.443 -118.272 -69.940
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -218.605 -136.882 -111.049 -68.664
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
744.701 86.453 484.516 23.335
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 744.701 86.453 484.516 23.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -183.843 -10.554 -126.980 2.031
Cari Vergi Karşılığı
-233.433 -2.345 -197.223 -2.345
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-222.141 -113.987 -40.637 29.615
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
271.731 105.778 110.880 -25.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 560.858 75.899 357.536 25.366
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 560.858 75.899 357.536 25.366
Grubun Karı (Zararı)
560.858 75.899 357.536 25.366
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054387
BIST