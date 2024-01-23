***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.01.2024 22:03
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK İhraç Tavanı Başvuru Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025
Ek Açıklamalar
"Bankamızca, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, toplam 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla 23 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18 Ocak 2024 tarih ve 4/63 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ektedir."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İmzalı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Burgan Bank Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242371
BIST