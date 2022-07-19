***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/07/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000TL'yi aşmayacak şekilde, toplam 3.000.000.000TL nominal tutara kadar, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş olup söz konusu talebimiz 06 Temmuz 2022 tarih ve 37/1039 sayılı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046662BIST