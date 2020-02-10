***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/02/2020AçıklamalarBurgan Bank A.Ş.'nin 2019 Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818329BIST