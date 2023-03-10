***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.03.2023 19:17
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
Karar Sayısı
2023/08
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 2022 yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122986
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1648
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.134,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.134,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9609
|18,9684
|% 0,08
|
|Euro
|20,2270
|20,2353
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,7799
|22,8942
|% 1,10
|
|Frank
|20,5111
|20,6346
|% 1,46
|
|Riyal
|5,0358
|5,0610
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|29,92
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|17,68
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.664
|7.736
|106,00
|
|Yarım
|3.744
|3.786
|52,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.893
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,25
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CANTE
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17:57RAYSG
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17:56UNLU
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
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17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem