***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/07/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca yurtiçinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000-TL'yi (Bir Milyar Türk Lirası) aşmayacak ve yasal sınırlamalara uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, toplamda 3.000.000.000-TL (Üç Milyar Türk Lirası), Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı (bono ve/veya tahvil) ihraç edilmesi için konusunda SPK'na izin başvurusu yapılmışdı.Bahse konu başvurumuz 2 Temmuz 2020 tarih ve 40/830 Nolu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 3 Temmuz 2020 Tarih ve 89/BA-830 sayılı "Yurtiçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurtdışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi" ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854540BIST