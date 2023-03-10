***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2023Karar Sayısı2023/08SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBankamızın 2022 yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122986BIST