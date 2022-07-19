***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
19.07.2022 18:53
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/07/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000TL'yi aşmayacak şekilde, toplam 3.000.000.000TL nominal tutara kadar, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş olup söz konusu talebimiz 06 Temmuz 2022 tarih ve 37/1039 sayılı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046662
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1357
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2724
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05967,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,46
|Açılış
|: 967,01
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5286
|17,5681
|% 0,78
|
|Euro
|17,9482
|17,9864
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,0494
|21,1550
|% 1,17
|
|Frank
|18,0569
|18,1657
|% 1,48
|
|Riyal
|4,6627
|4,6861
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,36
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.544
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.188
|3.239
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem