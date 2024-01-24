***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Bankamızca, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, toplam 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla 23 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18 Ocak 2024 tarih ve 4/63 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ektedir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242535BIST