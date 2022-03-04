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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

04.03.2022 19:43
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4/3/2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2022
Karar Sayısı
2022/8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Bankamızın 2021 yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007520


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AVOD 1,43 2.582.204 % 43,00  
INVES 27,28 268.734.806 % 10,00  
YUNSA 14,59 40.900.738 % 9,95  
MEDTR 11,93 22.668.710 % 9,95  
VERUS 51,95 46.605.130 % 9,92  
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Riyal 3,7787 3,7976 % 0,76  
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Altın Ons 1.961 1.962 24,66  
Altın Gr. 898 898 18,51  
Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 0,39  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,27  
B. Petrol 114 114 3,42  
Seans Raporu 18:05
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