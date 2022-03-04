***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi4/3/2022Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/03/2022Karar Sayısı2022/8SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBankamızın 2021 yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007520BIST