***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK İhraç Tavanı Başvuru Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025Ek Açıklamalar"Bankamızca, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, toplam 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla 23 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18 Ocak 2024 tarih ve 4/63 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ektedir."Eklenen DökümanlarEK: 1 İmzalı Başvuru Formu.pdfEK: 2 Burgan Bank Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242371BIST