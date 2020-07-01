***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 29.04.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile Bankamız tarafından 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile ihraç başvurusunda bulunulması ve gerekli yasal süreçlerin yerine getirilmesi için Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ve Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar vermiştir.Bankamızca yurtiçinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000-TL'yi (Bir Milyar Türk Lirası) aşmayacak ve yasal sınırlamalara uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, toplamda 3.000.000.000-TL (Üç Milyar Türk Lirası), Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı (bono ve/veya tahvil) ihraç edilmesi için 30 Haziran 2020 Tarih ve 148 sayılı yazımız ekinde, gerekli belge ve bilgiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853653BIST